Dự báo tử vi tuần mới (22/8 -28/8): 3 con giáp chính thức hết nghèo khổ, có tin vui về tài chính, bất ngờ trúng số độc đắc, thiên thời - địa lợi - nhân hòa, tiền vàng ùa vào nhà như thác đổ, thuận lợi đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 22/08/2022 00:22

Thần Tài nâng đỡ, những con giáp sau đây có cơ hội phát tài nhanh chóng trong tuần mới từ ngày (22/8 -28/8).

Tuổi Tý

Tý thông minh, gặp khó khăn cũng sẽ tìm cách thay đổi bản thân. Vì vậy mà con giáp này dễ dàng vượt qua khó khăn khi gặp sự cố. Tý cũng là những người rất dễ gần nên thường có nhiều bạn bè. Con giáp này lạc quan, tốt bụng nên được nhiều người sẵn sàng giúp đỡ. Triển vọng tương lai rất tươi sáng.

Dự báo tử vi tuần mới (22/8 -28/8): 3 con giáp chính thức hết nghèo khổ, có tin vui về tài chính, bất ngờ trúng số độc đắc, thiên thời - địa lợi - nhân hòa, tiền vàng ùa vào nhà như thác đổ, thuận lợi đủ đầy - Ảnh 1
 Tuần mới (22/8 -28/8) túi tiền của Tý cũng rủng rỉnh thêm nhiều phần, có cơ hội trúng số độc đắc. (Ảnh minh họa: Internet)

Tử vi tuần mới (22/8 -28/8) cho biết, thời gian này sẽ là thời điểm thích hợp để người tuổi Tý bắt đầu khởi nghiệp hoặc thay đổi công việc, bước vào thời kì hết ngheo khổ, Tý sẽ được quý nhân nhân giúp đỡ nên sẽ dễ dàng vượt qua được. Kết quả là con giáp này gặt hái được thành quả xứng đáng.

Tuổi Tị

Người tuổi Tị là con giáp may mắn vào tuần mới (22/8 -28/8) bởi bạn sẽ được đón nhận rất nhiều tin vui trên mọi mặt của cuộc sống. Vận trình tình cảm của bản mệnh có cơ hội được cải thiện rõ rệt, vì thế, bạn nên tận dụng thật tốt thời cơ này để hiện thực hóa các mong muốn bạn còn đang ấp ủ.

Nếu còn độc thân, đừng ngại bật đèn xanh cho đối tượng mà bạn thầm thương trộm nhớ; nếu đã có đôi có cặp, hãy tự tin thể hiện cảm xúc của mình với nửa kia. Xem thêm: Bạn và người ấy có phải cặp đôi con giáp phú quý?

Dự báo tử vi tuần mới (22/8 -28/8): 3 con giáp chính thức hết nghèo khổ, có tin vui về tài chính, bất ngờ trúng số độc đắc, thiên thời - địa lợi - nhân hòa, tiền vàng ùa vào nhà như thác đổ, thuận lợi đủ đầy - Ảnh 2

Trong sự nghiệp, con giáp này cũng nhận ra là giai đoạn gian khó đã ở lại phía sau, giờ là lúc bạn cho phép tâm trí mình được nghỉ ngơi. Đôi khi biết bỏ qua những tiểu tiết lại là cách để bạn đạt được thành công trọn vẹn hơn.

Phương diện tài lộc, công việc tiến triển thuận lợi giúp bạn có được nguồn thu kha khá ngay từ đầu tuần. Bạn có thể chi tiêu khá thoải mái trong tuần này, thế nhưng cũng đừng nên chủ quan, phung phí cho những việc không cần thiết nhé.

Tuổi Ngọ

Cuộc sống của người tuổi Ngọ trong tuần mới (22/8 -28/8) rất rực rỡ khi niềm vui nối tiếp niềm vui, bản mệnh lúc này có thể thư giãn và tận hưởng thành quả từ những nỗ lực không ngừng trong thời gian qua. Bạn chắc chắn là người may mắn hơn rất nhiều người xung quanh mình.

Tử vi tuần mới (22/8 -28/8) cho biết, vận trình tình cảm của con giáp tuổi Ngọ đã khởi sắc rõ rệt. Nhiều cơ hội gặp gỡ, chuyện trò và kết nối sâu sắc sẽ mở ra trong bạn thế giới quan hoàn toàn mới, bạn hoàn toàn có thể gặp được người phù hợp với mình.

Dự báo tử vi tuần mới (22/8 -28/8): 3 con giáp chính thức hết nghèo khổ, có tin vui về tài chính, bất ngờ trúng số độc đắc, thiên thời - địa lợi - nhân hòa, tiền vàng ùa vào nhà như thác đổ, thuận lợi đủ đầy - Ảnh 3
Tuần mới (22/8 -28/8), tuổi Ngọ có nguồn năng lượng là bệ đỡ tuyệt vời cho sự nghiệp. (Ảnh minh họa: Internet)

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi trong 15 ngày tới (22/8 – 5/9), Cát Tinh hiển linh, 3 con giáp trúng số độc đắc, ôm cục tiền to, hóa nguy thành cát, sự nghiệp bay bổng, tài lộc dồi dào, tiền bạc chẳng phải lo

Tử vi trong 15 ngày tới (22/8 – 5/9), Cát Tinh hiển linh, 3 con giáp trúng số độc đắc, ôm cục tiền to, hóa nguy thành cát, sự nghiệp bay bổng, tài lộc dồi dào, tiền bạc chẳng phải lo

Trong 15 ngày tới (22/8 – 5/9), 3 con giáp này gặp được nhiều cơ hội đổi đời, lộc lá bủa vây, được quý nhân giúp đỡ, hậu vận thênh thang, bạc tiền đầy tủ.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi tâm linh tử vi 3 con giáp chính thức hết nghèo khổ 3 con giáp trúng số độc đắc 3 con giáp hết nghèo túng

TIN MỚI NHẤT

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 40 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 1 giờ 1 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 1 giờ 23 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 1 giờ 35 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 2 giờ 7 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 3 giờ 16 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi