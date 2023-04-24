3 con giáp yên tâm từ nay đến 30/4 vạn sự hanh thông, ung dung đón tiền về ví vì đã qua giai đoạn khó khăn trắc trở

Nhờ có Chính Quan che chở, người tuổi Mùi được tạo những cơ hội thuận lợi để phát huy năng lực chuyên môn cũng như tích lũy kinh nghiệm cho quá trình thăng tiến về sau. Thái độ nghiêm túc và nỗ lực đóng góp cho tập thể trong thời gian qua của bản mệnh đang được cấp trên đánh giá rất cao. Bạn có thể nhận được sự khen thưởng bằng cả vật chất lẫn tinh thần từ nay đến 30/4.

Tuy nhiên, Mộc - Thổ tương xung, con giáp này phải gánh chịu những nỗi buồn bởi chuyện tình cảm chẳng được như ý. Người tuổi Mùi không giỏi thể hiện tình cảm nên đôi khi, người ấy giận hờn, trách móc bạn không tâm lý. Bạn cũng chẳng biết phải làm sao để người ấy hiểu cho mình.

Tử vi từ nay cho đến 30/4 cho thấy người tuổi Hợi vận thế cực tốt, làm gì cũng thuận, may mắn quấn thân trong thời gian này.

Vận trình sự nghiệp hanh thông, thông minh lanh lợi, nhảy sang cương vị mới, sớm được lãnh đạo coi trọng và trọng dụng, lương bổng tăng vọt, gặt hái nhiều thành công và tài lộc từ nay cho đến 30/4.

Vận tài lộc từ nay cho đến 30/4 thể hiện ở việc đầu tư, tầm nhìn đầu tư tuyệt vời, vốn sớm thu về gấp đôi, có thêm nhiều khoản đầu tư tốt, có thể mang lại lợi nhuận.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Cơ hội chỉ dành cho những người có sự chuẩn bị và một phần làm nên vận may của người tuổi Dần từ nay cho đến 30/4 chính là bởi họ đã luôn làm việc chăm chỉ để cải thiện bản thân, âm thầm không ai hay biết.

Có nhiều người đặt kỳ vọng rất cao vào người tuổi Dần nên họ không muốn làm những người quan tâm đến mình phải thất vọng. Con giáp này sẽ luôn làm việc rất chăm chỉ.

Ảnh minh họa: Internet

Cũng bởi điều này mà họ sẽ nhanh chóng nắm bắt được khi có cơ hội từ nay cho đến 30/4. Ngày thường, họ làm tốt công việc của mình, nỗ lực hoàn thiện bản thân, khi cơ hội đến, họ sẽ không bao giờ chần chừ, tự mình nắm lấy mọi thứ và kiếm được rất nhiều tiền.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!