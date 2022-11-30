Tử vi 10 ngày đầu tiên tháng 12, 'Thuận buồm xuôi gió', 3 con giáp đón nhận phú quý ngập tràn, sự nghiệp thăng tiến vèo vèo, tài lộc nhân đôi, vận tình sắp tới vinh quang không thiếu

Tâm linh - Tử vi 30/11/2022 14:38

Tử vi 10 ngày tới cho biết có đến 3 con giáp may mắn sở hữu đường công danh sự nghiệp thăng hoa thấy rõ, vận trình hanh thông mỹ mãn, thu nhập tăng cao, cuộc sống lên hương.

Tuổi Ngọ

Trời sinh những người tuổi Ngọ vốn mang tính cách tốt bụng, trọng nghĩa khí, thích giao du, kết bạn. Con giáp này thích hợp với những công việc mang mang tính chất tự do, đòi hỏi tính sáng tạo, nhiều người hẳn sẽ nghĩ Ngọ không phù hợp với các công việc văn phòng, tuy nhiên chỉ cần bản mệnh đã xác định làm gì họ sẽ làm nó một cách nghiêm túc và có chí cầu tiến không hề thua ai cả. 

Tử vi dự đoán đúng 10 ngày tới đây, đường tài vận của con giáp may mắn được dự đoán sẽ lên một tầm cao mới. Người tuổi này làm việc chăm chỉ, đạt nhiều thành tựu, rủng rỉnh tiền tiêu. Người làm ăn kinh doanh bên ngoài có được may mắn đáng kể, các dự án kinh doanh được quý nhân chỉ đường dẫn lối làm ăn thành công, tiền về mỗi ngày một nhiều. 

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Tử vi dự đoán đúng 10 ngày tới đây, đường tài vận của con giáp may mắn được dự đoán sẽ lên một tầm cao mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp đúng 10 ngày đầu tiên tháng 12, người tuổi Sửu sở hữu đường hậu vận tràn ngập may mắn, những ngày khốn khó sẽ dần lùi xa, chỉ cần Sửu biết nắm bắt cơ hội thì có thể nói khoảng thời gian sắp tới sẽ là những tháng ngày huy hoàng, rực rỡ trong cuộc đời của con giáp này. 

Tuy nhiên chuyện tình cảm của các cặp vợ chồng liên tiếp xảy ra mâu thuẫn, xung đột, gia đạo nhiều sóng gió, bất ổn. Tinh thần tuổi Sửu bị ức chế, dễ kích động, nóng giận, càng khiến chuyện tình cảm rắc rối. Chính vì vậy,  Sửu cũng nên chú ý đến gia đình lẫn sức khỏe của bản thân một chút, đừng vì ham công tiếc việc để rồi khiến cho gia đình bị xào xáo, trở nên rạn nứt nhé. 

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Theo tử vi 12 con giáp đúng 10 ngày đầu tiên tháng 12, người tuổi Sửu sở hữu đường hậu vận tràn ngập may mắn, những ngày khốn khó sẽ dần lùi xa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi 10 ngày tới cho biết, vận mệnh tuổi Dần sẽ thay đổi đáng kể, vận may bắt đầu tan chảy và chạy đến tuổi Dần với tốc độ chóng mặt. Trong sự nghiệp, họ sẽ đạt được thành tựu mà mình mong ước bao lâu nay, công việc thăng chức tăng lương một cách dễ dàng. 

Tài lộc cũng được nâng đỡ trong thời gian này khi người tuổi Dần được sự trợ giúp từ nhiều hướng như quý nhân, người thân nên họ dễ dàng phán đoán được đường đi nước bước để có được thành công viên mãn trong 10 ngày tới. Đặc biệt vận tình kinh doanh có sự thăng tiến đáng kể, các dự án đầu tư thành công giúp bản mệnh kiếm được về khoản tiền kếch xù. 

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Tài lộc cũng được nâng đỡ trong thời gian này khi người tuổi Dần được sự trợ giúp từ nhiều hướng như quý nhân, người thân nên họ dễ dàng phán đoán được đường đi nước bước để có được thành công viên mãn trong 10 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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Đồng hồ điểm đúng 17h chiều mai (1/12/2022), 3 con giáp may mắn trúng số giải thưởng 100 tỷ, sự nghiêp thăng tiến, tài lộc hanh thông, vận trình sắp tới diễn biến suôn sẻ

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 17h chiều mai (1/12/2022) cho biết có tới 3 con giáp may mắn trúng số tiền tỷ, đón nhận cuộc sống mới tươi đẹp hơn, sự nghiệp thăng tiến vèo vèo, tiền bạc trải đầy nhà, làm đâu cũng gặp quý nhân chỉ đường dẫn lối.

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