3 KHUNG GIỜ VÀNG được thần tài sắp đặt, ai sinh vào giờ này có số phú quý, giàu sang, rộng đường thăng tiến

Khoảng thời gian từ 7 giờ đến 9 giờ sáng là lúc bình minh đứng bóng, vạn vật muôn loài đều được nạp đầy năng lượng để chuẩn bị cho một ngày mới tươi đẹp.

Người sinh giờ này tính cách lạc quan, khả năng thích ứng tốt, cả đời không lo thiếu ăn, thiếu mặc. Từ lúc họ cất tiếng khóc chào đời, gia cảnh an khang, bố mẹ mạnh khỏe bình an, sống lâu trăm tuổi.

Hơn nữa, họ là những người mạnh mẽ, ý chí, có thừa khả năng thích nghi với cuộc sống áp lực. Ai sinh vào đúng thời gian này thì xác định được thượng đế ban nhiều phước lành và ân sủng. Họ không chỉ đem đến may mắn cho bản thân mình mà còn đem đến hạnh phúc và phúc khí cho gia đình.

Người tuổi Tị, tuổi Tuất sinh giờ Thìn vào mùa hè sẽ cực kỳ hợp vận. Họ sống cuộc đời thanh thản về tâm hồn, vô ưu vô lo, gặp hung hóa cát, làm việc luôn được quý nhân phù trợ. Nếu chẳng may gặp phải khó khăn thì mọi chuyện cũng sẽ vượt qua dễ dàng. Hậu vận giàu có phú quý và có cuộc sống viên mãn vạn người mơ.

Giờ Mùi ( 13 giờ - 15 giờ)

Sinh từ 13 giờ - 15 giờ, may mắn “từ trong trứng nước”, luôn có quý nhân phù trợ. Ảnh minh họa.

Giờ Mùi trong ngũ hành thuộc Thổ, xếp sau giờ Ngọ nóng sôi sục bỏng lửa nên đầy sức sống.



Họ may mắn “từ trong trứng nước”, luôn có quý nhân phù trợ nên bao giờ cũng thành công xuất sắc. Vận may và tài lộc của họ còn đến từ chỗ họ rất hào phóng với bạn bè, người khác nên càng cho đi nhiều họ lại càng nhận về nhiều hơn vô tận.



Phải nói rằng, đây là tuýp người may mắn và hạnh phúc cùng đồng hành, do biết nắm chắc thời cơ, đầu tư đúng đắn được cả thiên thời địa lợi nhân hòa nên họ rất dễ thành công khi còn trẻ tuổi, một tay gây dựng cả cơ đồ.

Giờ Dậu ( 17 giờ - 19 giờ)

Giờ sinh từ 17-19 giờ, con đường phía trước của họ sẽ luôn suôn sẻ, không thiếu tiền tài hay may mắn. Ảnh minh họa.

Những người có giờ sinh từ 17-19 giờ thường cá tính hơn người. Họ không bao giờ thích sống mà tuân thủ răm rắp những điều mà người khác sắp đặt.

Họ sẵn sàng tìm kiếm những cách mới, sáng tạo để đạt được những tham vọng của mình và cũng nhờ đó thu hút được sự ủng hộ của nhiều người.

Nhờ đó, khi gặp trở ngại trong sự nghiệp và công việc kinh doanh, họ luôn nhận được sự hướng dẫn, hỗ trợ của quý nhân, bè bạn, đồng nghiệp. Con đường phía trước của họ sẽ luôn suôn sẻ, không thiếu tiền tài hay may mắn.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo