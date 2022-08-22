Tý thông minh, gặp khó khăn cũng sẽ tìm cách thay đổi bản thân. Vì vậy mà con giáp này dễ dàng vượt qua khó khăn khi gặp sự cố. Tý cũng là những người rất dễ gần nên thường có nhiều bạn bè. Con giáp này lạc quan, tốt bụng nên được nhiều người sẵn sàng giúp đỡ. Triển vọng tương lai rất tươi sáng.

Tử vi tuần mới (22/8 -28/8) cho biết, thời gian này sẽ là thời điểm thích hợp để người tuổi Tý bắt đầu khởi nghiệp hoặc thay đổi công việc, bước vào thời kì hết ngheo khổ, Tý sẽ được quý nhân nhân giúp đỡ nên sẽ dễ dàng vượt qua được. Kết quả là con giáp này gặt hái được thành quả xứng đáng.

Người tuổi Tị là con giáp may mắn vào tuần mới (22/8 -28/8) bởi bạn sẽ được đón nhận rất nhiều tin vui trên mọi mặt của cuộc sống. Vận trình tình cảm của bản mệnh có cơ hội được cải thiện rõ rệt, vì thế, bạn nên tận dụng thật tốt thời cơ này để hiện thực hóa các mong muốn bạn còn đang ấp ủ.

Nếu còn độc thân, đừng ngại bật đèn xanh cho đối tượng mà bạn thầm thương trộm nhớ; nếu đã có đôi có cặp, hãy tự tin thể hiện cảm xúc của mình với nửa kia. Xem thêm: Bạn và người ấy có phải cặp đôi con giáp phú quý?

Trong sự nghiệp, con giáp này cũng nhận ra là giai đoạn gian khó đã ở lại phía sau, giờ là lúc bạn cho phép tâm trí mình được nghỉ ngơi. Đôi khi biết bỏ qua những tiểu tiết lại là cách để bạn đạt được thành công trọn vẹn hơn.

Phương diện tài lộc, công việc tiến triển thuận lợi giúp bạn có được nguồn thu kha khá ngay từ đầu tuần. Bạn có thể chi tiêu khá thoải mái trong tuần này, thế nhưng cũng đừng nên chủ quan, phung phí cho những việc không cần thiết nhé.

Tuổi Ngọ

Cuộc sống của người tuổi Ngọ trong tuần mới (22/8 -28/8) rất rực rỡ khi niềm vui nối tiếp niềm vui, bản mệnh lúc này có thể thư giãn và tận hưởng thành quả từ những nỗ lực không ngừng trong thời gian qua. Bạn chắc chắn là người may mắn hơn rất nhiều người xung quanh mình.

Tử vi tuần mới (22/8 -28/8) cho biết, vận trình tình cảm của con giáp tuổi Ngọ đã khởi sắc rõ rệt. Nhiều cơ hội gặp gỡ, chuyện trò và kết nối sâu sắc sẽ mở ra trong bạn thế giới quan hoàn toàn mới, bạn hoàn toàn có thể gặp được người phù hợp với mình.

Tuần mới (22/8 -28/8), tuổi Ngọ có nguồn năng lượng là bệ đỡ tuyệt vời cho sự nghiệp. (Ảnh minh họa: Internet)

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