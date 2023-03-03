Tử vi đầu tháng 3/2023: Những con giáp này hút cạn lộc trời, tiền nhiều vô kể, nghèo mấy cũng giàu

Tâm linh - Tử vi 03/03/2023 11:05

Sách tử vi có nói, dù hiện tại khốn khó, cơ cực đến mấy thì bước sang đầu tháng 3/2023, những con giáp may mắn này sẽ phú quý phát tài, tha hồ gánh lộc vào nhà.

Tuổi Hợi

Sách tử vi con giáp có nói, Hợi dù là đàn ông hay phụ nữ đều thông minh, bản lĩnh và dĩ hòa vi quý. Họ khéo léo trong giao tiếp, tài năng trong công việc nên được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp hỗ trợ hết lòng.

Bước sang đầu tháng 3/2023 sẽ giúp con giáp giàu có này đổi đời trong phút chốc. Cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, thăng chức tăng lương, thoải mái tiêu pha là những gì Hợi nắm chắc trong tay. Đặc biệt, Hợi sẽ có lộc ùa vào nhà, quơ tay là có tiền khiến ai cũng hờn.

Tử vi đầu tháng 3/2023: Những con giáp này hút cạn lộc trời, tiền nhiều vô kể, nghèo mấy cũng giàu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Chỉ cần bước chân sang đầu tháng 3/2023, cuộc đời của người tuổi Mùi sẽ sang trang mới. Không chỉ có cơ hội thể hiện năng lực, thăng chức tăng lương, nghề tay trái còn giúp con giáp này có số dư trong tài khoản tăng nhanh đến chóng mặt.

Của nả dồi dào, tiền nhiều vô kể, cứ vơi lại đầy chính là phúc phần trời ban cho Mùi. Đặc biệt, chuyện tình duyên của con giáp may mắn này cũng ấm êm viên mãn, hạnh phúc ngất ngây, gia đạo hưng thịnh, hỷ sự ập vào nhà.

Tử vi đầu tháng 3/2023: Những con giáp này hút cạn lộc trời, tiền nhiều vô kể, nghèo mấy cũng giàu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh Thân là con giáp cá tính, mạnh mẽ và có gan làm giàu. Dù lớn lên trong nghèo khó, phải bươn chải kiếm sống nhưng Thân vẫn giữ được cốt cách cao quý của mình. Thế nên, từ đồng nghiệp, đối tác đến cấp trên ai nấy đều nể trọng con giáp giàu sang này.

Bước sang đầu tháng 3/2023, tuổi Thân sẽ được thần tài rót lộc vào nhà, cứ bước chân ra tới ngõ là tiền rơi trúng đầu. Nằm ngửa mà ăn, rung đùi hốt bạc, làm chơi hưởng thật chính là trái ngọt đời Thân trong năm tới.

Tử vi đầu tháng 3/2023: Những con giáp này hút cạn lộc trời, tiền nhiều vô kể, nghèo mấy cũng giàu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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Nếu thuộc 3 con giáp may mắn nhất trong 11 ngày tới, bạn sẽ tha hồ rước lộc vào nhà, làm gì cũng suôn sẻ thuận lợi, hưởng trọn lộc trời.

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