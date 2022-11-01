Trúng số độc đắc vào 2 ngày liên tiếp tới (1/11-2/11), 3 con giáp tiền bạc đổ về như nước, vơ vét hết của cải thiên hạ, công việc suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 01/11/2022 03:15

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây tiền bạc đổ về như nước, vơ vét hết của cải thiên hạ, công việc suôn sẻ trăm bề vào 2 ngày tới.

Tuổi Ngọ

Đúng 2 ngày tới, sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ khởi sắc và tương đối ổn định. Dù làm công ăn lương hay kinh doanh trong các lĩnh vực tự do thì người tuổi này cũng đều gặp được cơ hội thăng tiến rõ rệt. Nguồn thu nhập được cải thiện đáng kể giúp con giáp này có thể thoải mái chi tiêu cho những nhu cầu, sở thích cá nhân. 

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này có bước chuyển mình đáng kể. Các cặp đôi yêu nhau dần được hóa giải mọi mâu thuẫn, hiểu lầm nhờ đào hoa vượng nâng đỡ. Song, bạn cũng cần cân bằng tốt cảm xúc của mình để tránh ảnh hưởng đến không khí vui vẻ trong gia đình. 

Trúng số độc đắc vào 2 ngày liên tiếp tới (1/11-2/11), 3 con giáp tiền bạc đổ về như nước, vơ vét hết của cải thiên hạ, công việc suôn sẻ trăm bề - Ảnh 1
Đúng 2 ngày tới, sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ khởi sắc và tương đối ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Công việc của người tuổi Thìn sẽ “lên như diều gặp gió” trong 2 ngày tới. Sự thông minh, óc sáng tạo và tinh thần trách nhiệm cao giúp người tuổi này hoàn thành xuất sắc công việc được giao trong ngày. Qua đó, bản thân được cấp trên đánh giá cao năng lực nên con đường tiến thân của bản mệnh tương đối xán lạn. 

Hơn nữa, tài lộc cũng sẽ trên đà tăng tiến. Nguồn thu nhập tăng “chóng mặt” giúp con giáp này củng cố tốt nguồn tài chính cá nhân, từ đó an tâm hơn cho chất lượng cuộc sống sau này. 

Trúng số độc đắc vào 2 ngày liên tiếp tới (1/11-2/11), 3 con giáp tiền bạc đổ về như nước, vơ vét hết của cải thiên hạ, công việc suôn sẻ trăm bề - Ảnh 2
Công việc của người tuổi Thìn sẽ “lên như diều gặp gió” - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tinh thần làm việc tích cực và lạc quan mang đến cho người tuổi Tuất nguồn năng lượng cũng như nguồn cảm hứng bất tận trong quá trình làm việc. Đặc biệt là những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật hay hội họa, có thể có “đất” để thể hiện thế mạnh bản thân. 

Vận trình tình cảm thăng hoa nở rộ. Ngũ hành tương sinh mang đến cho các cặp đôi yêu nhau có một ngày tràn ngập tình yêu thương và sự quan tâm lẫn nhau. Người độc thân dễ dàng tìm được người tâm đầu ý hợp với mình nhờ gặp đào hoa vượng. 

Trúng số độc đắc vào 2 ngày liên tiếp tới (1/11-2/11), 3 con giáp tiền bạc đổ về như nước, vơ vét hết của cải thiên hạ, công việc suôn sẻ trăm bề - Ảnh 3
Tinh thần làm việc tích cực và lạc quan mang đến cho người tuổi Tuất nguồn năng lượng cũng như nguồn cảm hứng bất tận trong quá trình làm việc - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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