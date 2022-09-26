Trời sinh người tuổi Tý có số mệnh phú quý, ít lo nghĩ. Bản mệnh là người thông minh, lanh lợi, biết độc lập, tự chủ và không bao giờ muốn thua kém bất kỳ ai. Mặc dù thời gian qua, con giáp này chưa gặt hái được nhiều thành công nhưng lại thu được những bài học quý giá.

Tử vi học nói rằng, tuổi Tý sẽ đạt được thành tựu ngoài mong đợi. Con giáp này có cơ hội làm giàu bất ngờ, tiền của không thiếu. Đặc biệt, khi bước vào trong 15 ngày tới (26/9 – 10/10) này, tuổi Tý còn được Thần Tài chiếu cố, may mắn không ngừng đến.

Tử vi dự báo trong vòng 15 ngày tới (26/9 – 10/10) là thời điểm tuổi Tý cần phải cố gắng, nỗ lực gấp nhiều lần so với trước đây nếu muốn hưởng thành quả tuyệt vời. Không những thế, con giáp này biết nắm thời cơ vì vậy chỉ cần thiên thời địa lợi nhân hòa là đủ để tuổi Tý đổi đời.

Tuổi Sửu

Theo các chuyên gia phong thủy, trong vòng 15 ngày tới (26/9 – 10/10) tuổi Sửu là những người có nhiều ưu điểm, nhưng 1 trong số đó chính là họ rất biết lo xa, thường hay lên kế hoạch cho cả công việc lẫn cuộc sống. Ngoài ra, họ cũng có tài năng lãnh đạo thiên bẩm, rất thích hợp cho việc làm sếp.

Là những con người chăm chỉ, luôn nỗ lực phấn đấu, dù có may mắn sinh ra trong nhung lụa hay bị cuộc đời thử thách thì cuối cùng, họ cũng tự xây dựng được cho mình một sự nghiệp như ý với nhiều thành tựu.

Tuổi Sửu được dự đoán trúng số độc đắc 99% trong vòng 15 ngày tới (26/9 – 10/10), làm ăn phát đạt. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Thân

Thân còn có rất nhiều tham vọng, có ham muốn kiếm tiền vô cùng lớn. Vì mục tiêu đã đặt ra, con giáp này sẵn sàng làm tất cả mọi điều, nỗ lực không ngừng nghỉ để thu về cho mình những khoản tài lộc khổng lồ.

Tử vi cho biết trong vòng 15 ngày tới (26/9 – 10/10) những người tuổi Thân sẽ có vận trình vô cùng may mắn trong hai ngày cuối tuần này, con giáp này hứa hẹn có nhiều biến chuyển tốt, nhất là về đường tài lộc. Phú quý tự tới chứ chẳng cần phải vất vả đi tìm, con giáp này đạt được nhiều thành công trong công việc, thu nhập nhờ đó cũng tăng tiến đáng kể.

Trong vòng 15 ngày tới (26/9 – 10/10)Thân sẽ gặp được quý nhân phù trợ, dẫn dắt đường đi nước bước cho mình. Vốn dĩ trước đó con giáp này giúp người cũng nhiều, nhờ thế mà được tăng phần phước đức. Quý nhân có thể chính là người được tuổi Thân giúp đỡ trước đây, cảm kích tấm lòng phước đức mà đưa tay giúp đỡ lại lúc hiểm nghèo.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiêm.