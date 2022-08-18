Tử vi đã chỉ điểm, đúng 12 giờ trưa mai (19/8) dưới sự trợ giúp của Cát Tinh: 3 con giáp đi hướng Đông nhặt vàng, tiến về hướng Tây thấy bạc, phú vận lên hương

Tâm linh - Tử vi 18/08/2022 20:45

Trong những ngày cuối tháng 8 dương lịch, 3 con giáp may mắn chạy nước rút thu gom bổng lộc nhân gian, sự nghiệp có bước tiến đáng mong đợi.

Tuổi Dậu

Tử vi đã chỉ điểm, đúng 12 giờ trưa mai (19/8) dưới sự trợ giúp của Cát Tinh: 3 con giáp đi hướng Đông nhặt vàng, tiến về hướng Tây thấy bạc, phú vận lên hương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Dậu luôn nhã nhặn và điềm tĩnh khi đối mặt với bất cứ vấn đề nào. Con giáp này là người giỏi thích nghi với hoàn cảnh và có thể chịu đựng tốt áp lực.

Tử vi ngày 19/8 cho biết, đúng 12 giờ trưa cùng ngày, dưới sự trợ giúp của Cát Tinh, tuổi Dậu hãy chuẩn bị tinh thần đón tin vui bất ngờ, có nhiều cơ hội làm giàu nên thay vận đổi đời nhanh chóng. Kể từ thời điểm này trở đi, mọi sự của Dậu sẽ viên mãn, ngồi không cũng có lộc lớn đổ về.

Trong những ngày cuối tháng 8 này, Dậu sẽ gặp may mắn về sự nghiệp, dễ được quý nhân giúp đỡ, gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp! Ngoài ra thời gian tới cũng sẽ xuất hiện những may mắn bất ngờ về tiền bạc với Dậu, xác suất mua nhà tậu xe hơi là rất cao.

Tuổi Sửu

Tử vi đã chỉ điểm, đúng 12 giờ trưa mai (19/8) dưới sự trợ giúp của Cát Tinh: 3 con giáp đi hướng Đông nhặt vàng, tiến về hướng Tây thấy bạc, phú vận lên hương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những người cầm tinh con trâu vốn có tính cách trung thực, hàm hậu, đối xử với mọi người rất chân thành, có lòng khoan dung độ lượng. Nhờ vậy, họ tích lũy được những mối quan hệ chất lượng cao. Bản thân người tuổi Sửu không ngại khó, ngại khổ, không sợ thất bại mà họ luôn giữ quan niệm rằng, thất bại chính là cơ hội để họ học hỏi và vươn lên. 

Theo tử vi cho biết, đúng 12 giờ trưa ngày 19/8, thời vận của những người tuổi Sửu vô cùng rực rỡ. Với sự trợ giúp của Cát Tinh Long Đức, họ sẽ gặp được quý nhân của đời mình, người đưa đường dẫn lối cho họ trong sự nghiệp, giúp họ gặt hái được những thành quả đáng ghi nhận và nâng cao thu nhập.

Để tận dụng hiệu quả nhất vận may, tuổi Sửu nên tập trung nhiều vào công việc trong những ngày tới và nắm bắt từng cơ hội tốt đến với mình. Việc thăng chức, tăng lương được coi là trong tầm tay của họ.

Tuổi Tuất

Tử vi đã chỉ điểm, đúng 12 giờ trưa mai (19/8) dưới sự trợ giúp của Cát Tinh: 3 con giáp đi hướng Đông nhặt vàng, tiến về hướng Tây thấy bạc, phú vận lên hương - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Tuất có tấm lòng ấm áp. Nếu gặp ai đó khó khăn họ sẽ cố gắng hết sức mình để giúp đỡ. Ông Trời rất công bằng, sự tốt bụng của Tuất giúp con giáp này nhận về nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Theo tử vi cho biết, đúng 12 giờ trưa ngày 19/8 này, người tuổi Tuất nên chuẩn bị tinh thần vì được Thần Tài và các vị thần may mắn chiếu cố. Các nhiệm vụ được Tuất giải quyết đâu vào đấy, lại nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp. Nhờ vậy mà Tuất xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp nơi công sở.

Về mặt tài lộc, người làm công ăn lương hay người theo nghiệp kinh doanh buôn bán đều gặp nhiều lợi thế, có thể tranh thủ để thu lợi. Từ đây, các khoản tích góp sẽ ngày càng nhiều thêm. Thời gian tới Tuất sẽ không phải lo nghĩ nhiều về chuyện tiền nong bởi vận may đang tới. Con giáp này có cơ hội đầu tư sinh lời, tiền bạc đổ về nhà không ngớt nên biết chớp thời cơ thật nhanh.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Khổ cực thêm ít ngày nữa thôi, bước sang tháng 8 âm lịch mọi sự suôn sẻ với 3 con giáp sau đây, chỉ việc rung đùi hưởng lộc, của cải không ai sánh bằng

Khổ cực thêm ít ngày nữa thôi, bước sang tháng 8 âm lịch mọi sự suôn sẻ với 3 con giáp sau đây, chỉ việc rung đùi hưởng lộc, của cải không ai sánh bằng

Tử vi dự báo rằng, tháng cô hồn qua đi, bước sang tháng 8 âm lịch, những con giáp này đón nhận tài lộc mới, vận trình hanh thông.

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