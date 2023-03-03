3 con giáp tiền bạc đầy tay, tin vui kéo tới vào buổi sáng Thứ 7 ngày 4/3: Tài lộc vượng phát, quý nhân góp sức cho cơ hội đổi đời, tiền vơi lại đầy

Tâm linh - Tử vi 03/03/2023 10:00

Trong thời điểm này, những con giáp dưới đây sẽ liên tục gặp may mắn, thành công nối tiếp thành công, làm gì cũng phất.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất cởi mở, thẳng thắn, là người “nghĩ gì nói nấy”, không thích lươn lẹo. Nhưng do suy nghĩ đơn giản nên đôi khi con giáp này phải chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống.

3 con giáp tiền bạc đầy tay, tin vui kéo tới vào buổi sáng Thứ 7 ngày 4/3: Tài lộc vượng phát, quý nhân góp sức cho cơ hội đổi đời, tiền vơi lại đầy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này, Tuất được thần may mắn phù hộ nên mọi việc đều vô cùng thuận lợi, con giáp này liên tiếp nhận được tin vui đặc biệt là tin vui về tiền bạc. Người tuổi Tuất sẽ có cơ hội trúng xổ sổ hoặc trúng thưởng với quà tặng có giá trị lớn.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi là con giáp giàu có nhưng lúc nào cũng rất khiêm tốn, họ luôn cố gắng kiếm tiền là bởi vì họ âm thầm nuôi mơ ước tự mình khởi nghiệp. Con giáp này biết rằng chuyện khởi nghiệp nào cũng sẽ dẫn tới hai kết quả, hoặc là thành công, hoặc là thất bại. Mà một khi đã thất bại rồi thì cho dù lúc đầu mình có bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì tất cả cũng sẽ đổ xuống sông xuống bể.

3 con giáp tiền bạc đầy tay, tin vui kéo tới vào buổi sáng Thứ 7 ngày 4/3: Tài lộc vượng phát, quý nhân góp sức cho cơ hội đổi đời, tiền vơi lại đầy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 12 con giáp cho rằng đây chính là lý do cho dù tuổi Hợi có kiếm được nhiều tiền cũng chẳng nói với ai, có dự định gì trong tương lai cũng ít chia sẻ với mọi người. Họ cho rằng dù hiện tại mình có tiền thì chẳng mấy chốc có thể cũng sẽ chẳng còn xu nào dính túi.

Tuổi Sửu

Thời điểm này đối với những người tuổi Sửu là thời gian khá may mắn thành công nếu bạn cố gắng làm việc. Tuy nhiên do sao cố Kiếm Phong và Thiên Khốc chiếu nên bạn nên cẩn trọng trong việc hành sự, chớ để lộ sự sắc sảo thái quá mới tránh được tranh chấp, hao tài tốn của.

3 con giáp tiền bạc đầy tay, tin vui kéo tới vào buổi sáng Thứ 7 ngày 4/3: Tài lộc vượng phát, quý nhân góp sức cho cơ hội đổi đời, tiền vơi lại đầy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

May mắn về gia đình. May mắn lớn về học hành. Tăng cường vận may với cá chép hóa rồng. Cá chép hóa rồng rất tốt cho những người vừa mới đi làm hoặc vẫn còn đang đi học. Không gặp nhiều vướng mắc, trở ngại, cộng với tính cách cần cù, nhẫn nại và đáng tin cậy, Trâu có thể đạt tới những thành công giá trị.

Đây cũng là lúc để Sửu vác balô lên đường trải nghiệm, những hành trình du lịch thú vị không chỉ mang lại cho bạn kiến thức mà còn cả may mắn trong tình bạn, tình yêu.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

Từ 9h sáng Thứ 6 ngày 3/3: Thần Tài phù trợ cho 3 con giáp này vượt qua gian khổ, tài lộc dồi dào, làm gì cũng thuận

Từ 9h sáng Thứ 6 ngày 3/3: Thần Tài phù trợ cho 3 con giáp này vượt qua gian khổ, tài lộc dồi dào, làm gì cũng thuận

Từ khung giờ này, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, phát tài đổi vận, hãy cùng theo dõi xem mình có nằm trong 3 con giáp may mắn này không nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi ngày 4/3 tu vi ngay 4/3 tử vi

TIN MỚI NHẤT

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 56 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 26 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 6 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 6 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 12 giờ 42 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 12 giờ 53 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng