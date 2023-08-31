3 con giáp vượt chông gai mang về phú quý vào đúng 11 giờ trưa ngày 31/8: Thoát nạn Tam Tai, tay phải đầy vàng, tay trái đầy bạc

Tâm linh - Tử vi 31/08/2023 01:25

Tử vi con giáp dự đoán, 3 con giáp dưới đây đánh lùi hết vận đen vào đúng 11 giờ trưa ngày 31/8, thu nhập tăng vù vù.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu tuy hơi lầm lì nhưng nội lực của họ rất mạnh mẽ. Con giáp này có suy nghĩ độc lập, nỗ lực hết mình để cải thiện cuộc sống.

Họ là những người tương đối "lạnh nhạt" với tiền bạc nên không vội vàng kiếm tiền. Tuy nhiên vào đúng 11 giờ trưa ngày 31/8, vận may về tiền bạc giúp con giáp tuổi Sửu kiếm được khá nhiều tài lộc. Con giáp này cũng có cơ hội để từng bước hiện thực hóa ước mơ của mình và ngày càng tiến gần đến mục tiêu mà mình đã định hơn.

Trong thời điểm này, người tuổi Sửu có không gian phát triển tốt hơn, vận đào hoa cũng le lói tin vui nếu độc thân sẽ có ý trung nhân. Nếu có đôi có cặp thì thêm phần gắn kết viên mãn.

3 con giáp vượt chông gai mang về phú quý vào đúng 11 giờ trưa ngày 31/8: Thoát nạn Tam Tai, tay phải đầy vàng, tay trái đầy bạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vào đúng 11 giờ trưa ngày 31/8, chuyện tình duyên của người tuổi Ngọ ngọt ngào, hạnh phúc. Chuyện tình cảm viên mãn bên nửa kia tạo ra nguồn động lực lớn để bạn phấn đấu sự nghiệp và thành công trong công việc.

Vào thời điểm này, sự nghiệp của người tuổi Ngọ có những bước thăng tiến thấy rõ. Những nỗ lực làm việc miệt mài, chăm chỉ của bạn đã được cấp trên ghi nhận. Ngoài ra, qua các mối quan hệ, bạn cũng có được không ít cơ hội đầu tư, kinh doanh hái ra tài lộc. Các công việc thời vụ, nghề tay trái cũng giúp người tuổi Ngọ hốt vàng, hốt bạc vào đúng 11 giờ trưa ngày 31/8.

3 con giáp vượt chông gai mang về phú quý vào đúng 11 giờ trưa ngày 31/8: Thoát nạn Tam Tai, tay phải đầy vàng, tay trái đầy bạc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tý là những người hiền lành, nhân hậu, không màn chuyện thế sự mà chỉ chuyên tâm chăm sóc cuộc sống bản thân và gia đình. Người tuổi Tý vốn lấy lao động là niềm đam mê, họ luôn tâm niệm rằng cuộc sống sướng hay khổ đều nằm trong lòng bàn tay.

Sự thông minh, hiếu học khiến bạn nhanh chóng tiếp thu được kiến thức một cách nhanh chóng, đồng thời có cách áp dụng phù hợp vào tình hình thực tế.

Quý nhân xuất hiện vào đúng 11 giờ trưa ngày 31/8 này cũng sẽ giúp Tý gặt được nhiều điều thuận lợi hơn khi chinh phục đỉnh cao. Tuổi Tý sẽ được quý nhân và thần tài chiếu cố nồng hậu, ngoài ra tuổi Tý còn tìm được cơ hội để đổi đời, mọi khó khăn đều được giải quyết, cứ vững tâm tiến về phía trước sẽ xây dựng gia đình viên mãn đủ đầy vào thời điểm này.

3 con giáp vượt chông gai mang về phú quý vào đúng 11 giờ trưa ngày 31/8: Thoát nạn Tam Tai, tay phải đầy vàng, tay trái đầy bạc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 9 giờ, thứ Năm ngày 31/08/2023, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến, tài vận hanh thông, tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau 

Đúng 9 giờ, thứ Năm ngày 31/08/2023, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến, tài vận hanh thông, tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau 

Tử vi con giáp cho thấy, 3 con giáp này sẽ có nhiều thay đổi tích cực đúng 9 giờ, thứ Năm ngày 31/08/2023. Tài vận hanh thông, tiền bạc tăng lên nhanh chóng, lộc lá đầy nhà. 

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