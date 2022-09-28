3 ngày cuối cùng của tháng 9/2022, con giáp nào tài lộc thăng hạn?

Tâm linh - Tử vi 28/09/2022 17:46

Các con giáp dưới đây cùng chờ đón may mắn trong các ngày cuối của tháng 9 nhé!

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu là người chăm chỉ, cần cù. Con giáp này ít nói và không dễ dàng bộc lộ cảm xúc. Họ biết người biết ta, biết nhược điểm của bản thân để khắc phục, luôn giữ tinh thần khiêm tốn, cầu thị.

Tuổi Sửu cũng có tinh thần ham học hỏi, luôn nỗ lực để cải thiện bản thân, xây dựng tương lai tốt đẹp. Nhờ sự kiên trì, con giáp này có thể vượt qua mọi khó khăn, sự nghiệp ngày một thăng hoa.

Tử vi dự báo rằng, cuối tháng 9 này, sự nghiệp của tuổi Sửu có chuyển biến lớn. Con giáp này có thể nhận được một khoản lương thưởng khá lớn. Các mối quan hệ cá nhân cũng giúp tuổi Sửu rất nhiều trong việc phát triển.

Tuổi Ngọ

Đa số những người tuổi Ngọ đều thông minh và đảm đang. Công việc của bản mệnh khá suôn sẻ. Trong cuộc sống họ luôn giữ thái độ tích cực và không để bị mất tinh thần chiến đấu. Dù trải qua thăng trầm cũng không thể làm Ngọ lùi bước. Con giáp này luôn khao khát có một cuộc sống tốt đẹp.

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Cuối tháng 9, tài vận của người tuổi Ngọ tiếp tục tăng cao. Những chuyện vui liên tiếp đến với Ngọ, sự nghiệp ngày càng phát triển. Khó khăn đã ở thì quá khứ, giờ là lúc những điều tốt đẹp sẽ tới.

Nếu như Ngọ nỗ lực vươn lên thì cuộc sống sẽ không bao giờ nghèo khó.

Tuổi Thân

Tuổi Thân luôn thu hút sự chú ý của người khác nhờ tính cách vui vẻ, biết khuấy động không khí. Bản mệnh là người có tài năng, ham học hỏi. Họ tin rằng mình có đủ khả năng để tạo ra thành tựu tốt, thay đổi cuộc sống của chính mình.

Tuổi Thân cũng là người tham vọng, không thích sống an phận. Con giáp này luôn nỗ lực để tạo ra bước ngoặt trong cuộc sống, đạt được những mục tiêu mà bản thân đã đề ra.

Tử vi dự báo rằng cuối tháng 9 này, tuổi Thân ngày một thăng hoa. Bản mệnh có quý nhân theo gót, nhận thêm nhiều cơ hội tốt để phát triển. Họ kiếm được nhiều tiền, tâm trạng ngày một phấn chấn. Những khúc mắc giữa tuổi Thân và người xung quanh được giải quyết êm đẹp.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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