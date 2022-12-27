3 ngày cuối cùng của năm 2022 (28-29-30/12), 3 con giáp này hưởng trọn lộc trời, HẾT NGHÈO HẾT KHỔ, sự nghiệp như cá gặp nước, giàu ú ụ

Tâm linh - Tử vi 27/12/2022 15:00

Làm đâu thắng đó, một vốn bốn lời, cơ hội thăng chức tăng lương ập đến tận cửa. Nhờ thế, dù năm cũ cơ cực bao nhiêu thì sang năm mới con giáp giàu sang này cũng có của ăn của để.

Tuổi Tị

3 ngày cuối tháng hứa hẹn sẽ có nhiều niềm vui đến với cuộc sống của người tuổi Tị. Người độc thân được bạn bè giới thiệu cho đối tác phù hợp. Bạn và người ấy có thể dành nhiều thời gian để trò chuyện, giúp hai người hiểu thêm về nhau.

 

Với người làm công ăn lương, bạn được tạo rất nhiều điều kiện để khai phá khả năng của mình. Bạn tự thúc đẩy bản thân bứt phá và hoàn thành chỉ tiêu trong những ngày cuối năm. 

 

Phương diện tài chính cũng có nhiều dấu hiệu phát triển tích cực, đặc biệt là với người làm ăn buôn bán. Bạn nắm bắt được xu thế thị trường nên buôn bán hanh thông, khách hàng tấp nập.
 

Tuy nhiên, do có Bạch Hổ hung tinh xuất hiện nên bản mệnh hạn chế việc di chuyển xa trong tuần này. Nếu lái xe thì ưu tiên sự an toàn, không nên vì muốn nhanh mà chọn đường tắt, dễ xảy ra nguy hiểm.

 

3 ngày cuối cùng của năm 2022 (28-29-30/12), 3 con giáp này hưởng trọn lộc trời, HẾT NGHÈO HẾT KHỔ, sự nghiệp như cá gặp nước, giàu ú ụ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet
 

 

Tuổi Ngọ

 

3 ngày cuối năm hứa hẹn những niềm vui sẽ đến với các cặp đôi con giáp tuổi Ngọ, bạn có mong muốn chiều chuộng đối phương để cả hai có quãng thời gian hạnh phúc. Đối phương cảm nhận được thành ý của bạn nên cũng dành cho bạn sự quan tâm tương tự.

 

 

Phương diện tài chính cũng đầy hứa hẹn khi bạn tìm ra những giải pháp kinh doanh, làm ăn khôn ngoan, gặt hái nhiều thành công trên thương trường. Bên cạnh đó, nhiều người đầu tư đất cũng gặt hái được thành quả nhất định.

 

Với người làm công ăn lương, tuần này có thể là một tuần khá bận rộn với bạn đấy. Tuy nhiên, công sức bạn bỏ ra sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng. Cấp trên đánh giá rất cao những gì bạn đã làm được.

 

Sức khỏe của con giáp may mắn tuần này hứa hẹn có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là ai đang bị ốm thì rất nhanh chóng hồi phục, thậm chí chính bạn còn cảm thấy bất ngờ vì khả năng chữa lành của cơ thể.

 

3 ngày cuối cùng của năm 2022 (28-29-30/12), 3 con giáp này hưởng trọn lộc trời, HẾT NGHÈO HẾT KHỔ, sự nghiệp như cá gặp nước, giàu ú ụ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tuất

 

Người tuổi Tuất đạt được sự phát triển đáng mừng trong tuần này nhờ thái độ làm việc nhiệt tình, hết mình. Bạn dần tìm ra điểm mạnh của mình và lập kế hoạch để tạo ra những bước tiến mới trong tương lai.

 

Thái Âm che chở giúp người độc thân có cái nhìn tích cực hơn trong chuyện tình cảm. Bạn không còn tìm cách từ chối người muốn tìm hiểu mình nữa mà cho đối phương cơ hội trò chuyện, gặp gỡ mình.

 

Với người có đôi có cặp, bạn thẳng thắn hơn trong mối quan hệ. Nếu có vấn đề gì không hài lòng, bạn cũng nói trực tiếp với đối phương để đôi bên cùng tìm ra cách giải quyết.

 

May mắn về tiền bạc xuất hiện vào đầu tuần, những ai đang làm ăn, kinh doanh dễ dàng kiếm lợi trong thời gian này. Khoản tiền dư dả giúp bạn có thể chi tiêu khá thoải mái mà không cần lo đến chuyện cháy túi.

 

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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