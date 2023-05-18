3 ngày tới 21/5: 3 con giáp được vận may theo đuổi, bội thu tiền tỷ, giàu có hết phần thiên hạ, có người đưa đường chỉ lối dễ phát vượng trong năm 2023

Tâm linh - Tử vi 18/05/2023 21:38

Đây là thời gian 3 con giáp này có tài lộc vượng, gặt hái được nhiều thành công, đạt thành tích cao và nhận được khoản thưởng lớn.

Tuổi Thìn

May mắn mà Thìn có được chủ yếu đến từ công việc chính đang làm. Chỉ cần kiên định với công việc hiện tại, không đứng núi này trông núi nọ thì mới có lộc làm ăn, không chừng còn được tăng lương. Tuy nhiên, vận tài cũng chật vật, thời gian này bản mệnh cảm thấy khó kiếm tiền hơn mọi khi. Nếu chi tiêu quá tay cho những món hàng trên mạng mà không tính toán cẩn thận thì bản mệnh có ngày rỗng túi.

Thêm vào đó, tuổi Thìn phải để ý đến lời ăn tiếng nói của bản thân một chút, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Không ai trên đời này là hoàn hảo ngay cả với chính bản mệnh. Có lẽ con giáp này đang quá kén chọn trong việc tìm nửa kia phù hợp với mình.

3 ngày tới 21/5: 3 con giáp được vận may theo đuổi, bội thu tiền tỷ, giàu có hết phần thiên hạ, có người đưa đường chỉ lối dễ phát vượng trong năm 2023 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Công việc của bản mệnh gặp Thương Quan quấy phá nên dễ bị mất chức, thôi việc hoặc muốn nghỉ làm giữa chừng. Có vẻ như Tỵ đã chán ngấy công việc hiện tại nhưng không có cách nào để giải thoát, mệt mỏi vật vờ đi làm qua ngày. Tiền bạc chịu ảnh hưởng từ cục diện Thủy khắc Hỏa. Dẫu biết cơm áo gạo tiền rất quan trọng nhưng bạn cũng phải để ý đến sức khỏe của mình. Khi ngã quỵ thì đã không kiếm được lại tiêu nhiều, Tỵ nên cẩn thận.

Tương Xung lâm vận nên dễ xảy ra mâu thuẫn, ẩu đả, lời qua tiếng lại. Bạn đã bận rộn cả tuần rồi thì hôm nay nên nghỉ ngơi, ăn uống để giảm căng thẳng. Bởi khi mệt mỏi thì nói chuyện với ai cũng dễ nổi cáu, xung đột.

3 ngày tới 21/5: 3 con giáp được vận may theo đuổi, bội thu tiền tỷ, giàu có hết phần thiên hạ, có người đưa đường chỉ lối dễ phát vượng trong năm 2023 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ có cát tinh chiếu mệnh nên sẽ đòi lại được quyền lợi trong công việc, tự tin đứng trước đám đông để thể hiện năng lực. Bạn tập trung phát triển công việc, vừa bớt sân si với người khác nên có thêm kinh tế cho mình, cuộc sống dành cho công việc khiến bạn thoải mái. Vận trình tài lộc vô cùng tốt đẹp nhờ sự nâng đỡ từ Thực Thần, làm ăn ký kết hợp đồng nhanh như gió, buôn bán nhanh hết hàng, có lãi hơn mọi ngày. Nhiều bạn còn được người thân, khách hàng cho quà hoặc cấp trên cho tiền thưởng nóng.

 

Nhưng tình duyên lại kém sắc vì Thủy Hỏa bất dung. Có khi ở một mình lại là lựa chọn đúng đắn và an toàn nhất, hội độc thân nên hạn chế tìm tới tình yêu trong hôm nay. Sau lưng nhiều người còn có áp lực từ gia đình, xã hội nên khó mà an yên được.

3 ngày tới 21/5: 3 con giáp được vận may theo đuổi, bội thu tiền tỷ, giàu có hết phần thiên hạ, có người đưa đường chỉ lối dễ phát vượng trong năm 2023 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

3 con giáp chuẩn bị tinh thần TRÚNG ĐẬM tiền tài, được quý nhân nâng đỡ, thời cơ chín muồi, làm ăn thuận lợi, của cải chất thành đống vào 33 ngày tới

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Khi thời cơ chín muồi, 3 con giáp sau có được sức mạnh để bứt phá, gặt hái được thành công, giành được tài lộc.

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