Tý vốn tính cách thẳng thắn, trung thực, luôn biết nỗ lực và cố gắng hết mình để tìm kiếm cơ hội đổi đời. So với những con giáp khác, Tý tuy không có điểm xuất phát tốt nhưng bù lại con giáp có sự kiên định và ý chí vượt khó vô cùng mạnh mẽ. Đến giai đoạn nhất định, khi đã đi qua mọi cơ cực, Tý sẽ có cuộc sống viên mãn.

Trong thời gian này, Tý sẽ có rất nhiều cơ hội phát tài phát lộc, tình tiền viên mãn. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật chính là may mắn con giáp giàu sang này xứng đáng nhận được.

Tử vi trong 15 ngày tới (22/8 – 5/9) cho biết, Tý sẽ "đạp trúng hũ vàng:, ăn nên làm ra. Lộc lá bủa vây, phú quý theo chân nên Tý cứ thế mà giàu, nhà xe chờ sẵn, càng về cuối năm càng thịnh vượng.

Tuổi Tỵ

Xem tử vi trong vòng 15 ngày tới (22/8 – 5/9) của 12 con giáp cho hay, có thể nói đây là một tuần tràn ngập may mắn của người tuổi Tỵ. Trong tuần có quý nhân giúp sức nên mọi sự tiến hành ổn thỏa, làm gì cũng có quý nhân chỉ đường.

Chính Quan xuất hiện cũng cho thấy bản mệnh có nhiều cơ hội để đạt được thành công trong công việc, từ đó được cất nhắc lên vị trí cao hơn, xứng đáng với năng lực của bản thân hơn.

Vận trình tình duyên của bản mệnh cũng có nhiều dấu hiệu tích cực. Người độc thân dễ tìm được người phù hợp do có nhiều cơ hội để bản mệnh tiếp xúc với người khác phái. Với người đã lập gia đình, hai người duy trì được bầu không khí hài hòa, hạnh phúc, có chuyện lớn nhỏ gì cũng chia sẻ với nhau.

Tuổi Ngọ

Trong 15 ngày tới (22/8 – 5/9), sự nghiệp của tuổi Ngọ phát triển thuận lợi, mọi việc đều suôn sẻ và được cấp trên đánh giá cao trong công việc. Quý nhân giúp đỡ, cùng với sự nỗ lực của bản thân, người tuổi Ngọ có thể kiếm tìm được những cơ hội đầu tư, kinh doanh phát tài mang lại những khoản lợi nhuận không nhỏ, làm dày thêm những khoản tích lũy của con giáp này.

Với sự giúp đỡ của Tam Hợp, người tuổi Ngọ không chỉ vượng duyên mà còn vượng tài vô cùng. (Ảnh minh họa: Internet)

Đường tài lộc của con giáp may mắn trong khoảng thời gian này cũng có những bước tăng tiến đột phá. Thực Thần trao cho con giáp này nhiều cơ hội để kiếm tiền ngay trong tầm tay, không cầu tài nhưng tài lộc tự tới, bản mệnh hãy nhanh chóng nắm bắt vận may.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm