3 con giáp phát tài phát lộc vào 9h sáng 28/9/2022, vận may ào ào về, "thống trị" hết kho vàng kho bạc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 28/09/2022 08:15

Vào 9h sáng ngày 28/9/2022, 3 con giáp sau đây sẽ nhận lộc không ngừng nghỉ, tiền bạc lên phơi phới.

Tuổi Mùi

3 con giáp phát tài phát lộc vào 9h sáng 28/9/2022, vận may ào ào về, 'thống trị' hết kho vàng kho bạc của thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi vào 9h sáng ngày 28/9/2022 diễn ra không một chút gian nan và vất vả. Người tuổi này tuy rằng đạt thành tích cao trong công việc nhưng lại không ngủ quên trên chiến thắng nhờ có Quý Nhân xuất hiện gián tiếp. Bên cạnh đó, thái độ làm việc nghiêm túc và trách nhiệm cao giúp bản mệnh rất được lòng cấp trên.

Vận trình tài lộc tăng cao một cách nhanh chóng. Không những có thực lực mà con giáp này còn được gia đình hậu thuẫn trong công cuộc làm giàu cho mình.

Tuổi Sửu

3 con giáp phát tài phát lộc vào 9h sáng 28/9/2022, vận may ào ào về, 'thống trị' hết kho vàng kho bạc của thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Xin chúc mừng tuổi Sửu trước một câu, lý do là vì vào 9h sáng ngày 28/9/2022, họ sẽ có sự nghiệp vô cùng thuận buồm xuôi gió, tài lộc cũng bắt đầu tăng vọt theo hướng tích cực. Chỉ cần họ chăm chỉ hơn một chút thì những rắc rối, vấn đề còn tồn đọng trong quá khứ sẽ được giải quyết một cách triệt để.

Lời khuyên duy nhất dành cho họ là đừng bị ám ảnh bởi những sai lầm đã qua nữa, cứ giữ thái độ lạc quan và có cho mình một bắt đầu mới. Cuối tháng 9 này cũng sẽ là cơ hội tuyệt vời giúp họ phát tài và kiếm tiền.

Tuổi Thân

3 con giáp phát tài phát lộc vào 9h sáng 28/9/2022, vận may ào ào về, 'thống trị' hết kho vàng kho bạc của thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân tính tình lém lỉnh hài hước và vui vẻ. Trong giao tiếp với mọi người, con giáp này có nét duyên dáng riêng, sở hữu chỉ số trí tuệ cảm xúc cao nên thường giữ được mối quan hệ tốt với mọi người. Con giáp tuổi Thân sống giản dị, nhân từ, tốt bụng với mọi người.

Họ thường giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình mà không toan tính thiệt hơn. Người tuổi Thân tuy xuất thân trong hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn không ngừng vươn lên hoàn thiện bản thân.

Vào 9h sáng ngày 28/9/2022, người tuổi này có vận quý nhân vượng, gia đình hòa thuận nên có nhiều động lực để phấn đấu sự nghiệp.

Tuy gặp không ít khó khăn, va vấp nhưng họ không nản lòng, tiếp tục nỗ lực. Đến trung tuổi, họ được dự đoán sẽ trở thành người thắng thế, thành đạt trong sự nghiệp.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Đúng 20h tối 27/9/2022, Thần Tài chính thức gọi tên 3 con giáp trúng xổ số độc đắc gần 200 tỷ, lộc lá tràn trề, vàng bạc sum xuê

Đúng 20h tối 27/9/2022, Thần Tài chính thức gọi tên 3 con giáp trúng xổ số độc đắc gần 200 tỷ, lộc lá tràn trề, vàng bạc sum xuê

3 con giáp sau đây sẽ bùng nổ tài vận vào 20h tối 27/9/2022, làm gì cũng được quý nhân hỗ trợ, thăng tiến trăm đường.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp 3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 2 giờ 8 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 7 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch