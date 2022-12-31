3 tháng đầu tiên năm 2023: 3 con giáp có Thiên Tài toạ mệnh, vàng bạc đầy như nước, đếm tiền tỷ sái tay, nhà lầu xe sang đợi sẵn, đón năm mới giàu vang danh khắp nơi

Tâm linh - Tử vi 31/12/2022 22:55

3 tháng đầu tiên của năm 2023, các con giáp sau sẽ đón nhận được vô vàn may mắn. Cùng đón xem nhé!

Tuổi Thìn

3 tháng đầu năm 2023, tuổi Thìn sẽ vượt qua mọi khó khăn trắc trở. Từ giai đoạn này trở đi, chỉ cần tuổi Thìn đặt mục tiêu ổn định và cứ lao về phía trước thì nhất định sẽ thành công vang dội. So với những con giáp khác, người tuổi Thìn có nhiều ưu điểm vượt trội, không ngại đối mặt với khó khăn, thử thách, chấp nhận thất bại để học được những kinh nghiệm đổi đời.

Thời gian tới, tuổi Thìn cố gắng càng nhiều thì độ thăng hoa càng cao, chỉ cần xác định được mục tiêu ban đầu thì việc tạo dựng tiền đồ sự nghiệp cho riêng mình sẽ trở nên dễ dàng hơn. Trong 3 tháng đầu năm 2023, tuổi Thìn sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, có người phát tài vượt trội. Dù là năm tuổi nhưng cũng gặt hái được một số thành công nhất định, họ sẽ gặp được nhiều may mắn, cuộc sống sẽ thăng hoa vượt trội bất ngờ, tình tiền viên mãn.

3 tháng đầu tiên năm 2023: 3 con giáp có Thiên Tài toạ mệnh, vàng bạc đầy như nước, đếm tiền tỷ sái tay, nhà lầu xe sang đợi sẵn, đón năm mới giàu vang danh khắp nơi - Ảnh 1
Trong 3 tháng đầu năm 2023, tuổi Thìn sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi là những người có lòng kiên nhẫn, tốt bụng, hiền lành và không ngừng nỗ lực để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Nếu con giáp khác có nhiều tham vọng thì tuổi Mùi lại không như thế, nhưng họ luôn nuôi trong mình một niềm đam mê với công việc, nhiệt huyết với những quyết định mà mình đã chọn.

3 tháng đầu năm 2023, tuổi Mùi sẽ tìm được cơ hội đổi đời, nếu không trở thành đại gia thì cũng là người thành công, trong công việc cũng được cấp trên chiếu cố, giàu sang phú quý nhờ một quyết định không ai ngờ đến. Từ đầu năm, tuổi Mùi sẽ giàu có thăng hoa, nếu biết nắm bắt cơ hội thì sẽ đổi đời từ đây. Bên cạnh đó, trên phương diện tình yêu, mối quan hệ giữa bạn và người ấy trong 3 tháng đầu năm 2023 cũng có dấu hiệu khởi sắc, hai bạn luôn ủng hộ, thông cảm và giúp đỡ nhau vô điều kiện.

3 tháng đầu tiên năm 2023: 3 con giáp có Thiên Tài toạ mệnh, vàng bạc đầy như nước, đếm tiền tỷ sái tay, nhà lầu xe sang đợi sẵn, đón năm mới giàu vang danh khắp nơi - Ảnh 2
3 tháng đầu năm 2023, tuổi Mùi sẽ tìm được cơ hội đổi đời. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Nhanh nhẹn, hoạt bát và khả năng quan sát nhạy bén chính là những ưu điểm nổi trội của người tuổi Ngọ. Tuy nhiên, do tính nhanh chán và thiếu kiên trì cộng thêm thích di chuyển nên vận trình trước đây của tuổi Ngọ vẫn dậm chân tại chỗ, không có bước tiến nào.

Thế nhưng trong 3 tháng đầu năm 2023, tuổi Ngọ liên tục gặp may mắn trong công việc. Chẳng hạn như tuổi Ngọ sẽ được cấp trên tin tưởng mà giao phó cho những công việc quan trọng, nhờ vậy mà tìm được cơ hội thăng quan tiến chức, tiền vận được cải thiện.

Đối với những người làm ăn kinh doanh, nếu biết nắm bắt cơ hội, tuổi Ngọ sẽ kí kết được một vài hợp đồng béo bở. Chính vì những lý do này mà tuổi Ngọ được xếp vào danh sách một trong 3 con giáp phát tài trong 3 tháng đầu năm 2023. 

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   tử vi 3 tháng đầu năm 2023 tử vi năm 2023 3 con giáp có Thần Tài ghé thăm

TIN MỚI NHẤT

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 35 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 2 giờ 35 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 3 giờ 5 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 3 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 3 giờ 50 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia