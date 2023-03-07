4 con giáp cẩn thận bị hung tinh ám hại, không mất của thì cũng hao tài trong tháng 3/2023

Con giáp này cần học cách lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh. Nếu những người có hiểu biết khuyên bạn chớ đầu tư thì bạn nên dừng lại để cân nhắc.

Người tuổi Tý dễ trở thành con giáp mất tiền tháng 3/2023. Thời điểm hiện tại, có lẽ nhiều kế hoạch kiếm tiền của bạn sẽ không được như ý, thậm chí bạn còn phải cẩn trọng trước nguy cơ hao tài.

Người làm công ăn lương cũng chỉ có thể trông mong vào khoản lương cứng của mình trong tháng này. Công việc không có tiến triển cũng khiến các khoản thưởng nóng chững lại.

Đặc biệt, bạn cần hết sức cẩn thận trong việc kết giao. Nếu kết thân nhầm với kẻ đáng không tin cậy, bạn sẽ rất dễ tin theo những lời lừa lọc, đầu tư không đúng chỗ khiến khoản tích lũy bấy lâu nay không cánh mà bay.

Ngoài ra, tháng này, bạn còn tốn tiền để thăm khám sức khỏe. Vì thế, hãy nhắc nhở mình quan tâm đến cơ thể hơn, nếu có dấu hiệu cảnh báo thì nên đi khám ngay, càng để lâu càng khó chữa trị và tốn kém.

Ảnh minh họa: Internet

2. Tuổi Thìn

Tình hình tài chính của người tuổi Thìn không quá tươi sáng. Công việc không thuận lợi cũng kéo theo doanh thu sụt giảm, bạn cần bình tĩnh tìm cách ứng phó.

Con giáp mất tiền tháng 3/2023 này cần phải cẩn thận trước những chiêu trò cạnh tranh của đối thủ cũng như trong việc kí kết hợp đồng với đối tác. Những kẻ xấu bụng có thể lợi dụng sự lơ là của bạn để gây thiệt hại cho bạn.

Việc hợp tác làm ăn với bạn bè, người thân trong tháng này cũng nên tránh bởi sẽ có nhiều bất trắc xảy ra, khiến đôi bên vừa mất tiền lại vừa gây sứt mẻ quan hệ. Tốt nhất, bạn hãy hoàn thành cho tốt các công việc còn dang dở của mình trước đã.

Tuy nhiên, bạn không nên quá bi quan về tình hình tài chính của mình, bởi cơ hội vẫn luôn tiềm ẩn. Hãy cứ cẩn thận thì bạn vẫn có thể duy trì được mức thu nhập của mình.

Ảnh minh họa: Internet

3. Tuổi Tị

Con đường tài lộc của người tuổi Tị chưa có điểm sáng đáng kể nào. Con giáp này thường thiếu kiên trì trong công việc, khiến nhiệm vụ nào cũng ở trạng thái dở dang, lương thưởng sụt giảm.

Ngoài ra, bản mệnh cũng cần phải cẩn thận trong các mối quan hệ, chớ hành xử nóng nảy theo cảm xúc nhất thời kẻo đẩy bản thân vướng vào họa kiện tụng, thị phi phải mất tiền mới có thể giải quyết êm xuôi.

Muốn túi tiền rủng rỉnh hơn, điều cần thiết nhất bạn phải làm trong tháng này chính là xác định mục tiêu đúng đắn và cố gắng hết mình để thực hiện điều đó. Bạn càng nhanh nhẹn, chịu khó, chấp nhận bôn ba thì càng thu được những thành tích đáng mừng.

Bên cạnh đó, tháng này bạn cũng sẽ phải tốn một số khoản kha khá cho việc mua bán, sắm sửa, chăm chút ngoại hình cũng như chăm sóc sức khỏe, vì thế hãy có kế hoạch chi tiêu rõ ràng để không đẩy mình vào cảnh cháy túi.

Ảnh minh họa: Internet

4. Tuổi Tuất

Tình hình tài lộc của người tuổi Tuất không được hanh thông như dự kiến. Bạn đưa ra những kế hoạch thoạt nhìn thì triển vọng nhưng lại chưa thực sự phù hợp với thực tế, khiến rắc rối liên tiếp xảy ra.

Một khi dự án không tiến triển thuận lợi được như dự kiến, bạn cần dừng lại để xem xét vấn đề và tìm hướng khắc phục ngay, chớ nên làm cố rồi cuối cùng chuốc lấy thất bại.

Tháng này, bản mệnh còn cần hạn chế tính nóng nảy, hành sự bất cẩn, gây thù chuốc oán với người khác. Nếu vướng vào các vụ tranh chấp, kiện tụng, bạn không chỉ mất công mà còn mất tiền mới có thể giải quyết êm xuôi, khiến các dự án phải tạm thời chững lại.

Tiểu Hao cũng sẽ khiến túi tiền của con giáp này tiêu hao từng chút một. Trong thời điểm chưa thực sự dư dả như thế này, tốt nhất bạn nên nhắc nhở mình thận trọng trong vấn đề chi tiêu, không nên mua bán những món đồ không thực sự cần thiết.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.