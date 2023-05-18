3 con giáp vận khí hưng thịnh nhất trong tuần đầu tháng 4 âm lịch, bỏ ít công sức nhưng thành quả vượt cả mong đợi

Tâm linh - Tử vi 18/05/2023 08:41

Đây là 3 con giáp có vận khí tốt nhất trong tuần đầu tháng 4 âm lịch.

Tuổi Thìn

Bước sang tuần đầu tháng 4 âm lịch, vận khí của tuổi Thìn sẽ được cải thiện rất nhiều. Những chuyện khó chịu và phiền toái từ năm ngoái sẽ được dẹp bỏ. Thay vào đó, Thìn sẽ có một cuộc sống với nhiều may mắn và cơ hội hơn. Đây cũng là thời điểm con giáp này trở nên bình tĩnh và tự tin hơn.

Thời gian này, Thìn có được những kết nối quan hệ sâu sắc, không chỉ trong sự nghiệp, cuộc sống mà còn cả tình cảm. Vận khí trở nên hưng thịnh giúp cho bạn nhận được nhiều sự giúp đỡ từ những người xung quanh, đồng thời làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ hơn. Trong công việc, bạn sẽ nhận được sự quan tâm từ đồng nghiệp và tiền bối, các dự án nắm trong tay cũng đều hoàn thành xuất sắc. Nhìn chung, đây là thời gian mà Thìn cảm thấy nhàn nhã hơn rất nhiều khi bạn bỏ ra ít công sức nhất nhưng lại nhận được về thành quả nhiều nhất. Hãy tận dụng thời cơ này để làm chuyện lớn nhé!

3 con giáp vận khí hưng thịnh nhất trong tuần đầu tháng 4 âm lịch, bỏ ít công sức nhưng thành quả vượt cả mong đợi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong tuần đầu tháng 4 âm lịch, tuổi Dậu vẫn giữ được phong độ của mình. Mọi người xung quanh sẽ cảm thấy ngạc nhiên rất nhiều khi thấy bạn trưởng thành, mạnh mẽ và ngày càng tài giỏi hơn. Thời gian này, Dậu cũng sẽ có một bước nhảy vọt về chất lượng trong cuộc sống.

Vận khí của tuổi Dậu khá hưng thịnh. Sẽ có một số thay đổi đến với cuộc sống của Dậu nhưng đó là những thay đổi tích cực và đáng mong chờ. Trong sự nghiệp, Dậu có thể tăng độ uy tín của mình và nhận được rất nhiều hợp đồng lớn nhỏ. Đây là thời điểm để bạn phát huy hết tài năng của mình, tỏa sáng rực rỡ và trở thành người dẫn đầu. Nhìn chung, với sự giúp sức của quý nhân và vận may bất ngờ, Dậu có thể bỏ ít công nhưng lại nhận về quả ngọt sum suê. Theo đó, bạn chỉ cần chăm chỉ, nỗ lực không ngừng thì mọi muộn phiền sẽ được xóa tan.

3 con giáp vận khí hưng thịnh nhất trong tuần đầu tháng 4 âm lịch, bỏ ít công sức nhưng thành quả vượt cả mong đợi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi có nói, trong tuần đầu tháng 4 âm lịch là thời điểm những nỗ lực của Sửu sẽ được đền đáp. Không chỉ trong sự nghiệp mà cả tài vận và con đường phát triển cá nhân của Sửu. Qua sự thể hiện của Sửu cũng khiến mọi người xung quanh vô cùng nể phục.

Vận khí của tuổi Sửu vô cùng hưng thịnh. Bạn làm đâu thắng đó, đi đâu cũng có được quý nhân phù trợ, may mắn và cơ hội tới liên tục. Trong công việc, Sửu sẽ được tăng lương, thăng chức nhờ những cống hiến của mình. Ngoài ra, bạn cũng sẽ nâng cao được chuyên môn nhờ gặp gỡ được những người tài giỏi. Đây là thời gian mà tuổi Sửu không chỉ may mắn trong sự nghiệp, mà tình yêu hôn nhân của bạn cũng rất thuận lợi. Chuyện tình cảm tốt đẹp chính là một trong những động lực lớn để con giáp tuổi Sửu tốt lên mỗi ngày.

3 con giáp vận khí hưng thịnh nhất trong tuần đầu tháng 4 âm lịch, bỏ ít công sức nhưng thành quả vượt cả mong đợi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi tuần mới (15/5 - 21/5): Trời đất giao hòa, tứ linh tụ hội, 3 con giáp mở cửa đón tài lộc, làm chơi ăn thật, vươn lên làm giàu

Tử vi tuần mới (15/5 - 21/5): Trời đất giao hòa, tứ linh tụ hội, 3 con giáp mở cửa đón tài lộc, làm chơi ăn thật, vươn lên làm giàu

Mặc dù khoảng thời gian trước họ phải chịu nhiều khó khăn, thử thách nhưng trong tuần mới đến, con giáp này làm gì cũng may mắn, thuận lợi.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tháng 4 âm lịch tử vi cuối tháng 3 âm lịch tử vi ngày 29/3 âm lịch tử vi tuần đầu tháng 4 âm lịch tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man

TIN MỚI NHẤT

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 2 giờ 46 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 3 giờ 1 phút trước
Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 3 giờ 46 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 1 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 4 giờ 16 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 31 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 4 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'