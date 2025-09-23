Ngày làm việc của tuổi Thân diễn ra suôn sẻ và hiệu quả. Bạn dễ dàng hoàn thành các kế hoạch đã đề ra, đồng thời nhận được sự ủng hộ từ đồng nghiệp và cấp trên. Với những ai đang khởi động dự án mới hoặc thử sức ở lĩnh vực khác, hôm nay là thời điểm thuận lợi để bắt đầu. Khả năng giao tiếp và ứng biến linh hoạt giúp bạn ghi điểm mạnh mẽ.

Tình cảm là điểm sáng rõ rệt trong ngày. Người độc thân có thể tình cờ gặp gỡ người phù hợp trong những tình huống rất đỗi bình thường. Cảm xúc đến tự nhiên, đầy rung động và hứa hẹn một khởi đầu đẹp. Với những người đã có đôi, đây là dịp để hâm nóng lại cảm xúc yêu thương thông qua những hành động giản dị nhưng đầy chân thành.

Nguyệt lệnh Trường sinh khiến cho bản mệnh thời gian này hay lưỡng lự, không dứt khoát trong bất cứ việc gì vì bạn lo lắng về những kết quả không như ý. Thực tế là bạn gặp chướng ngại chủ yếu ở vấn đề tinh thần, nên cố gắng hành động nhiều hơn để tránh việc nghĩ nhiều.

Tháng mới khá vất vả nhưng bù lại là việc này mang lại cho bạn tiền bạc. Ví dụ đi xa để ký kết hợp đồng lớn hoặc tham gia sự kiện quan trọng giúp bạn gia tăng thu nhập thì không nên từ chối.

Người độc thân thời gian này có người đưa kẻ đón khiến ai cũng phải ghen tị. Những cặp đôi đang trải qua giai đoạn hạnh phúc ngập tràn. Một số cặp vợ chồng son lúc này cũng nhận được tin vui bầu bí, hân hoan thông báo cho nội ngoại hai bên.

Ngoài ra Bạch Hổ hung tinh dự báo có những điều gây bất lợi cho sức khỏe của bản mệnh. Thay vì việc cố gắng uống thuốc bổ thì bạn nên lắng nghe cơ thể mình, ăn uống đúng bữa, thể dục thường xuyên.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Tuất

Tuổi Tuất là con giáp trung thực, thắng thắn, luôn nỗ lực hết sức. Họ được dự đoán sẽ giàu nhanh, giàu mạnh, với vận đỏ bùng nổ mạnh nhất từ cuối tháng 9 đến gần cuối tháng 10. Không cần cố quá, không tranh đấu, bon chen, tiền tài tự tìm đến tuổi Tuất nhờ sự nỗ lực âm thầm suốt thời gian qua. Có thể là một thương vụ tưởng như nhỏ lại sinh lời lớn, một quyết định đúng lúc mang về kết quả ngoài mong đợi.

Tuổi Tuất được xem là con giáp "âm sinh tiền, dương sinh lộc" rõ rệt nhất trong giai đoạn này. Họ được Tổ Tiên yêu quý, che chở. Đây là thời điểm vàng để họ đưa ra những quyết định lớn. Nếu tận dụng tốt, tuổi Tuất có thể vươn lên vị trí dẫn đầu về tài chính, vượt mặt nhiều con giáp khác và đặt nền móng vững chắc cho năm tới.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!