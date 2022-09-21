Ai may mắn bằng 3 con giáp này, chiều nay (21/9) CÓ HẸN VỚI GIÀU SANG, vận trình từ nay thăng tiến, đổi đời trong phút mốt

Tâm linh - Tử vi 21/09/2022 12:05

Chiều nay (21/9) tử vi học có nói 3 con giáp này sẽ gặp vận may không ai bì kịp.

Tuổi Thìn

Chiều nay (21/9) công việc nảy sinh một vài trở ngại nhưng nhìn chung đều không gây ra hậu quả nặng nề nào do có quý nhân hỗ trợ. Tuy nhiên, tuổi Thìn không nên phụ thuộc hay dựa dẫm vào người khác mà hãy tự trau dồi tri thức cho bản thân. Con giáp này rất biết cách tận dụng tài ngoại giao của mình để mang về những hợp đồng làm ăn béo bở. Dường như cặp đôi thiếu đi sự kiên nhẫn để có thể lắng nghe hết mọi tâm sự, nỗi lòng của người kia. Người độc thân chưa sẵn sàng với một mối quan hệ nghiêm túc vì đang bận rộn với những dự định riêng.

Ai may mắn bằng 3 con giáp này, chiều nay (21/9) CÓ HẸN VỚI GIÀU SANG, vận trình từ nay thăng tiến, đổi đời trong phút mốt - Ảnh 1

Chiều nay (21/9) công việc nảy sinh một vài trở ngại nhưng nhìn chung đều không gây ra hậu quả nặng nề nào do có quý nhân hỗ trợ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tam Hợp dẫn dắt, sự nghiệp và tài lộc của người tuổi Tý chiều nay (21/9) đều rất khá, có người mang việc, mang của đến nhà. Bản mệnh không cần bôn ba vất vả vẫn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, kiếm tiền đầy đủ, cuộc sống trơn tru suôn sẻ.

Chính Tài nhập cục, đảm bảo nguồn thu nhập vững vàng, ổn định cho những chú Chuột. Tài chính không có gì phải lo lắng, con giáp này có thể thoải mái làm những việc mình muốn làm. Tuy nhiên, đừng vì thế mà lười biếng, bởi tiền bạc chẳng thế nào có mãi mà không hết được.

Ngũ hành xung khắc có thể gây ra nhiều nỗi buồn về tình cảm. Người còn độc thân chưa tìm được bến đỗ cho mình, dù đã rất cố gắng và chân thành trao đi tình cảm. Các cặp đôi thiếu sự sẻ chia nên quan hệ dần nhạt nhòa, chẳng còn sự quan tâm và yêu thương như thuở nào.  

Ai may mắn bằng 3 con giáp này, chiều nay (21/9) CÓ HẸN VỚI GIÀU SANG, vận trình từ nay thăng tiến, đổi đời trong phút mốt - Ảnh 2

Tam Hợp dẫn dắt, sự nghiệp và tài lộc của người tuổi Tý chiều nay (21/9) đều rất khá, có người mang việc, mang của đến nhà.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tình duyên: Những người độc thân tuổi Sửu không có mối tình duyên nào nhưng vẫn kén chọn đấy nhé.

Công việc: Hãy cố gắng làm tốt công việc hiện tại. Đừng "đứng núi này trông núi nọ" nữa vì điều này không tốt cho bạn đâu.

Tài chính: Tình hình tài chính ổn định, không có gì đáng để bạn lo ngại.

Cẩn trọng: Bản mệnh nên chú ý đến sức khỏe của mình.

Con số may mắn: 8, 12
Màu sắc may mắn: Vàng, Xanh
Quý nhân phù trợ:  Ngọ, Dần
Giờ tốt: 13h

Ai may mắn bằng 3 con giáp này, chiều nay (21/9) CÓ HẸN VỚI GIÀU SANG, vận trình từ nay thăng tiến, đổi đời trong phút mốt - Ảnh 3

Những người độc thân tuổi Sửu không có mối tình duyên nào nhưng vẫn kén chọn đấy nhé.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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