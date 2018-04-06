3 nàng giáp thông minh, 'mát tay' kiếm tiền, lại chiều chồng con hết phần thiên hạ!

Phụ nữ tuổi Hợi luôn quan niệm hết lòng vì người khác, làm gì cũng nghĩ cho người khác nhiều hơn. Phần lớn phụ nữ tuổi này thông minh và nhanh nhẹn. Khi họ đã có sự nghiệp ổn định vững vàng, không ai có thể ngăn bước tiến của họ.

Nếu phải nói đến những người vợ đảm đang tháo vác thì không thể không nhắc đến phụ nữ tuổi Hợi. Trời sinh con giáp này được phúc đức nhất trong 12 con giáp .

Nói chung, cuộc sống của phụ nữ tuổi Hợi suôn sẻ và có nhiều vận may. Sau khi kết hôn, cuộc sống ngày một sung túc, tốt đẹp. Nếu họ không giàu về vật chất, sẽ giàu về tinh thần, tình cảm.

Hơn nữa, con giáp này được nhiều quý nhân ở bên. Chỉ cần họ gặp khó khăn, bạn bè và mọi người sẽ giúp đỡ đến cùng.

Đây là con giáp có số vượng phu nhất, luôn là cánh tay đắc lực giúp chồng thành công. Con giáp này đặc biệt luôn vui vẻ và tích cực, mang đến nguồn năng lượng cho gia đình. Đàn ông lấy được họ quả là may mắn!

Đây là con giáp có số vượng phu nhất, luôn là cánh tay đắc lực giúp chồng thành công - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Phụ nữ tuổi Ngọ thích tự do, phóng khoáng. Khi còn trẻ, họ có phần lận đận vất vả. Nhưng khi bước vào tuổi trung niên, họ sẽ có cuộc sống thoải mái, hạnh phúc.

Con giáp này trời sinh thông minh, biết nắm bắt thời vận, được nhiều người giúp sức. Nhất là về tài chính, càng về sau càng giàu có.

Sau khi kết hôn, phụ nữ tuổi này còn giúp chồng rất nhiều trong sự nghiệp. Lấy được vợ tuổi Ngọ, đàn ông cứ yên tâm hưởng phúc cả đời về sau.

Lấy được vợ tuổi Ngọ, đàn ông cứ yên tâm hưởng phúc cả đời về sau - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Phụ nữ tuổi Mùi thiện lương, nhẹ nhàng nữ tính. Dù là trong hoàn cảnh nào, họ đều cư xử rất khôn khéo, tinh tế. Vì tính cách rộng lượng, bao dung, yêu thương người khác mà họ gặp nhiều vận may trong cuộc sống. Họ có thể không được sinh ra trong giàu có nhưng chính tính cách lương thiện giúp họ giàu sang sung túc về sau.

Con giáp này mạnh mẽ và bản lĩnh. Họ có thể lơ là bản thân nhưng luôn biết chăm sóc, vun vén cho gia đình hết lòng. Không những vậy, phụ nữ tuổi Mùi còn biết cân bằng các mối quan hệ khiến ai cũng quý mến họ.

Có thể nói phụ nữ tuổi Mùi sở hữu những nét tính cách đàn ông nào cũng thích. Vì vậy, đàn ông lấy được họ như có được của báu, phải giữ thật kỹ!

Có thể nói phụ nữ tuổi Mùi sở hữu những nét tính cách đàn ông nào cũng thích - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.