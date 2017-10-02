3 nàng giáp cứ lấy chồng sinh con là thành bà hoàng, sung sướng ngất ngây!

Tâm linh - Tử vi 02/10/2017 17:15

Không cần biết 3 nàng giáp này từng trải qua vất vả hay nghèo nàn thế nào nhưng chỉ cần lấy chồng, sinh con là như lên hương, cuộc đời bỗng chốc rực rỡ không tưởng!

Tuổi Dậu

Nàng tuổi Dậu khi còn độc thân thường phải lo toan tiền bạc cho chính mình và gia đình Nhưng họ lại có tài trí hơn người, lại mỹ miều nhan sắc. Họ được đàn ông trồng cây si không ít, lại có phúc phần mà lấy được chồng “cực phẩm”.

Nhất là sau khi lấy chồng, nàng giáp này còn sinh được quý tử, gia đình hạnh phúc, côngt? việc lại thăng tiến không ngừng. Họ có nhiều cơ hội phát tài, gia sản ngày một đồ sộ. Nếu họ có con gái thì tiền tài ngày một nhiều. Cứ sinh được một trai một gái đủ nếp tẻ thì con giáp này cứ yên tâm tận hưởng cuộc sống an nhàn, đủ đầy về sau.

3 nàng giáp cứ lấy chồng sinh con là thành bà hoàng, sung sướng ngất ngây! - Ảnh 1
Nhất là sau khi lấy chồng, nàng giáp này còn sinh được quý tử, gia đình hạnh phúc, công việc lại thăng tiến không ngừng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Phụ nữ tuổi Sửu thiện lương, tốt bụng nhưng có đôi chút nóng nảy. Họ làm việc siêng năng, luôn biết dành dụm cho con cái và gia. Dù rằng cuộc đời họ gặp nhiều vất vả nhưng luôn được chồng yêu chiều hết mực. Chồng họ là người không độc đoán, không gia trưởng chuyện con cái. Vợ chồng này dù là sinh gái hay trai đều rất hài lòng và yêu thương.

Nếu họ sinh được con trai thì sẽ rất tài giỏi, có tài lãnh đạo, cha mẹ từ đó mà công danh sự nghiệp rực rỡ. Nếu là con gái thì cha mẹ có gia sản ổn định. Chỉ cần có đủ nếp tẻ thế này thì cuộc sống vợ chồng về sau rất thoải mái, tha hồ tận hưởng.

3 nàng giáp cứ lấy chồng sinh con là thành bà hoàng, sung sướng ngất ngây! - Ảnh 2
Chỉ cần có đủ nếp tẻ thế này thì cuộc sống vợ chồng về sau rất thoải mái, tha hồ tận hưởng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đây là con giáp phóng khoáng, lại rất yêu con nít. Do đó, phụ nữ tuổi này rất được đàn ông để mắt tới. Họ được đàn ông đẹp trai, giỏi giang ngỏ ý. Dù vậy, đây là con giáp biết nghĩ xa, nên chọn chồng yêu thương chăm lo cho gia đình.

Khi sinh được con trai, công việc cũng có bước tiến tớt, tiền tài trong nhà ngày một tăng không ngừng. Con cái về sau học hành giỏi giang. Nếu sinh được con gái thì tài lộc cũng rất vượng. Cuộc sống gia đình vật chất dư dả, có của cho con cái về sau.

Vì luôn quan niệm con nào cũng là con, không phân biệt trai gái nên luôn sinh được con hiếu thuận, giúp gia đình giàu sang. Từ khi kết hôn, con giáp này như có một cuộc sống mới, đầy tiền tài và vận may.

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