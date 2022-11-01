3 con giáp trúng số độc đắc vào đúng 16 giờ ngày mai (2/11): Hưởng vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc đổ về như thác lũ

Tâm linh - Tử vi 01/11/2022 22:30

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây hưởng vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc đổ về như thác lũ vào đúng 16 giờ ngày 2/11.

Tuổi Mùi

Sự nghiệp của người tuổi Mùi như được nâng bước vào đúng 16 giờ ngày 2/11. Khả năng ăn nói thông minh và thuyết phục mang lại cho bản mệnh khá nhiều lợi ích trong công việc. Tuy nhiên, có ít nhiều người ghen ghét với thành công mà bản mệnh đang sở hữu và không ngừng tìm cách phá rối.

Ngoài ra, vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ tươi thắm vui vẻ. Đào hoa nở rộ mở ra cơ hội yêu đương tốt lành cho những người đang còn ở trong tình trạng độc thân. Tình cảm lứa đôi gắn kết ngọt ngào, có cơ hội lên chức.

3 con giáp trúng số độc đắc vào đúng 16 giờ ngày mai (2/11): Hưởng vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc đổ về như thác lũ - Ảnh 1
Sự nghiệp của người tuổi Mùi như được nâng bước vào đúng 16 giờ ngày 2/11 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Công việc của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra hanh thông hết mực. Người tuổi này đạt được một vài thành tựu nổi bật trên con đường phát triển sự nghiệp. Công việc hiện tại mang đến cho bản mệnh nguồn cảm hứng bất tận, cùng với sự khéo léo trong cách giao tiếp nên chiếm được lòng tin của cấp trên.

Bên cạnh đó, thu nhập cũng sẽ rất đều đặn nên không phải lo lắng về tiền bạc. Thời gian tới bạn còn có thể nhiều dự án giá trị lớn mang về nguồn thu khủng, giúp bạn có thêm khoản dư để tích lũy hoặc đầu tư sinh lời.

3 con giáp trúng số độc đắc vào đúng 16 giờ ngày mai (2/11): Hưởng vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc đổ về như thác lũ - Ảnh 2
Công việc của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra hanh thông hết mực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Công việc của người tuổi Hợi sẽ diễn ra thuận buồm xuôi gió trong thời điểm tới. Cát tinh che chở cho thấy đa phần thành công của con giáp này đều nhờ vào sự quyết đoán, kiên định. Người biết nhìn ra thời cơ và phát huy năng lực đương nhiên sẽ sớm gặt hái được kết quả rực rỡ. 

Người độc thân trút bỏ được gánh nặng trong lòng và sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. Tuy nhiên, cần thêm thời gian để hai người tìm hiểu nhau mới nên đưa ra quyết định tiến xa hay là không.

3 con giáp trúng số độc đắc vào đúng 16 giờ ngày mai (2/11): Hưởng vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc đổ về như thác lũ - Ảnh 3
Công việc của người tuổi Hợi sẽ diễn ra thuận buồm xuôi gió trong thời điểm tới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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