3 con giáp nữ không nên giảm cân vì càng tròn càng nhiều phúc khí, phát tài rực rỡ, vượng phu ích tử

Tử vi đã định, 3 con giáp nữ sau đây càng đầy đặn, càng mập mạp thì tài vận càng dồi dào, sớm thành đại gia

Tuổi Thìn Phụ nữ sinh ra thuộc con giáp này càng tròn trịa, mập mạp thì tài vận càng phất như diều gặp gió, tiền bạc khởi sắc đến mức người khác phải trầm trồ ngưỡng mộ. Nhiều người vẫn cho rằng gầy mới đẹp, nhưng vì muốn gầy mà ăn kiêng và tìm liệu pháp giảm béo lại khiến thân thể không khỏe mạnh, như thế chỉ làm tổn hại chính mình, vận may cũng vì thế mà rời bỏ họ.

Bản thân tuổi Thìn từ khi sinh ra đã có nhiều phúc khí. Tuy nhiên, tài lộc sẽ không giữ được lâu dài nếu như con giáp này sở hữu thân hình gầy gò, thiếu sức sống. Cô gái tuổi này mập mạp thì sẽ trở thành trụ cột phúc khí của gia đình. Quý cô tuổi Thìn luôn được mẹ chồng yêu thương, không bao giờ xảy ra xung đột mâu thuẫn trong gia đình. Bản thân tuổi Thìn từ khi sinh ra đã có nhiều phúc khí. Tuy nhiên, tài lộc sẽ không giữ được lâu dài nếu như con giáp này sở hữu thân hình gầy gò, thiếu sức sốn. Ảnh minh họa Tuổi Dần Phụ nữ tuổi Dần được người ta miêu tả với 3 từ giỏi giang - bản lĩnh - cứng đầu. Họ giỏi, thành công, giàu có hơn người không hề là nhờ may mắn gì mà đó đều là do sự nỗ lực không ngừng nghỉ của họ. Dù là phụ nữ nhưng sức làm việc, sự cương liệt khi kiếm tiền của họ có khi còn "thắng" cả nam nhi. Nếu lấy được 1 cô vợ tuổi Dần về làm vợ thì đàn ông giống như là rước được quý nhân về nhà vậy. Vừa gặp được hậu phương nơi tổ ấm vững chắc lại vừa gặp được bạn đồng hành giúp sức trên con đường sự nghiệp.

Phụ nữ tuổi Dần không nên để bản thân gầy gò bởi như vậy sẽ làm mất đi cái uy vốn có của con giáp này. Đặc biệt những quý cô tuổi Dần càng mập mạp thì nhìn tướng rất đẹp, vừa phúc hậu lại vẫn sang trọng, quý phái và đặc biệt là thần thái thị uy mà không ít ai có được. những quý cô tuổi Dần càng mập mạp thì nhìn tướng rất đẹp, vừa phúc hậu lại vẫn sang trọng, quý phái và đặc biệt là thần thái thị uy mà không ít ai có được. Ảnh minh họa Tuổi Sửu Người ta thường nói phụ nữ tuổi Sửu hay cao số hoặc số khổ. Điều này không sai bởi phụ nữ tuổi Sửu thường có xuất phát điểm không quá tốt. Họ vốn tính chịu thương chịu khó, hiền lành thật thà, tuy hiền lành là vậy nhưng họ không hề nhu nhược, mà rất có chính kiến riêng của mình. Phụ nữ tuổi Sửu thường sống khá nội tâm, luôn kín tiếng, lặng lẽ làm việc và khi có thành quả họ cũng không hề khoe khoang. Phụ nữ tuổi Sửu mà để bản thân mỏng manh gầy yếu quá nhìn sẽ càng kham khổ hơn, các cụ ngày xưa có câu "con trâu là đầu nông nghiệp", trâu béo khỏe mới cày cấy được chứ trâu gầy thì chả làm được gì. Vậy nên các cô nàng tuổi Sửu đừng để bản thân gầy gò ốm yếu, bởi tâm sinh tướng, tướng sinh phú quý. Để bù lại sự hy sinh vất vả trong cuộc sống phụ nữ tuổi Sửu hãy chịu khó để ý đến bản thân 1 chút. Hãy ăn những món mình thích, ngủ đủ giấc, chơi đủ giờ. Béo 1 chút thì càng đẹp, nhìn càng phúc hậu. Vẻ ngoài phải đầy đặn tươi sáng, thì phú quý may mắn mới tới. Phụ nữ tuổi Sửu hãy chịu khó để ý đến bản thân 1 chút. Hãy ăn những món mình thích, ngủ đủ giấc, chơi đủ giờ. Béo 1 chút thì càng đẹp, nhìn càng phúc hậu. Ảnh minh họa * Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/3-con-giap-nu-khong-nen-giam-can-vi-cang-tron-cang-nhieu-phuc-khi-phat-tai-ruc-ro-vuong-phu-ich-tu-494066.html