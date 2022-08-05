Tử vi 5 ngày tới (6/8 - 10/8), 3 con giáp được Ngọc Hoàng ghi tên lên bảng vàng, sự nghiệp thăng hoa viên mãn, tài lộc bùng nổ, vinh hoa phú quý 3 đời không hết

Tâm linh - Tử vi 05/08/2022 11:09

Tử vi 5 ngày tới cho biết, những con giáp này may mắn được Ngọc Hoàng ghi tên lên bảng vàng, tiền về túi liên tục, muốn gì cũng có, tài lộc tưng bừng, cuộc sống hưởng phúc giàu sang, phú quý 3 đời không hết.

Tuổi Mùi

Phần lớn người tuổi Mùi có trí tuệ cảm xúc cao. Từ khi còn nhỏ, họ đã thể hiện mình là người điềm đạm, hiền lành, không thích gây gổ, tranh đoạt. Nhờ vậy mà trong cuộc sống, con giáp này thường gặp nhiều may mắn, vận khí tốt, cuộc đời suôn sẻ.

Tử vi 5 ngày tới (6/8 - 10/8), 3 con giáp được Ngọc Hoàng ghi tên lên bảng vàng, sự nghiệp thăng hoa viên mãn, tài lộc bùng nổ, vinh hoa phú quý 3 đời không hết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, đúng 5 ngày tới, tuổi Mùi phát huy được hết những khả năng cũng như lợi thế của mình. Trong mọi mặt của cuộc sống cũng như trong công việc, Mùi hứa hẹn đều sẽ đạt được bước nhảy vọt. Đường làm ăn kinh doanh có quý nhân chỉ đường dẫn lối, có sự bứt phá giàu sang, các dự án đầu tư phát triển mang về khoản thù lào cực khủng cho họ. 

Bao nhiêu khó khăn đều được tháo gỡ, vài ngày tới bản mệnh hoàn toàn có thể đảo ngược tình thế, làm gì cũng thuận lợi. Con giáp này có thể đạt được thành quả gấp đôi dù chưa bỏ hết 100% công sức.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất luôn là người biết nhìn xa trông rộng. Khi làm việc con giáp này cực kỳ nghiêm túc, tận tâm để hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Ngoài ra, họ cũng có sự tự tin và bản lĩnh hơn người nên luôn có cơ hội chuyển bại thành thắng, đạt được nhiều thành công trong công việc.

Tử vi 5 ngày tới (6/8 - 10/8), 3 con giáp được Ngọc Hoàng ghi tên lên bảng vàng, sự nghiệp thăng hoa viên mãn, tài lộc bùng nổ, vinh hoa phú quý 3 đời không hết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, 5 ngày tới đây những nỗ lực của Tuất trong thời gian qua sẽ được đền đáp, vì thế cho nên con giáp này hãy yên tâm rằng, đến một ngày sẽ được hái quả ngọt. Cuộc sống sung túc, đầy đủ rồi sẽ đến với bạn ngay thôi. 

Ngoài ra, con giáp này cũng muốn chinh phục một lĩnh vực mới. Nhưng với tài năng, sự quyết đoán, chắc chắn Tuất sẽ đạt được thành công ngoài mong đợi. Giai đoạn này, ngoài cơ hội thăng quan tiến chức, Tuất còn hứa hẹn có tài lộc rủng rỉnh, cuộc sống ngày một khởi sắc. Vận may bất ngờ nở rộ khiến cuộc sống của họ như bước sang trang mới, tinh thần phơi phới, vui vẻ.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vốn thông minh, biết cách cư xử khéo léo. Họ có tấm lòng tốt bụng giúp đỡ người khác. Chính vì vậy 5 ngày tới đây, người tuổi Thìn có cơ hội phát tài lên cao trong sự nghiệp. Thìn vốn dĩ mạnh mẽ, nên nếu nắm được ngày Tam hợp trong số mệnh thì nhất định tương lai sẽ tươi sáng.

Tử vi 5 ngày tới (6/8 - 10/8), 3 con giáp được Ngọc Hoàng ghi tên lên bảng vàng, sự nghiệp thăng hoa viên mãn, tài lộc bùng nổ, vinh hoa phú quý 3 đời không hết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Về tài chính, con giáp này có cơ hội thu nhập được những khoản tiền khá cao trong giai đoạn tới đay. Không chỉ vậy, Thìn được thần may mắn chiếu cố nên sẽ rước lộc vào nhà, khối tiền khổng lồ từ trên trời rơi xuống tận cửa, muốn nghèo cũng không được.

Chuyện tình cảm cũng may mắn không kém khi đời sống tình cảm diễn ra cực kỳ viên mãn. Vợ chồng thêm gắn bó. Người độc thân có thể tìm được ý trung nhân của đời mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 11h sáng mai (6/8/2022): Quý Nhân nâng bước, 3 con giáp chuẩn bị đón tài lộc bùng nổ, hỷ sự liên miên, cuộc sống giàu có, sung túc đủ đầy

Đúng 11h sáng mai (6/8/2022): Quý Nhân nâng bước, 3 con giáp chuẩn bị đón tài lộc bùng nổ, hỷ sự liên miên, cuộc sống giàu có, sung túc đủ đầy

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 11h sáng mai 6/8/2022 có tới 3 con giáp may mắn tài lộc bùng nổ, sự nghiệp bay cao, thăng chức nhanh chóng, cuộc sống giàu sang, phú quý khiến nhiều người không khỏi ganh tị.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi 12 con giáp con giáp may mắn tử vi hàng ngày tử vi 5 ngày tới tử vi tháng 8 tử vi 3 con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 1 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 2 giờ 12 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 2 giờ 42 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 12 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 38 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 4 giờ 12 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 5 giờ 12 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 27 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 6 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng