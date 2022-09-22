3 ngày tiếp theo (22 - 24/9), 3 con giáp có vận may trúng xổ số, phước đức đã đến ngày hưởng trái ngọt, duyên lành nảy nở

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 21:22

3 ngày tiếp theo (22 - 24/9), 3 con giáp hỉ sự như mơ, hạnh phúc bất ngờ tình yêu vô bờ bến.

Tuổi Dần 

Thiên Tài xuất hiện dự báo người tuổi Dần rủng rỉnh tiền tiêu 3 ngày tiếp theo (22 - 24/9) nhưng bạn vẫn nên dành thời gian để tìm tòi, nghiên cứu, trước khi bạn quyết định bỏ tiền ra mua một thứ gì đó. Hãy tự hỏi mình xem món đồ đó có thực sự cần thiết hay không nhé.

Thổ - Mộc xung khắc cho thấy những trúc trắc trên đường tình duyên của mệnh chủ. Người có đôi có thể sẽ xảy ra tranh cãi, bất đồng về những chuyện chẳng xứng đáng. Trong khi đó người độc thân khá tiêu cực, có người thậm chí còn không có ý định kết hôn. 

3 ngày tiếp theo (22 - 24/9), 3 con giáp có vận may trúng xổ số, phước đức đã đến ngày hưởng trái ngọt, duyên lành nảy nở - Ảnh 1

Thiên Tài xuất hiện dự báo người tuổi Dần rủng rỉnh tiền tiêu 3 ngày tiếp theo (22 - 24/9)

Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Ngọ

Chính Tài thần che chở giúp người tuổi Ngọ phân biệt rõ thị phi, trắng đen trong 3 ngày tiếp theo (22 - 24/9). Cùng với phong cách làm việc trầm ổn và thẳng thắn giúp bạn có được sự ủng hộ từ đồng nghiệp và lãnh đạo của mình.

Mặt tài vận được hỗ trợ bởi Tam Hội cục nên tài khí chủ hành Mộc mang tới sức mạnh và sự sống dồi dào. Bạn vừa khéo léo mà cũng vừa cứng rắn, những việc liên quan đến tiền nong đều xử trí dứt khoát, công tâm không để lại thắc mắc.

Vận trình tình cảm không lý tưởng như vẻ bên ngoài. Người độc thân tuy vẫn vui cười đó nhưng đôi lúc tâm trạng rối bời. Bản mệnh không tìm được người sẻ chia nỗi niềm nên thấy cô độc, buồn phiền. Ngay cả người có đôi có cặp thì chuyện tình duyên cũng không được như ý nguyện. Những mâu thuẫn, bất đông giữa hai người liên tục nảy sinh. Không khí gia đình lại lâm vào bí bách, ngột ngạt.

3 ngày tiếp theo (22 - 24/9), 3 con giáp có vận may trúng xổ số, phước đức đã đến ngày hưởng trái ngọt, duyên lành nảy nở - Ảnh 2

Chính Tài thần che chở giúp người tuổi Ngọ phân biệt rõ thị phi, trắng đen trong 3 ngày tiếp theo (22 - 24/9).

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Các mối quan hệ xã giao hài hoà mang lại cho người tuổi Dậu khá nhiều cơ hội để cải thiện địa vị, tiếng tăm trên thương trường trong 3 ngày tiếp theo (22 - 24/9).

Bản mệnh không cần phải quá lo lắng đối với vấn đề chi tiêu nhờ có nguồn thu nhập rủng rỉnh, dư dôi.

Dự báo có mâu thuẫn gay gắt xảy ra giữa cặp đôi vì lý do bất đồng quan điểm. Do đó, con giáp này cần phải mềm mỏng và linh hoạt hơn để không đẩy mọi chuyện đi quá xa. 

3 ngày tiếp theo (22 - 24/9), 3 con giáp có vận may trúng xổ số, phước đức đã đến ngày hưởng trái ngọt, duyên lành nảy nở - Ảnh 3

Các mối quan hệ xã giao hài hoà mang lại cho người tuổi Dậu khá nhiều cơ hội để cải thiện địa vị, tiếng tăm trên thương trường trong 3 ngày tiếp theo (22 - 24/9).

 

 

Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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