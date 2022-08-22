3 tuổi may mắn trong tuần mới (22/8 – 28/8), quý nhân nâng đỡ, tắm trong biển tiền, bạc vàng rủng rỉnh, tình duyên phơi phới, hưởng lộc trời ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 22/08/2022 01:11

Dự báo tử vi tuần mới (22/8 – 28/8), 3 con giáp may mắn được quý nhân phù trợ, có cơ hội phát tài nhanh chóng, vận trình phất lên trong một nốt nhạc.

Tuổi Dần

Dần là người khôn khéo, biết cách đối nhân xử thế nhất trong 12 con giáp. Dần cũng là con giáp đắng cay trước, ngọt bùi sau. Trải qua nhiều khó khăn, gian khổ, người tuổi này mới có thể đạt được đến thành công như mong đợi.

Tuần mới này (22/8 – 28/8), người tuổi Dần được sao may mắn chiếu mệnh. Nhiều tin vui, sự kiện đáng mừng đến với người tuổi này. Nếu nắm bắt đúng cơ hội, con giáp này có tài lộc thịnh vượng, cuộc sống từ đó suôn sẻ hơn.

3 tuổi may mắn trong tuần mới (22/8 – 28/8), quý nhân nâng đỡ, tắm trong biển tiền, bạc vàng rủng rỉnh, tình duyên phơi phới, hưởng lộc trời ăn tiêu mãi không hết - Ảnh 1
Tuần mới này (22/8 – 28/8), người Tuổi Dần là con giáp may mắn gặt hái được nhiều thành công. (Ảnh minh họa: Internet)

Cụ thể, tuổi Dần sẽ được quý nhân và thần tài chiếu cố nồng hậu, ngoài ra tuổi Dần còn tìm được cơ hội để đổi đời, mọi khó khăn đều được giải quyết, cứ vững tâm tiến về phía trước sẽ xây dựng gia đình viên mãn đủ đầy vào cuối năm nay.

Tuổi Tuất

Tử vi tuần mới (22/8 – 28/8) cho thấy, con giáp tuổi Tuất rất khéo léo trong việc giải quyết các vấn đề. Cát tinh tương trợ giúp cho mối quan hệ trong công việc của bản mệnh tiến triển tốt đẹp hơn, thậm chí có người có tình cảm với bạn trong quá trình làm việc cùng nhau.

Ngoài ra, nhờ vào mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh, bạn có được thêm nhiều lợi thế trên con đường thành công của mình. Nhiều cơ hội gặp gỡ, chuyện trò và kết nối sâu sắc sẽ mở ra trong bạn thế giới quan hoàn toàn mới.
Trong công việc, bạn có thể đưa ra được nhiều suy nghĩ mới lạ, độc đáo, mở ra những hướng đi mà người khác không nghĩ đến.

3 tuổi may mắn trong tuần mới (22/8 – 28/8), quý nhân nâng đỡ, tắm trong biển tiền, bạc vàng rủng rỉnh, tình duyên phơi phới, hưởng lộc trời ăn tiêu mãi không hết - Ảnh 2

Hãy tiếp tục giữ vững tinh thần, đứng vững, bình tĩnh và cởi mở trước mọi tình huống, đồng thời nhìn nhận vấn đề ở nhiều góc độ khác nhau để tìm thấy phương pháp tốt nhất, bạn sẽ nhanh chóng thăng tiến thôi.

Tình hình tài chính của bản mệnh cũng cực kỳ hứa hẹn trong tuần này, khi cả thu nhập chính và phụ đều có dấu hiệu tăng lên nhanh chóng ngay từ đầu tuần. Những cố gắng và nỗ lực trong công việc của bản mệnh sẽ được đền đáp xứng đáng.

Tuổi Tý

Tuần mới (22/8 – 28/8) là một tuần tràn ngập may mắn đối với người tuổi Tý, vì vậy bạn không cần thiết phải suy nghĩ hay lo lắng gì nhiều. Con giáp này có thể thở phào nhẹ nhõm vì bạn đã chính thức vượt qua những giai đoạn cam go nhất của năm 2022.

Bắt đầu từ tuần này (22/8 – 28/8) trở đi, mọi thứ đã thuận lợi hơn trước rất nhiều. Nếu tiếp tục cố gắng không ngừng, con đường trước mắt bạn sẽ bớt gập ghềnh và dẫn bạn thẳng bước đến bến bờ hằng mong đợi, chinh phục đích đến đã đặt ra.

Người độc thân đang khá vượng duyên, song điều này cũng đòi hỏi bản mệnh phải tỉnh táo tìm ra đâu là chân ái cuộc đời mình khi vây quanh bạn là vô số đối tượng với những tích cách khác nhau. Bạn không cần thiết phải vội vàng, cứ để thời gian trả lời tất cả nhé.

3 tuổi may mắn trong tuần mới (22/8 – 28/8), quý nhân nâng đỡ, tắm trong biển tiền, bạc vàng rủng rỉnh, tình duyên phơi phới, hưởng lộc trời ăn tiêu mãi không hết - Ảnh 3
Tuổi Tý là con giáp làm ăn thuận lợi trong tuần mới (22/8 – 28/8)(Ảnh minh họa: Internet)

Trên phương diện tài lộc, con giáp may mắn tuần này có thể yên tâm rằng những ngày đầu tuần làm việc chăm chỉ hứa hẹn cuối tuần sẽ trở thành thời điểm nhận doanh thu triển vọng.

(*) Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo. 

Trong vòng 5 ngày tới (23/8 – 27/8), 3 tuổi may mắn trúng số tiền lớn, giàu nứt vách đổ tường, tiền vàng ngập két, hưởng hết phúc khí trong thiên hạ, tài vận cực kì rực rỡ

Trong vòng 5 ngày tới (23/8 – 27/8), 3 tuổi may mắn trúng số tiền lớn, giàu nứt vách đổ tường, tiền vàng ngập két, hưởng hết phúc khí trong thiên hạ, tài vận cực kì rực rỡ

Tử vi dự báo trong vòng 5 ngày tới (23/8 – 27/8), 3 tuổi này sẽ có tài vận cực kì rực rỡ, may mắn trúng số tiền lớn, hưởng hết phúc khí trong thiên hạ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tâm linh tử vi 3 tuổi may mắn 3 tuổi may mắn trong tuần mới 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 1 giờ 3 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 1 giờ 35 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 2 giờ 43 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi