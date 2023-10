3 cung hoàng đạo may mắn nhất quả đất, từ việc lớn đến việc nhỏ đều thuận buồm xuôi gió

Điểm chung của 3 cung hoàng đạo này là việc họ đều có sự soi sáng của sao Mộc một ngôi sao luôn mang lại may mắn. Có thể nói, họ có thể làm bất cứ điều gì thì may mắn cũng sẽ mỉm cười với họ.

Nhân Mã

là cung hoàng đạo may mắn nhất trong các cung hoàng đạo. Nhiều người sùng bái và ghen tị với sự may mắn to lớn mà vũ trụ dành cho cung Nhân Mã. Họ là những kẻ may mắn đến mức có thể bắt kịp chuyến bay trong tích tắc hoặc ngay lập tức tìm thấy một người bạn có thể cùng đi du lịch mà chả tốn công chờ đợi.

Nhân Mã là một cung linh hoạt, có nghĩa là họ biết cách phiêu theo cảm xúc, nhưng họ cũng có mục đích nghiêm túc (tất cả là nhờ nguyên tố lửa!), điều đó giúp sức vào việc thúc đẩy chuỗi may mắn của họ. Nhân Mã không chỉ ngồi đó chờ vận may đến với mình, mà là họ đã làm việc chăm chỉ để có được nó.

Song Ngư

là cung may mắn thứ hai và có một điểm chung bí mật giống với Nhân Mã. Trong khi nhiều nhà chiêm tinh học hiện đại tin rằng Sao Hải Vương cai trị Song Ngư, các nhà chiêm tinh học cổ đại lại tin rằng Sao Mộc - hành tinh được coi là ngôi sao may mắn - mới là hành tinh cai trị cung hoàng đạo này.

Do ảnh hưởng của sao Mộc này, Song Ngư là những chú cá may mắn, tương tự với Nhân Mã. Tuy nhiên, không giống như Nhân Mã, Song Ngư không làm việc cật lực để thu thập vận may. Thay vào đó, họ sử dụng trực giác của mình để chèo lái những làn sóng may mắn đến với họ.

Cự Giải

Cự Giải là cung hoàng đạo yếu đuối nổi tiếng. Họ bị coi là những đứa trẻ bám nhà và hay khóc. Tuy nhiên, Cự Giải có thể có sự gắn bó chặt chẽ với sự thoải mái và gia đình, nhưng cũng rất giỏi trong việc thể hiện cá tính và tạo ra vận may cho bản thân!

Để tăng thêm may mắn, người bạn của chúng ta - sao Mộc may mắn - luôn được tán dương trong cung Cự Giải, có nghĩa là năng lượng của sao Mộc luôn cộng hưởng với năng lượng của Cự Giải. Tình yêu đó là dành cho bạn, Cự Giải!

