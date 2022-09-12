3 con giáp như 'nam châm hút tiền' trong 3 ngày đầu tuần (12/9 - 14/9): thứ 2 tứ hỷ ngũ phúc, thứ 3 tình tiền chói lọi, thứ 4 của nả ùa về, không thành tỷ phú cũng là đại gia

Tuy vậy, nhược điểm của con giáp này là đôi khi họ tỏ ra nóng nảy, bốc đồng. Con giáp này cần giữ bình tĩnh và giữ cho mình một cái đầu lạnh để có thể hoàn thành công việc hiệu quả nhất có thể.

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Dần là con giáp mạnh mẽ, tài giỏi, dễ thu hút sự chú ý của đám đông. Người tuổi này làm công ăn lương dễ được lãnh đạo coi trọng. Người tuổi này làm việc chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm, giàu nhiệt huyết.

Người làm kinh doanh cũng có cơ hội hợp tác làm việc với những đối tác lớn, gặp gỡ được những nhân viên tâm huyết với công việc. Cũng bởi vậy mà trong 3 ngày đầu tuần, người tuổi này lộc lá đầy nhà, công việc thuận lợi, suôn sẻ.

Trong 3 ngày đầu tuần, người cầm tinh con hổ có phúc lộc dồi dào, làm đâu thắng đó. Vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, con giáp này chứng tỏ được năng lực của bản thân, tiến xa hơn ở nơi làm việc. Họ được khen ngợi bởi thái độ làm việc nghiêm túc và thành tích xuất sắc.

Trong 3 ngày đầu tuần, người cầm tinh con hổ có phúc lộc dồi dào, làm đâu thắng đó. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trời sinh tuổi Dậu là người luôn có chí cầu tiến, luôn phấn đấu không ngừng để tìm kiếm cơ hội thay đổi cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. So với những con giáp khác, tuổi Dậu là người luôn khao khát làm giàu, luôn tự mình vươn lên trong bất cứ hoàn cảnh nào, vì họ luôn tin rằng nếu không dựa vào bản thân thì chẳng thể dựa vào ai.

Đa số những người tuổi Dậu đều gặt hái được nhiều thành công vào giai đoạn tiền vận. Một khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa thì cuộc sống của họ sẽ thăng hoa không ai sánh bằng, có người còn trở thành đại gia được nhiều người ngưỡng mộ.

Tử vi học có nói, trong 3 ngày đầu tuần, cuộc sống tuổi Dậu có nhiều chuyển biến, đặc biệt là sự nghiệp và tài vận, cả hai đều được cải thiện đáng kể. Đặc biệt, tuổi Dậu sẽ gặp được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, một khi thăng hoa rực rỡ sẽ làm tiền đề để ngày một tiến xa hơn.

Tử vi học có nói, trong 3 ngày đầu tuần, cuộc sống tuổi Dậu có nhiều chuyển biến, đặc biệt là sự nghiệp và tài vận. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi, tuổi Tuất chính là 1 trong những con giáp may mắn trong 3 ngày đầu tuần. Sự nghiệp của bản mệnh có những bước tiến rõ rệt trong thời điểm này.

Bản mệnh dần dần chinh phục được những đích đến đã đặt ra từ trước đó, đồng thời có nhiều cơ hội mở rộng mối quan hệ của mình, thậm chí còn được gặp gỡ được quý nhân. Trong thời gian tới, công việc làm ăn cũng tiến triển khá thuận lợi. Thời gian này, bạn rất thích hợp làm những công việc như kí kết hợp đồng, mở rộng mối quan hệ với các đối tác

Với người tuổi Tuất làm công ăn lương, bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được tiền thưởng nóng do hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đây chính là động lực để bạn tiếp tục cố gắng ghi điểm trong mắt cấp trên, để tương lai được tăng lương, thăng chức.

Sự nghiệp của tuổi Tuất có những bước tiến rõ rệt trong 3 ngày đầu tuần. Ảnh minh họa: Internet

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