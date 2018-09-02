3 nàng giáp kiếm tiền cực giỏi, cả đời giàu sang sung sướng, chẳng cần ăn bám chồng

Tâm linh - Tử vi 02/09/2018 10:30

Thông minh, khôn khéo lại có khiếu kinh doanh nên những nàng giáp sau kiếm tiền còn giỏi hơn cả đàn ông, cả đời sống trong nhung lụa, an nhàn.

Giàu có, sung sướng nhưng những nàng giáp sau không hề kiêu kỳ hay ra vẻ ta đây. Ngược lại, họ gần gũi, đáng yêu và thân thiện đến mức ai gặp một lần cũng nhớ cả đời.

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Chẳng cần dựa dẫm vào ai, càng không bám lấy đàn ông để lợi dụng, đào mỏ Tý cũng tự vươn lên làm đại gia - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Tý

Không phải tự nhiên mà Tý lại đứng đầu 12 con giáp, xếp trước cả những con giáp to lớn, hung dữ. Bởi lẽ, nàng giáp này cực kỳ thông minh, khôn khéo và biết cách sắp xếp cuộc đời mình. Dù sinh ra trong gia đình nghèo khó, cơ cực nhưng Tý không bao giờ tủi thân hay hờn giận số phận mà luôn ra sức phấn đấu để mong có ngày đổi đời.

Cứ bước từng bước, chậm mà chắc nên chẳng cần dựa dẫm vào ai, càng không bám lấy đàn ông để lợi dụng, đào mỏ Tý cũng tự vươn lên làm đại gia. Càng về hậu vận Tý càng sung sướng an nhàn, sự nghiệp phất lên tận trời xanh.

3 nàng giáp kiếm tiền cực giỏi, cả đời giàu sang sung sướng, chẳng cần ăn bám chồng - Ảnh 2
Sau 35 tuổi, Thân muốn nghèo cũng chẳng được, của tiền vàng bạc chất chật nhà cũng không hết - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Thân

Nhanh nhẹn, cá tính và có mắt nhìn người chính là công thức tạo nên sự thành công của nàng giáp tuổi Thân. Họ biết cách nắm bắt cơ hội, biết mưu mẹo để mở ra những hướng đi mới. Ở đó, họ mặc sức tung hoành, thỏa chí khẳng định mình trước đồng nghiệp, cấp trên, đối tác và với cả đối thủ của mình.

Chính nhờ quá tài giỏi, sáng tạo nên ai cũng mong muốn lôi kéo được nàng giáp tuổi Thân về với công ty mình. Thế nhưng, hoài bão của Thân không chỉ là kiếm được nhiều tiền mà còn thoát kiếp làm thuê, vươn lên làm chủ. Sau 35 tuổi, Thân muốn nghèo cũng chẳng được, của tiền vàng bạc chất chật nhà cũng không hết.

3 nàng giáp kiếm tiền cực giỏi, cả đời giàu sang sung sướng, chẳng cần ăn bám chồng - Ảnh 3
Nàng Dần thường kết hôn muộn hơn những con giáp khác là bởi họ quá tập trung phát triển sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Dần

Nếu người xưa vẫn quan niệm Dần là con giáp khó lấy chồng vì cao số thì hoàn toàn sai lầm. Thực chất, nàng Dần thường kết hôn muộn hơn những con giáp khác là bởi họ quá tập trung phát triển sự nghiệp, chẳng có thời gian để hẹn hò, yêu đương với ai.

Chờ đến khi công thành danh toại, trí tuệ thông suốt, làm đâu thắng đó thì họ lại khó tìm được người đàn ông tương xứng với mình hoặc đàn ông vì thấy Dần quá mạnh mẽ, tài năng mà sợ mình không xứng với nàng. Dần đừng lo lắng, muộn nhất là năm 30 tuổi bạn sẽ tìm thấy một nửa hoàn hảo cho cuộc đời mình. Từ đây, đôi lứa chỉ việc yêu thương, chăm sóc và bảo ban nhau cùng gầy dựng tổ ấm, nuôi dạy con cái nên người.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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