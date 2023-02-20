3 con giáp trúng số độc đắc trong hôm nay (20/2/2023), Thần Tài ban phước lành, sự nghiệp thành công vang đội, tài lộc rực rỡ, vận trình trải đầy vinh quang phú quý

Tâm linh - Tử vi 20/02/2023 06:55

Tử vi hôm nay 20/2/2023 cho biết có đến 3 con giáp may mắn được Thần Tai ban phước, sở hữu vận độc đắc, trúng số tiền tỷ, cuộc sống lên hương thấy rõ, sự nghiệp thăng tiến, gia đình hạnh phúc viên mãn.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sống luôn kiệm lời và cẩn thận, đầy kiên nhẫn và kiên cường hơn trong mọi việc. Con giáp này, chưa bao đánh mất sự mất tự tin trong cuộc sống hay để bản thân đi lạc đường, họ luôn nắm bắt được là mình nên làm gì, vì thế nên đường tài lộc ngày càng tốt.

Dù cho khoảng thời gian trước có đôi chút vất vả, chật vật, đủ thứ xui xẻo xảy ra. Tuy nhiên trong khoảng thời gian tới đây, đặc biệt là tử vi cho biết trong ngày hôm nay 20/2/2023, người tuổi Mùi sẽ có những bước tiến vững chắc, số tiền kiếm được không ngừng tăng lên. Công việc thời gian này, được sếp trao nhiều cơ hội thăng tiến, chỉ cần làm được ắt có cơ hội lên chức, tăng lương.  

con giap 1
Con giáp này, chưa bao đánh mất sự mất tự tin trong cuộc sống hay để bản thân đi lạc đường, họ luôn nắm bắt được là mình nên làm gì, vì thế nên đường tài lộc ngày càng tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý dù có khó khăn đến đâu cũng có thể là người thông minh, tự lập. Theo tử vi 12 con giáp trong hôm nay 20/2/2023, mọi việc của tuổi Tý sẽ thuận lợi, thăng hoa bất ngờ, tiền bạc tìm đến tận cửa. Cụ thể, con giáp may mắn sự nghiệp có bước nhảy vọt đáng kể nhờ luôn làm việc chăm chỉ, hòa thuận nên họ được ban lãnh đạo đánh giá cao và giao phó cho nhiều dự án quan trọng, qua đó có được cơ hội ngàn vàng để thăng tiến. 

Chỉ cần con giáp này, biết nắm bắt cơ hội thì mọi việc sẽ hanh thông, thuận buồm xuôi gió. Ngoài ra, tuổi Tý có sao may mắn chiếu mệnh nên được lợi thế phát triển, dễ thăng tiến hơn trong tương lai.

con giap 2
Người tuổi Tý dù có khó khăn đến đâu cũng có thể là người thông minh, tự lập. Theo tử vi 12 con giáp trong hôm nay 20/2/2023, mọi việc của tuổi Tý sẽ thuận lợi, thăng hoa bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi hôm nay 20/2/2023 cho biết con đường hậu vận của người tuổi Dần sẽ trở nên hanh thông hơn bao giờ hết khi con giáp này, có thể đạt được ước mơ lớn bấy lâu nay ấp ủ. Con đường công danh sự nghiệp rộng mở, Dần sẽ không còn gặp nhiều trắc trở như trước nữa.

Thay vào đó, dựa vào sự nỗ lực của bản thân và may mắn, bản mệnh sẽ có được chỗ đứng vững chắc tại nơi làm việc, ngày càng có nhiều cơ hội phát triển trong tương lai. Chỉ cần dám nghĩ, dám làm, con giáp tuổi Dần có thể bứt phá trên con đường mới đầy rạng rỡ.

Ngoài ra những dự án đầu tư bên ngoài cũng phát triển rất tốt khi có quý nhân kề bên dẫn lối, qua đó giúp cho con giáp này thu về số tiền kếch xù. Không chỉ vậy bản mệnh có thể kiếm tiền vào cách khác như xổ số chẳng hạn, khả năng trúng giải đặc biệt là rất cao cho họ trong giai đoạn này. 

con giap 3
Chỉ cần dám nghĩ, dám làm, con giáp tuổi Dần có thể bứt phá trên con đường mới đầy rạng rỡ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

99% vé số Độc Đắc sổ lúc 17h ngày 19/2 gọi tên 3 con giáp sau: Thần Tài ban phước giàu có, tiền tài xán lạn, vinh quang chói lọi, cuộc sống hạnh phúc bền lâu

99% vé số Độc Đắc sổ lúc 17h ngày 19/2 gọi tên 3 con giáp sau: Thần Tài ban phước giàu có, tiền tài xán lạn, vinh quang chói lọi, cuộc sống hạnh phúc bền lâu

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 17h chiều nay 19/2/2023 có tới 3 con giáp mat mắn trúng số độc đắc, sẽ ăn nên làm ra, tài lộc nhân đôi làm gì cũng gặp may mắn.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày 20/2/2023 Tử vi con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi năm Quý Mão tử vi 3 con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 2 giờ 10 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 2 giờ 13 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 2 giờ 19 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 20 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 2 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 2 giờ 41 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 3 giờ 8 phút trước
Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số