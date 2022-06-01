3 con giáp vướng hạn Tam Tai, cẩn thận kẻ xấu hãm hại, tiêu tài tốn của, cẩn trọng lời ăn tiếng nói kẻo bị vạ vào thân giữa tháng 5 âm lịch này

Dậu vốn là con giáp hiền lành, không hay sân si. Thế nhưng, con giáp này lại có nhiều người ganh đua, ghen ghét vì thành tích công việc xuất sắc. Dậu có hiệu suất công việc cao, được cấp trên trọng dụng. Chính vì điều này mà nhiều kẻ xấu muốn hạ bệ người tuổi Dậu.

Con giáp này không nên giữ thái độ dĩ hòa vi quý. Bạn càng nhún nhường, tiểu nhân sẽ càng được nước lấn át. Dậu nên có hành động, phản hồi mạnh mẽ, quyết đoán hơn. Trong tháng tới, chuyện tình cảm cũng làm con giáp này đau đầu, căng thẳng.

Giữa tháng 5 âm lịch, con giáp này vốn không gặp thuận lợi, suôn sẻ trong lộ trình công danh. Sang tháng 5, thị phi sẽ ập tới, khiến người tuổi Dậu có thể bị hàm oan, đổ vấy tội hoặc hiểu lầm nghiêm trọng.

Tuổi Thân

Ảnh minh họa.

Lời ăn tiếng nói có thể dẫn đến thị phi, các Giáp tuổi Thân cần lưu ý tránh mang vạ ngày này. Nếu gặp phải tiểu nhân thì bạn lại mang về muộn phiền. Tuổi Thân cần lưu ý lời nói, nhẹ thì khẩu ngôn qua lại, nặng thì vướng lao lý, kiện tụng khó dứt.

Bản chất tuổi Thân năng động, tháo vát và thông minh, thông qua những lưu ý Thân có thể điều chỉnh và hạn chế tối đa những tai họa không may rơi xuống. Bạn cũng có thể điều chỉnh suy nghĩ, lạc quan để phát triển hơn mà không còn bị tác động tiêu cực từ môi trường bên ngoài.

Tuổi Ngọ

Ảnh minh họa.

Người tuổi Ngọ là con giáp phạm tiểu nhân giữa tháng 5 âm lịch này. Đặc biệt, những người ít kinh nghiệm dễ nghe theo lời xúi giục của kẻ xấu, làm ra những hành động sai trái hoặc đưa ra những quyết định sai lầm.



Tuy nhiên, may mắn là mọi sai lầm đều có thể sửa chữa, khắc phục được nếu bạn nhận ra kịp thời và có quyết tâm thay đổi.



Với người làm ăn kinh doanh, bạn cần bớt tính nóng nảy và hạ cái tôi cá nhân của mình xuống một chút. Dù bạn có tài giỏi đến mấy mà ăn nói khó nghe thì cũng khó có thể hợp tác thuận lợi được với mọi người xung quanh, nghiêm trọng hơn còn biến bạn thành thù.



Thậm chí, dù đã có kinh nghiệm phong phú, bạn vẫn hay phải chịu sự nghi ngờ, mâu thuẫn với mọi người xung quanh. Điều bản mệnh cần làm là thay đổi góc độ quan sát vấn đề, không nên khăng khăng với quan điểm cá nhân.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.