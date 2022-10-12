3 con giáp nổi tiếng tài sắc vẹn toàn nhưng đường tình duyên vẫn 'mờ mịt', một mình một chiến tuyến

Trong tình yêu, người tuổi Sửu khá nhút nhát, kín đáo. Đa phần có xu hướng giấu giếm tình cảm chứ không thẳng thắn bày tỏ. Nếu không nói ra, rất có thể ngay cả nửa kia cũng khó lòng biết được tình cảm thực sự của họ là như thế nào.

Những cô nàng tuổi Sửu thường lạnh lùng và rất cứng nhắc. Họ hay có những quy tắc bất di bất dịch áp dụng vào trong cuộc sống. Đôi khi còn áp dụng lên cả người yêu của mình làm cho họ rất khó chịu. Các nàng tuổi Sửu thường gặp phải nhiều bận rộn. Nên họ ít quan tâm đến bạn trai của mình. Vì vậy “chỉ số” chia tay của những cô nàng tuổi Sửu rất cao.

Thêm nữa, khi tình yêu của họ xuất hiện người thứ ba. Thay vì dũng cảm đương đầu để giành lại tình yêu. Người tuổi Sửu lại chọn cho mình cách im lặng, nhượng bộ và cam chịu.

Các nàng tuổi Sửu nên điều chỉnh lại cách ứng xử của mình càng nhanh càng tốt. Chỉ cần mềm dẻo một chút, con đường tình duyên của các nàng sẽ sáng sủa hơn rất nhiều.

Tuổi Dần

Từ trước tới nay, phụ nữ tuổi Dần luôn được coi là những người mạnh mẽ, bản lĩnh và táo bạo.

Trong cuộc sống, họ khiến nhiều người nể phục vì làm được những chuyện chẳng kém gì nam nhi. Tuy nhiên, trong tình yêu, những cô nàng tuổi Dần thường khiến đàn ông e ngại bởi tính cách quá cá tính và có phần ngang bướng của mình.

Khuyết điểm của phụ nữ tuổi Dần là hay nóng tính, nhiều khi luôn cho mình là đúng, là tâm điểm nên đàn ông cảm thấy hơi khó để đồng hành.

Hơn nữa, đàn ông thường hay thích những cô gái yếu đuối, dịu dàng khi ở bên mình để họ yêu thương và che chở, trong khi đó, phụ nữ tuổi Dần lại mạnh mẽ và có thể tự làm được mọi điều.

Do đó, khi ở bên phụ nữ tuổi Dần, đàn ông hay cảm thấy vai trò nam giới của mình bị hạ thấp đi, thậm chí sợ mình kém cỏi hơn nên họ không đủ can đảm để yêu.

Tuổi Mão

Đường tình duyên của tuổi Mão, đặc biệt là phụ nữ có thể hơi lận đận. Nguyên nhân được đưa ra là bởi phụ nữ tuổi Mão quá thông minh, quá mạnh mẽ. Thêm vào đó lại có tinh thần cầu toàn, cầu tiến rất cao. Những phụ nữ này nhờ đặc điểm tính cách trời phú cho mà có nhiều khả năng thành công trong công việc mình lựa chọn.

Nhưng cũng có thể vì đó, họ thường có tiêu chuẩn người bạn đời phải thành công hơn, giỏi giang hơn. Hay như cách nói bình dân, họ kén chọn. Và cũng có đôi khi họ chỉ đơn giản muốn được tự do để tiếp tục những đam mê của mình thay vì vướng bận chồng con. Chính vì thế mà ở tuổi 30 những con giáp tuổi Mão vẫn một mình đơn phương độc mã, một mình một chiến tuyến.

Nhưng nói vậy không có nghĩa những người tuổi Mão ở tuổi này không thể kết hôn. Với yêu cầu cao và khả năng của mình, khi kết hôn, họ sẽ là những người biết bảo vệ hạnh phúc, gia đình của mình. Cũng như cùng vợ cùng chồng “xông pha” xã hội.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.