3 con giáp vận khí hưng vượng: thứ Năm nhận tài lộc, thứ Sáu hốt tiền vàng, Cuối tuần thăng công tiến chức, cuộc đời lên hương

Tâm linh - Tử vi 21/09/2022 18:35

3 con giáp sau sẽ nhận may mắn bùng nổ vào những ngày cuối tuần "thắm đượm" tài lộc. Bạn sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc và đường tài chính.

Tuổi Tỵ

Sao Thái Âm chủ đào hoa xuất hiện mang tới cho người tuổi Tỵ nhiều cơ hội cải thiện tình trạng độc thân hiện tại của mình. Con giáp này biết mình cần gì, muốn gì chắc chắn sẽ dễ dàng tìm thấy người trong mộng, chỉ cần bạn chịu mở lòng, đó đã là một tín hiệu tích cực.

Thế nhưng bạn vẫn nên để mọi thứ phát triển theo hướng tự nhiên nhất. Có duyên gặp gỡ, nhưng để thành đôi lứa hay không còn phụ thuộc khá nhiều vào tình cảm của đôi bên qua thời gian tìm hiểu. Bên cạnh đó, tuổi Tị cũng cần phải học cách nhìn người, đừng để vẻ hào nhoáng bề ngoài đánh lừa.

3 con giáp vận khí hưng vượng: thứ Năm nhận tài lộc, thứ Sáu hốt tiền vàng, Cuối tuần thăng công tiến chức, cuộc đời lên hương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc những ngày cuối tuần khá dồi dào, người kinh doanh lẫn người làm công ăn lương đều phát tài phát lộc bởi may mắn đang đứng về phía bạn. Nếu con giáp này có ý định đầu tư hay mở rộng kinh doanh thì nên bắt tay vào thời điểm giữa tuần, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn.

Vận trình công danh sự nghiệp đôi khi cũng xuất hiện nhiều vấn đề nhưng con giáp này luôn chứng tỏ được mình là một người đa tài, có khả năng xử lý nhiều việc khác nhau. Tuổi Tỵ ngày càng biết cách bộc lộ bản lĩnh khi cần, đạt được sự tin tưởng của cấp trên.

Tuổi Thân

3 con giáp vận khí hưng vượng: thứ Năm nhận tài lộc, thứ Sáu hốt tiền vàng, Cuối tuần thăng công tiến chức, cuộc đời lên hương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tam Hợp cho thấy những ngày cuối tuần là ngày hạnh phúc của con giáp tuổi Thân. Ai đang độc thân không ngại các cuộc hẹn hò, bạn có cảm giác tình mình đẹp như nắng mai vậy. Những ai từng thất bại trong chuyện tình cảm thì nay đã tìm thấy ánh sáng và niềm tin mới.

Nhờ có Thực Thần mà người tuổi Thân được cải thiện về tinh thần tốt hơn. Nếu bạn khao khát những khoảng lặng riêng tư thì ngày hôm nay rất thích hợp đấy. Hãy tái tạo năng lượng và dành thời gian cho riêng mình, điều đấy thực sự cần thiết.

Ngũ hành tương sinh cho thấy bạn trở nên vững vàng hơn bao giờ hết ngày hôm nay. Sự yên ổn trong tâm hồn sẽ giúp cho bạn bình thản, vững vàng trước mọi quyết định quan trọng của đời sống.

Tuổi Mão

3 con giáp vận khí hưng vượng: thứ Năm nhận tài lộc, thứ Sáu hốt tiền vàng, Cuối tuần thăng công tiến chức, cuộc đời lên hương - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão có động lực mạnh mẽ. Tuy tính cách khá rụt rè nhưng họ luôn làm việc không ngừng để sự nghiệp thăng tiến.

Những ngày cuối tuần, công việc làm ăn của con giáp tuổi Mão càng ngày càng khởi sắc. Đặc biệt trong ngày cuối tuần, họ có những bước đột phá lớn trong sự nghiệp, vận may dồi dào, tài lộc dư dả, thu nhập bất ngờ.

Không chỉ riêng con giáp này phát triển mạnh mẽ mà cả đồng nghiệp cũng gặp nhiều chuyện tốt vì "ăn theo" vận may của họ.

Con giáp tuổi Mão có cuộc sống ngày càng sung túc, gặt hái nhiều thành công trên mỗi bước đường đời.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Lá số tài lộc đã khắc tên, từ 21/9 đến 27/9, 3 con giáp hứng "mưa" may mắn, cuộc sống thăng hoa, tiền về tứ phía, rương vàng đầy ụ

Lá số tài lộc đã khắc tên, từ 21/9 đến 27/9, 3 con giáp hứng "mưa" may mắn, cuộc sống thăng hoa, tiền về tứ phía, rương vàng đầy ụ

3 con giáp may mắn sau sẽ không thể ngừng vui mừng vì từ 21/9 đến 27/9 là thời khắc nhận may mắn bùng nổ, gặp được nhiều cơ hội bội thu tiền tài, của cải.

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