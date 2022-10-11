Tam Hợp giúp cho người tuổi Thìn cảm nhận được hạnh phúc, hai người tin tưởng nhau giúp bạn luôn vui vẻ và thú vị khi ở bên nhau. Hai người cần cho nhau không gian riêng, để cho mỗi người có thời gian cho sở thích cá nhân. Người tuổi Thìn nên thay đổi guồng quay quen thuộc bằng một chút chủ động, sáng tạo của mình với sự nâng đỡ của Thiên Ấn, bạn sẽ thấy rằng kết quả rất bất ngờ đấy. Khi bạn tự tin làm những điều mà mình mong muốn, ấp ủ thì bạn sẽ thấy rằng kết quả thật giá trị Trong tuần này, Thổ – Hỏa tương sinh phù hợp cho các cơ hội giao lưu, làm ăn. Bản mệnh có cơ hội tiếp xúc và mở rộng quan hệ với nhiều đối tác, bạn hàng đáng tin cậy, hứa hẹn nguồn lợi nhuận lớn trong tương lai. Nhờ vậy, tuổi Thìn sẽ gặp được quý nhân giúp sức, mở mang kinh doanh, thu vốn tăng lợi nhuận để làm giàu nhanh chóng.

Trong tuần này, con đường sự nghiệp của tuổi Dần hanh thông và thuận lợi. Cát khí kết hợp Tam Hợp với Địa chi “đưa đường dẫn lối” giúp con đường thăng tiến của người tuổi này ngày càng rộng mở và dễ dàng. Chính vì vậy, đây được xem là thời điểm tốt nhất để bản mệnh thể hiện năng lực của mình trong công việc.

Vận trình tài lộc trên đà tăng cao. Con giáp này sẽ có cơ hội “phát tài, phát lộc” ở thời điểm hiện tại, nhất là những người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh.

Tuổi Tý

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Chính Tài hối thúc để con giáp tuổi Tý khao khát hơn trong việc kiếm tiền, bạn đang nuôi sự quyết tâm trong mình và bắt đầu thực hiện mong muốn. Hãy tập trung cao độ để thực hiện mục tiêu nhé vì nếu lơ là thì kết quả khó được như ý.

Ngũ hành tương sinh dự báo tin vui về chuyện tình cảm, nhờ thế mà bản mệnh cảm thấy an lòng hơn sau những sóng gió vừa qua. Khi hiểu nhầm được tháo bỏ, bạn và người ấy cùng bao dung cho nhau hơn, biết tìm cách để vun vén hạnh phúc hơn rất nhiều.

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