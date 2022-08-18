Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (22/7 âm lịch), Quan Thế Âm hiển linh, vén mây mù che phủ: 3 con giáp hanh thông vận trình, phất lên như vũ bão, giàu có sung túc, vượng phát công danh

Kể từ ngày 22/7 âm lịch này, những con giáp sau đây được dự đoán sẽ gặp nhiều may mắn, phúc lộc trên đường công danh, sự nghiệp, cuộc đời họ sẽ tràn ngập tiếng cười, niềm vui.

Tuổi Hợi Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi hiền lành, chịu khó và chân thật. Họ còn được biết đến với tinh thần làm việc chăm chỉ, tận tâm và tỉ mỉ. Tuy nhiên, nhược điểm của người tuổi Hợi là họ khá thụ động, chần chừ khi có cơ hội đến với mình. Con giáp này cần mạnh dạn, chủ động hơn nữa trong việc tìm kiếm cơ hội phù hợp với bản thân. Ảnh minh họa: Internet Theo tử vi cho biết, đúng 0h đêm nay (22/7 âm lịch), con giáp tuổi Hợi có tài lộc cực vượng, tin vui liên tục gõ cửa. Người tuổi này nếu làm công ăn lương thì sẽ được cấp trên trọng dụng, cất nhắc và trao cho cơ hội tốt. Nếu làm kinh doanh thì con giáp này sẽ gặp được đối tác mới, được khách hàng ủng hộ nên các thương vụ đều diễn ra thuận lợi.

Người tuổi Hợi làm trồng trọt, chăn nuôi cũng được cung cấp thông tin bổ ích giúp tránh được những rủi ro. Con giáp này làm ăn nhỏ cũng có quý nhân đến nhà nên việc làm ăn cũng thuận lợi hơn. Người tuổi Hợi có phúc có phần, vận thế khởi sắc, thu nhập tăng lên không ngừng. Tuổi Mão Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Mão là một trong những con giáp có vận số đỏ nhất kể từ ngày 22/7 âm lịch này, tài lộc vượng phát, công danh có nhiều tiến triển tích cực, sự nghiệp có thể có những bước ngoặt quan trọng, rất đáng để chờ mong.

Ảnh minh họa: Internet Tử vi học có nói ngay từ thời điểm này trở đi, tuổi Mão được Thần Tài phù hộ, việc kiếm tiền không mấy khó khăn, đi đến đâu cũng được người người trợ giúp, cuộc sống thoải mái, dễ chịu, là niềm mơ ước của nhiều người. Có thể quãng thời gian này, Mão được khoản đãi rất nồng hậu, có thể "nằm duỗi mà ăn". Hầu như làm gì, tuổi Mão cũng sẽ gặt hái được nhiều thành tựu khiến người khác ngưỡng mộ. Chính vì thế, tuổi Mão nên biết nắm bắt vận may này, làm những thứ mà họ giỏi và yêu thích thì sẽ không sợ thiếu tiền tiêu. Tuổi Tỵ Trong tử vi nói rõ, đúng 0h đêm ngày 22/7, người tuổi Tỵ sẽ được Thần Tài chiếu rọi, tìm kiếm được nhiều tài lộc. Trên con đường công việc và cuộc sống từ nay tới cuối năm của con giáp này sẽ vô cùng thành công ít chuyện muộn phiền. Đây là thời điểm con giáp ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà, vét sạch ví của Thần Tài, sung sướng an nhàn hưởng thụ cuộc sống. Ảnh minh họa: Internet Kể từ thời điểm này trở đi, công việc của con giáp Tỵ sẽ có chuyển biến đáng kể, giúp họ không chỉ có cơ hội khẳng định mình mà còn mở ra con đường thăng tiến xán lạn ngay trước mắt. Đặc biệt, con giáp may mắn sẽ có những bứt phá trong sự nghiệp. Áp lực trong công việc sẽ ngày càng giảm bớt, đồng thời có thể nhanh chóng đạt được kết quả tốt đẹp. * Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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