3 con giáp trúng số độc đắc trong hôm nay (1/12/2022), Thần Tài rót lộc vào túi, sự nghiệp bước sang chướng mới, tài lộc hanh thông, vận trình tỏa sáng rực rỡ, tiền vào túi liên tục

Tâm linh - Tử vi 01/12/2022 04:36

Theo tử vi 12 con giáp, trong hôm nay (1/12/2022) có tới 3 con giáp may mắn được Thần tài rót lộc vào túi, trúng số dễ như chơi, ôm cục tiền trong tay, muốn xây nhà hay mua xe đều dễ dàng.

Tuổi Thìn

Tử vi dự đoán trong hôm nay (1/12/2022) những người tuổi Thìn là một trong những con giáp sẽ xuất sắc có được đường hậu vận giàu sang phú quý. Chỉ cần nỗ lực trong mọi việc, Thìn nhất định sẽ có được công danh sự nghiệp đầy mỹ mãn. 

Đặc biệt trong công việc, thời gian tới mọ việc diễn ra khá thuận lợi, Thìn không gặp trở ngại gì. Sau bao nỗ lực phấn đấu, đây sẽ là thời điểm con giáp này thu về những "quả ngọt". Đường kinh doanh, buôn bán càng về cuối năm càng thuận lợi và đạt doanh số cao. Tuy nhiên, cần chú ý vì có điềm phá hoại trong hợp tác làm ăn, chủ quan khinh suất là thất bại tức thì.

Với sự giúp đỡ của quý nhân, những dự án đầu tư của bản mệnh hứa hẹn sẽ nhanh chóng thành công mỹ mãn, tiền kiếm về ngập két. Cuộc sống cũng trở nên thoải mái khi không còn phải quá đau đầu về tình hình tài chính. 

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Tử vi dự đoán trong hôm nay (1/12/2022) những người tuổi Thìn là một trong những con giáp sẽ xuất sắc có được đường hậu vận giàu sang phú quý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp đúng hôm nay (1/12/2022) chính là thời gian công danh rực rỡ với người tuổi Sửu. Vận trình tài lộc khởi sắc, Sửu có cơ hội thăng tiến cho sự nghiệp của mình qua đó tự mình thay đổi cuộc sống của bản thân trong thời gian sắp tới. 

Đặc biệt trong công việc, người làm công ăn lương có cơ hội thăng tiến, tăng lương và nhận được sự tín nhiệm của cấp trên, sự tôn trọng của cấp dưới. Nên tận dụng nửa đầu năm phấn đấu và nhận thành quả vào nửa cuối năm. Chưa hết với những người làm ăn kinh doanh, các dự án làm ăn đầu tư phát triển thuận lợi khi có quý nhân chỉ đường dẫn lối kiếm về số tiền khủng lồ. 

Ngoài ra con giáp này, hãy dành thời gian để tham gia các hoạt động tập thể, gặp gỡ, giao lưu với nhiều người hơn để tạo thêm được nhiều mối quan hệ và biết đâu không chừng, những mối quan hệ đó sẽ có thể giúp ích được nhiều cho bạn trong tương lai. 

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Đặc biệt trong công việc, người làm công ăn lương có cơ hội thăng tiến, tăng lương và nhận được sự tín nhiệm của cấp trên, sự tôn trọng của cấp dưới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh người tuổi Tuất thông mình, lanh lợi, biết nắm bắt thời thế. Công việc của con giáp này diễn ra trong hôm tương đối thuận lợi đủ đường. Cụ thể những người làm ăn trong ngành dịch vụ có cơ hội hợp tác tốt. Người làm công việc đâu tư cũng có khả năng khẳng định mịnh, cộng thêm được thần tài phù hộ nên khả năng cao mang về nguồn tiền kếch xù là không nhỏ. 

Dù bị Tam Tai cản trở, kìm hãm nhưng tử vi hôm nay cho biết tuổi Thìn được ngũ hành lưu niên tương sinh nên tài lộc ở mức khá. Vì vậy, thu nhập có phần tăng trưởng hơn so với tháng trước, thậm chí một số người còn có vận may độc đắc trúng số dễ như chơi. 

Tuy nhiên, do tuổi Thìn chủ về hưởng thụ, tiêu pha nhiều nên tiền kiếm được khó tích luỹ, chỉ dừng ở mức đủ ăn đủ tiêu.

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Dù bị Tam Tai cản trở, kìm hãm nhưng tử vi hôm nay cho biết tuổi Thìn được ngũ hành lưu niên tương sinh nên tài lộc ở mức khá. Vì vậy, thu nhập có phần tăng trưởng hơn so với tháng trước, thậm chí một số người còn có vận may độc đắc trúng số dễ như chơi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo!

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Tử vi 10 ngày tới cho biết có đến 3 con giáp may mắn sở hữu đường công danh sự nghiệp thăng hoa thấy rõ, vận trình hanh thông mỹ mãn, thu nhập tăng cao, cuộc sống lên hương.

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