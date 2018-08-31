3 nàng giáp tưởng khổ cả đời, ai ngờ sau 30 giàu sang ngút trời, chẳng cần đàn ông cũng tự làm đại gia

Tâm linh - Tử vi 31/08/2018 11:49

Những tưởng sẽ phải cả đời tảo tần, thế nhưng chỉ cần bước sang ngưỡng tuổi 30 những nàng giáp sau sẽ may cực may, hốt hết vàng bạc tiền tài trong thiên hạ vào nhà.

Không chỉ được trời ban phúc ban phần, 3 nàng giáp sau còn có cả sự kiên định, mãnh liệt và quyết đoán nên dễ dàng gặt hái được thành công trong sự nghiệp, chẳng mấy chốc mà phất lên như diều gặp gió.

3 nàng giáp tưởng khổ cả đời, ai ngờ sau 30 giàu sang ngút trời, chẳng cần đàn ông cũng tự làm đại gia - Ảnh 1
Chính nhờ sự quyết đoán, cá tính nên dù sinh ra trong gia đình nghèo khó thì sau tuổi 30 nàng Sửu cũng tự làm đại gia, giàu nứt đố đổ vách - Ảnh minh họa: Internet

Top 1: Nàng Sửu

Phụ nữ tuổi Sửu nổi tiếng chăm chỉ, siêng năng và luôn nỗ lực không ngừng. Nếu người khác thấy thất bại đã vội bỏ cuộc, thấy khó khăn mà chùn bước thì Sửu cứ thế mà bước tiếp, mặc cho có ai nghi ngờ khả năng của mình hay không. Chính nhờ sự quyết đoán, cá tính ấy nên dù sinh ra trong gia đình nghèo khó thì sau tuổi 30 nàng Sửu cũng tự làm đại gia, giàu nứt đố đổ vách.

Ngoài vận tài lộc đỏ như son, vận tình duyên của Sửu cũng viên mãn, hạnh phúc vô vàn. Nàng được chồng nuông chiều, yêu thương hết mực. Con cái của Sửu chắc chắn sẽ là những đứa trẻ thông minh, ngoan ngoãn và thành tài.

3 nàng giáp tưởng khổ cả đời, ai ngờ sau 30 giàu sang ngút trời, chẳng cần đàn ông cũng tự làm đại gia - Ảnh 2
Mùi tài giỏi đến mức chỉ cần một mình họ kiếm tiền đã dư sức cho cả nhà xài phủ phê 3 đời cũng không hết - Ảnh minh họa: Internet

Top 2: Tuổi Mùi

Trời sinh nàng giáp tuổi Mùi sống tình cảm, chân thành và khá ngoan cố. Một khi đã thích điều gì, muốn điều gì, đưa ra mục tiêu gì họ sẽ dồn toàn bộ tâm huyết, sức lực để đạt được trong thời gian sớm nhất. Số mệnh đã an bài, Mùi càng già càng giàu, càng nhiều tuổi càng phú quý ngút ngàn.

Đặc biệt, từ năm 30 tuổi trở đi sự nghiệp của Mùi sẽ có những bước tiến vượt bậc. Lúc này, may mắn cứ ập vào nhà Mùi ào ào như thác đổ, khiến họ làm đâu thắng đó, tiêu tiền thả ga cũng không hết. Mùi tài giỏi đến mức chỉ cần một mình họ kiếm tiền đã dư sức cho cả nhà xài phủ phê 3 đời cũng không hết.

3 nàng giáp tưởng khổ cả đời, ai ngờ sau 30 giàu sang ngút trời, chẳng cần đàn ông cũng tự làm đại gia - Ảnh 3
Tuổi già Hợi chẳng cần lo nghĩ chuyện tiền bạc, cũng chẳng bao giờ phải lo giữ chồng, quản con - Ảnh minh họa: Internet

Top 3: Tuổi Hợi

Nếu Sửu phải phấn đấu không ngừng, Mùi phải dốc cạn tâm huyết mới có được những gì mình muốn thì Hợi lại sung sướng hơn nhiều. Nàng giáp này sinh ra đã có mệnh phú quý, cả đời may mắn, thuận lợi, làm gì cũng thành công. Giàu có, sung sướng nhưng Hợi luôn chia sẻ phúc phần của mình cho người khác, sẵn sàng giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn nên càng tích được nhiều phúc đức.

Vậy nên, càng về hậu vận cuộc đời của Hợi càng yên bình, an nhàn. Tuổi già con giáp này chẳng cần lo nghĩ chuyện tiền bạc, cũng chẳng bao giờ phải lo giữ chồng, quản con.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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3 con giáp này may mắn đến mức bước chân ra khỏi nhà là tiền rơi trúng đầu, ngẩng mặt lên là vận may ập vào người.

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