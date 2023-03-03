3 con giáp được bề trên chiếu cố, tháng 3 hoan hỷ, tháng 4 phát tài, cả năm ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 03/03/2023 19:00

Năm trước khổ cực bao nhiêu thì bước sang tháng 3, 4, những con giáp may mắn này càng ăn nên làm ra, được thần tài gõ cửa tới tấp.

Tuổi Tuất

Ngay thẳng, cương trực và không ngừng theo đuổi đam mê nên Tuất được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp hỗ trợ hết lòng. Càng chăm chỉ làm việc, cống hiến hết mình Tuất càng gom hết của nả trong thiên hạ vào nhà, tiền chất chật két.

Sách tử vi có nói, bước sang tháng 3, 4, dù làm thuê hay làm chủ Tuất cũng sẽ có năm mới ngập trong nhung lụa, của ăn của để chất đống. Thế nên, nếu đang có ý định đầu tư, kinh doanh Tuất hãy bắt tay vào thực hiện ngay để chớp lấy thời cơ nghìn năm có một này.

3 con giáp được bề trên chiếu cố, tháng 3 hoan hỷ, tháng 4 phát tài, cả năm ngập trong biển tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp sinh ra đã ngậm thìa vàng, số phận may mắn hơn người. Thế nhưng, thay vì ỷ lại vào vận may trời cho, con giáp bản lĩnh này lại không ngừng nỗ lực để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Thế nên, ngay từ những ngày đầu của sự nghiệp Thìn đã kiếm được bộn tiền.

Bước sang tháng 3, 4, con giáp may mắn này sẽ có những chuyển biến tích cực trong đời mình. Tuổi Thìn sẽ có tài vận dồi dào, có cơ hội trở thành đại gia, cả năm tiền tài phủ phê, tha hồ hưởng lộc.

3 con giáp được bề trên chiếu cố, tháng 3 hoan hỷ, tháng 4 phát tài, cả năm ngập trong biển tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Hiền lành, chịu thương chịu khó và có trách nhiệm nên Sửu được nể trọng, sự nghiệp phát triển vững vàng. Đặc biệt, ở con giáp này còn có cả ý chí cầu tiến, không ngừng học hỏi nên cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, may mắn hơn người.

Nhờ được thần tài chiếu cố nồng hậu, quý nhân đưa đường chỉ lối Sửu sẽ có thời gian thăng hoa mỹ mãn, tài lộc vượng phát. Con giáp giàu có này càng thêm lộc thêm tài, đổi đời chỉ sau một đêm.

3 con giáp được bề trên chiếu cố, tháng 3 hoan hỷ, tháng 4 phát tài, cả năm ngập trong biển tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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Sách tử vi có nói, dù hiện tại khốn khó, cơ cực đến mấy thì bước sang đầu tháng 3/2023, những con giáp may mắn này sẽ phú quý phát tài, tha hồ gánh lộc vào nhà.

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