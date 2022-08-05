Kể từ ngày 7/8/2022, Thần Tài báo mộng, 3 con giáp trúng số tiền tỷ, sở hữu vận may tươi sáng, sự nghiệp nhảy vọt lên vị trí mới, cuộc sống trải đầy vinh hoa, phú quý

Tâm linh - Tử vi 05/08/2022 12:07

Theo tử vi 12 con giáp, kể từ ngày 7/8/2022, 3 con giáp may mắn trúng số tiền tỷ, nợ nần trả hết sạch, sự nghiệp có được vị trí mới, tài lộc vượng phát, làm ăn thuận lợi, cuộc sống hạnh phúc đủ đầy.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão là con giáp hiền lành, biết đối nhân xử thế. Tuy nhiên, con giáp này thường thích sống an phận, thích cuộc sống ổn định nên họ sẽ làm mọi cách để đạt được điều này. Ngoài ra, Mão còn là người cực kỳ thân thiện, gần gũi với mọi người nên được nhiều người yêu mến.

con giap 1
Kể từ ngày 7/8/2022, con đường hậu vận của tuổi Mão sẽ diễn ra theo chiều hướng tích cực, họ có tài vận tăng lên, làm ăn gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Kể từ ngày 7/8/2022, con đường hậu vận của tuổi Mão sẽ diễn ra theo chiều hướng tích cực, họ có tài vận tăng lên, làm ăn gặp nhiều may mắn. Trong thời gian này, họ được quý nhân phù trợ. Người làm công ăn lương có thể được quý nhân nâng đỡ, có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Trong khi đó, người làm kinh doanh thì các thương vụ đều suôn sẻ, mọi thứ đều như mong đợi. Cộng thêm sự chỉ đường dẫn lối của quý nhân, chẳng bao lâu nữa, bản mệnh nhất định sẽ đạt được thành tựu như mong đợi.

Tuổi Hợi

Những người thuộc tuổi Hợi là người thật thà, chất phác, đối xử nhẹ nhàng với mọi người xung quanh, họ cũng có một mặt rất đáng yêu là hiền lành, tốt bụng, chân thành, không ngại gian khổ, mệt mỏi, luôn tìm mọi cách để hiện thực hóa mọi mong muốn. Cũng chính vì vậy mà Hợi được nhiều người yêu quý về tính cách tốt của mình. 

con giap 2
Tử vi dự đoán, kể từ ngày 7/8/2022 tới đây, tài vận của tuổi Hợi phi mã chưa từng có, tin vui lan xa vạn dặm, tài lộc lên cao, cả đời ngập tràn vàng ngọc, tài lộc dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán, kể từ ngày 7/8/2022 tới đây, tài vận của tuổi Hợi phi mã chưa từng có, tin vui lan xa vạn dặm, tài lộc lên cao, cả đời ngập tràn vàng ngọc, tài lộc dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh. Con đường tương lai trải đầy vinh quang xán lạn chờ họ bước đến đoạt lấy.  

Ngoài ra, con giáp này còn được cách cuộc ngũ tinh chiếu mệnh, hợp thời hợp vận nên dù gặp phải Tam tai nhưng cũng vượng vận song toàn, song hỷ lâm môn. Gia đình, người thương êm ấm, độc thân sẽ sớm lập gia đình, đào hoa vượng vận.

Tuổi Dậu

Phần lớn người tuổi Dậu đều có tính tình khá phóng khoáng. Họ ưa thích sự tự do vì vậy thích hợp làm những công việc đòi hỏi tính sáng tạo như kinh doanh, nghệ thuật. Tử vi cho biết, con giáp này có vận quý nhân vượng nên khi gặp khó khăn họ luôn tìm được cách để giải quyết hoặc được quý nhân giúp đỡ.

con giap 3
Tử vi cho thấy kể từ sau ngày 7/8/2022, Dậu sẽ bước sang trang mới cuộc đời, thuận lợi đủ đầy. Điều mà con giáp này cần làm lúc này là nắm bắt cơ hội làm giàu ngay trước mắt bởi đây chính là phúc phần trời cho - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho thấy kể từ sau ngày 7/8/2022, Dậu sẽ bước sang trang mới cuộc đời, thuận lợi đủ đầy. Điều mà con giáp này cần làm lúc này là nắm bắt cơ hội làm giàu ngay trước mắt bởi đây chính là phúc phần trời cho.

Giai đoạn tới, chỉ cần Dậu chí thú làm ăn, cẩn trọng trong chuyện tiền bạc thì họ sẽ có tiền ập xuống đầu, trở thành đại gia nức tiếng. Vì vậy, bản mệnh hãy mạnh dạn làm ăn. Đây chính là thời cơ nghìn năm có một để bạn đổi đời, trở thành người có tên tuổi ai cũng phải nể trọng.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Tử vi 5 ngày tới (6/8 - 10/8), 3 con giáp được Ngọc Hoàng ghi tên lên bảng vàng, sự nghiệp thăng hoa viên mãn, tài lộc bùng nổ, vinh hoa phú quý 3 đời không hết

Tử vi 5 ngày tới (6/8 - 10/8), 3 con giáp được Ngọc Hoàng ghi tên lên bảng vàng, sự nghiệp thăng hoa viên mãn, tài lộc bùng nổ, vinh hoa phú quý 3 đời không hết

Tử vi 5 ngày tới cho biết, những con giáp này may mắn được Ngọc Hoàng ghi tên lên bảng vàng, tiền về túi liên tục, muốn gì cũng có, tài lộc tưng bừng, cuộc sống hưởng phúc giàu sang, phú quý 3 đời không hết.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp tử vi 12 con giáp con giáp may mắn tử vi hàng ngày tử vi ngày mới tử vi 3 con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 1 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 1 giờ 32 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 2 giờ 2 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 32 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 58 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 3 giờ 32 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 4 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 47 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 5 giờ 32 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 6 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng