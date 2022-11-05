3 tuổi sướng nhất trần đời, Thần Tài thổi phúc lộc đến tận cửa, ngồi không tiền cũng rơi vào đầu, vàng dát lên người, sung sướng giàu sang vào cuối năm nay

Con giáp tuổi Thân có tướng mạo thanh cao, con đường kiếm tiền sẽ đặc biệt suôn sẻ, cuộc sống hanh thông, mọi sự trơn tru và mượt mà, không gặp nhiều khó khăn và phiền phức.

Vào cuối năm nay, họ sẽ có cơ hội thăng tiến mới trong sự nghiệp, phiền muộn lặng lẽ tan biến. Sự nghiệp phát triển vượt bậc đồng thời con giáp tuổi Thân cũng được gia đình đánh giá cao.

Đầu năm 2022 tuy gặp một số trục trặc nhưng nửa cuối năm nay tiền bạc rủng rỉnh, công việc làm ăn của con giáp này sẽ phát đạt.

Nhờ đó, người tuổi này càng tự tin hơn, làm ăn càng trôi chảy, thuận tay hơn. Có thể nói, năm 2022, con giáp tuổi Thân là người thắng lợi. Dù hiện tại như thế nào thì họ cũng có cơ hội lật mình vào vài tháng tới.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Con số may mắn: 4, 28

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vào cuối năm làm việc vô cùng thuận lợi. Thần may mắn là dấu hiệu nhắc nhở bạn hãy bắt tay thực hiện ngay những kế hoạch đang ấp ủ từ trước. Bạn chớ chần chừ, do dự để lỡ thời cơ hiếm có này.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, các mối quan hệ thân quen có thể giúp bản mệnh gặp được quý nhân. Nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối, bạn sẽ nhanh chóng tìm ra cách khắc phục những khó khăn ở hiện tại, đồng thời tìm ra định hướng thích hợp cho tương lai.

Tuy nhiên, dù có tinh thần làm việc hăng say đến mấy, bạn cũng nên chú ý đến sức khỏe, không nên cố gắng quá sức đến nỗi quên ăn quên ngủ. Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học, đồng thời chú ý rèn luyện thể dục thể thao để luôn có một cơ thể khỏe mạnh.

Giờ tốt trong ngày: 18h - 20h

Con số may mắn: 6, 25

Tuổi Dậu

Vào cuối năm 2022 công việc của tuổi Dậu khá thuận lợi nhờ gặp ngày cục diện Tam Hợp Thái Tuế. Con giáp này nên tranh thủ thời gian này để khai thác những tiềm năng của chính mình, đạt được thành tích tốt hơn trong công việc.

Ảnh minh họa: Internet

Đường tài lộc của bạn cũng đang rất sáng khi có sự xuất hiện của Thực Thần. Quý nhân xuất hiện che chở, nâng đỡ đúng lúc giúp cho chuyện làm ăn kinh doanh của con giáp này thuận lợi hơn, tài lộc tăng tiến không ngừng, lợi nhuận đổ về ngày càng nhiều.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Con số may mắn: 7, 19

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.