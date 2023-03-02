3 con giáp thăng tiến chóng mặt vào đúng 8h sáng Thứ 6 ngày 3/3: Có 'số hưởng' nhận lộc trời ban, tiền tài tình duyên đều viên mãn thăng hoa, thu bộn tiền về túi

Tâm linh - Tử vi 02/03/2023 22:30

Tử vi vào khung giờ này có những con giáp dưới đây bước chân ra ngoài là gặp may mắn, tiền bạc chật két.

 

Tuổi Ngọ

Từ thời điểm này do tam hợp trợ giúp tuổi Ngọ rất nhiều cho việc ký kết, hợp tác làm ăn. Quý nhân có thể là người ngay bên cạnh hỗ trợ bản mệnh không nhỏ để vận trình ngày càng nhiều điều thuận lợi và suôn sẻ hơn. Hợp tác làm ăn có lợi, tài lộc thu về nhiều không kể xiết.

May mắn cũng sẽ mỉm cười với tuổi Ngọ trong những vấn đề liên quan đến các mối quan hệ cá nhân, đặc biệt là tình yêu đôi lứa. Hai bên tìm được tiếng nói chung và không còn giận dỗi với nhau nữa. Khúc mắc lúc trước chỉ càng khiến hai người thêm hiểu và trân trọng nhau hơn.

3 con giáp thăng tiến chóng mặt vào đúng 8h sáng Thứ 6 ngày 3/3: Có 'số hưởng' nhận lộc trời ban, tiền tài tình duyên đều viên mãn thăng hoa, thu bộn tiền về túi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm viên mãn. Tình cảm gia đình được bồi dưỡng bằng tình yêu, sự quan tâm sẻ chia của những người trong cuộc. Người độc thân không tốn nhiều thời gian để tìm được người phù hợp trao gửi tình cảm.

Tuổi Tỵ

Lười biếng luôn là một trong những đặc điểm thường thấy của những người tuổi Tỵ, tuy nhiên người tuổi Tỵ không phải lo lắng về tiền bạc, cơ may thường tới với họ. Thông thường, người tuổi Tỵ có “số hên”, được “quý nhân phù trợ”, “tiền cứ thế chảy về”, song thu nhập của họ lại không dựa vào kiến thức quản lý tài chính phong phú và sức mạnh của họ, mà chỉ nhờ vào vận may mà thôi.

3 con giáp thăng tiến chóng mặt vào đúng 8h sáng Thứ 6 ngày 3/3: Có 'số hưởng' nhận lộc trời ban, tiền tài tình duyên đều viên mãn thăng hoa, thu bộn tiền về túi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bình thường, tiền của và thu nhập của họ lại không phải do họ làm việc vất vả mới có được, mà là do họ đầu tư. Người tuổi Tỵ chưa từng “đau đầu” vì tiền, dường như may mắn luôn mỉm cười với họ, khiến tài lộc của họ rất tốt.

Tuổi Tý

Từ khung giờ này, tuổi Tý có nhưng thay đổi tích cực, công việc có được kết quả như ý, công sức và cố gắng của bản thân được đền đáp xứng đáng. Tài lộc của tuổi Tý đúng dịp bùng nổ, tuy nhiên con giáp này lại có quá nhiều khoản phải chi tiền, dù thu nhập có tốt tới đâu nhưng nếu cứ chi tiền như vậy thì rất dễ phải rơi vào tình trạng thiếu trước hụt sau.

3 con giáp thăng tiến chóng mặt vào đúng 8h sáng Thứ 6 ngày 3/3: Có 'số hưởng' nhận lộc trời ban, tiền tài tình duyên đều viên mãn thăng hoa, thu bộn tiền về túi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Việc kiếm tiền mà lại không giữ được tiền trong phong thủy gọi đây là phát tài mà không tụ được tài. Do đó hãy thỉnh cho mình Ngài Quản Viên Quản Tài Thần Giữ Của.

Đây là nhân vật đại diện cho trí tuệ mẫn tiệp, giúp bạn sáng suốt trong việc quản lý tiền bạc, thu giữ tài sản, tránh thất thoát vào những việc không đáng có. Vận trình tình cảm của tuổi Tý cũng rất thuận lợi.

Bạn hãy dành nhiều thời gian hơn cho gia đình của bạn. Cuối ngày nếu được, hãy trở về nhà cùng ăn cơm đoàn viên, trò chuyện với những người thân yêu của mình, điều này sẽ giúp tuổi Tý kết thúc một ngày đầy viên mãn, như ý.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

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