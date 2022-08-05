3 tuổi là con nhà Phật, tài đức vẹn toàn dễ giàu sang phú quý trong 7 ngày tới đây (6-12/8/2022)

Tâm linh - Tử vi 05/08/2022 12:36

Dưới đây chính là danh sách 3 tuổi may mắn hết phần thiên hạ trong 7 ngày tới (6-12/8/2022).

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần thường là người thông minh, khôn khéo. Họ làm gì cũng suy trước tính sau, chứ không làm việc ngẫu hứng, cảm tính. Tuy vậy, thời gian gần đây công việc của họ thường xuyên gặp trục trặc dẫn đến thất thoát, thiệt hại. Tuy nhiên, con giáp này tuyệt đối đừng nản chí bởi bạn sắp sửa đón nhận những vận may cực lớn. 

Cụ thể, trong 7 ngày tới (6/8 - 12/8), Dần được sao tốt chiếu mệnh nên tài vận vượng. Bạn được quý nhân phù trợ nên giải quyết được khó khăn. Không những thế, họ còn nhận được cơ hội làm ăn phát tài, thu nhập tăng dần.

Trong thời gian này, đối với những ai làm kinh doanh sẽ gặp được nhiều khách hàng, có cơ hội ký kết hợp đồng. Trong khi người trồng trọt chăn nuôi thì mùa màng tốt tươi, vật nuôi khỏe mạnh. Cuộc sống nhờ vậy cũng dần trở nên yên bình hơn trước khi vấn đề tài chính được giải quyết ổn thỏa. 

con giap 1
Cụ thể, trong 7 ngày tới (6/8 - 12/8), Dần được sao tốt chiếu mệnh nên tài vận vượng. Bạn được quý nhân phù trợ nên giải quyết được khó khăn. Không những thế, họ còn nhận được cơ hội làm ăn phát tài, thu nhập tăng dần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân vốn là những người nhanh nhẹn thông minh, ưa nói trực tiếp vào vấn đề chứ không vòng vo nên nhận được sự tín nhiệm cao từ người khác. 

Xem tử vi 12 con giáp, 7 ngày tới đây con đường hậu vận của tuổi Thân sẽ cực kỳ hạnh phúc, sung sướng, chỉ cần mở cửa ra đón tiền và tận nhà. Điều cốt yếu quan trọng là họ cần có tư duy phóng khoáng, làm việc tận tình, biết nắm bắt cơ hội, ắt hẳn sẽ mã đáo thành công.

Không chỉ có vậy, trong giai đoạn tới con giáp này, sẽ gặp tài lộc tăng cao, chỉ cần kiên trì với mục tiêu thì ắt sẽ được hưởng vinh hoa, phú quý, không bao giờ chịu khổ nữa. Thậm chí tài lộc còn tăng lên gấp bội, và của cải bất ngờ cũng sẽ đến, tương lai ngày càng tốt đẹp, tràn đầy sức sống, thịnh vượng thăng hoa. 

con giap 2
Xem tử vi 12 con giáp, 7 ngày tới đây con đường hậu vận của tuổi Thân sẽ cực kỳ hạnh phúc, sung sướng, chỉ cần mở cửa ra đón tiền và tận nhà. Điều cốt yếu quan trọng là họ cần có tư duy phóng khoáng, làm việc tận tình, biết nắm bắt cơ hội, ắt hẳn sẽ mã đáo thành công - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi vốn tính hiền lành, bộc trực, có sao nói vậy. Họ cũng là những người kiên trì, tận tâm, không nản chí khi gặp khó khăn trong công việc. Đây cũng chính là yếu tố giúp họ có được sự công nhận từ cấp trên trong công việc. 

Tử vi cho thấy, 7 ngày tới đường tài lộc của tuổi Hợi sẽ khởi sắc hơn trước đây đáng kể. Vận trình của con giáp này từ đây ngày một lên hương. Bạn chỉ cần chăm chỉ làm việc, giữ vững tinh thần thì sẽ thành công hơn nữa trong công việc. Thu nhập cũng vì vậy mà tăng lên khá nhiều.

Một khi đã được bề trên cất nhắc Hợi hãy chớp lấy thời cơ để gánh bạc tỷ vào nhà, giàu lên nhanh chóng. Cuộc sống gia đình bỗng chốc phất lên giàu sang phú quý, nợ nần trả hết trong năm nay. 

con giap 3
Tử vi cho thấy, 7 ngày tới đường tài lộc của tuổi Hợi sẽ khởi sắc hơn trước đây đáng kể. Vận trình của con giáp này từ đây ngày một lên hương - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 5 ngày tới (6/8 - 10/8), 3 con giáp được Ngọc Hoàng ghi tên lên bảng vàng, sự nghiệp thăng hoa viên mãn, tài lộc bùng nổ, vinh hoa phú quý 3 đời không hết

Tử vi 5 ngày tới (6/8 - 10/8), 3 con giáp được Ngọc Hoàng ghi tên lên bảng vàng, sự nghiệp thăng hoa viên mãn, tài lộc bùng nổ, vinh hoa phú quý 3 đời không hết

Tử vi 5 ngày tới cho biết, những con giáp này may mắn được Ngọc Hoàng ghi tên lên bảng vàng, tiền về túi liên tục, muốn gì cũng có, tài lộc tưng bừng, cuộc sống hưởng phúc giàu sang, phú quý 3 đời không hết.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp tử vi 12 con giáp tử vi hàng ngày tử vi 7 ngày tới Tử vi 3 con giáp may mắn tử vi 3 con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 49 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 15 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 2 giờ 49 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 3 giờ 49 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 4 giờ 49 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 5 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 59 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 6 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng