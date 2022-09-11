Tuần thứ 3 của tháng 9 (12/9 - 18/9), Thần May Mắn tìm đến tận nhà, 3 con giáp vơ hết lộc thiên hạ, vàng bạc không đếm xuể, vận giàu sang bất ngờ ập đến

Tâm linh - Tử vi 11/09/2022 17:36

3 con giáp có vận may lội ngược dòng trong tuần mới, đón cơ hội đổi đời. Cùng xem bạn có trong danh sách này không nhé!

Tuổi Mão

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Mão là những người rất thích sự chắc chắn. Họ không liều lĩnh như người tuổi Dần, mà thích tiến hành công việc một cách từ từ khi họ đã có cái nhìn tổng quát và bản thân cảm thấy tự tin.

Sang tuần mới này, tuổi Mão sẽ bước vào giai đoạn thuận lợi. Mức lương của họ không những được cải thiện đáng kể, mà quyền lực cũng như tầm ảnh hưởng của họ cũng sẽ tăng theo. 

Ngoài ra, đây cũng là lúc nhiều lộc lá về tất cả các mặt cho những người tuổi Mão. Họ được khuyên nên đầu tư vì sẽ mang lại nhiều lợi nhuận. Ngoài ra, họ cũng sẽ may mắn trong chuyện tình cảm. Những người tuổi Mão độc thân có thể tìm kiếm cơ hội trăm năm với những người tuổi Tuất, Mùi và Hợi.

Tuần thứ 3 của tháng 9 (12/9 - 18/9), Thần May Mắn tìm đến tận nhà, 3 con giáp vơ hết lộc thiên hạ, vàng bạc không đếm xuể, vận giàu sang bất ngờ ập đến - Ảnh 1
Sang tuần mới này, tuổi Mão sẽ bước vào giai đoạn thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần dù sinh ra không ngậm thìa vàng nhưng do Dần luôn biết cách vươn lên trong cuộc sống nên chẳng bao giờ thiếu tiền. Đặc biệt, người tuổi Dần chưa bao giờ nỗ lực hết sức mình vì một điều gì, cũng chẳng bao giờ dốc lòng vì công việc nhưng chính sự lười nhác lại là động lực khiến Dần luôn nghĩ cách làm việc gì đó hiệu quả nhất trong thời gian ngắn nhất.

Người tuổi Dần bước sang tuần mới, tài lộc dư dả, phất lên phát tài. Con giáp được cấp trên nhìn nhận năng lực, ngoài ra cách đối nhân xử thế của con giáp này cũng rất được lòng mọi người xung quanh nên thuận lợi thăng tiến. Con giáp biết tận dụng cơ hội này để phát huy tối đa khả năng của mình. Vận tài lộc của con giáp trở nên hưng thịnh, Dần có của ăn của để, tiền của phủ phê.

Công việc trong thời gian này giải quyết êm xuôi, Dần chỉ cần hòa nhã hưởng thái bình. Đường tài lộc hưng vượng, con giáp may mắn này thoải mái chi tiêu, không cần lo nghĩ.

Tuần thứ 3 của tháng 9 (12/9 - 18/9), Thần May Mắn tìm đến tận nhà, 3 con giáp vơ hết lộc thiên hạ, vàng bạc không đếm xuể, vận giàu sang bất ngờ ập đến - Ảnh 2
Người tuổi Dần bước sang tuần mới, tài lộc dư dả, phất lên phát tài. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu thường có ưu điểm siêng năng, chăm chỉ, luôn đặt công việc lên hàng đầu. Họ không ngừng cố gắng để xây dựng cuộc sống âm no, sung túc. Bản mệnh sống thực tế, không mơ mộng. Người tuổi Sửu luôn quan niệm rằng mọi sướng khổ đều nằm trong lòng bàn tay, có làm thì mới có ăn.

Tử vi nói rằng, trong thời gian qua, tuổi Sửu đã gặt hái được không ít thành tựu đáng nể. Tuy nhiên, đôi khi họ cũng phải đánh đổi, hy sinh lợi ích của bản thân để vượt qua khó khăn, thử thách.

Trong tuần mới, cuộc sống của người tuổi Sửu đón nhận nhiều thay đổi tích cực. Thời gian này, tuổi Sửu sẽ đón nhận vận may lội ngược dòng, được quý nhân phù trợ. Từ giờ tới cuối năm, tuổi Sửu sẽ giải quyết êm đẹp các khúc mắc và nắm thêm cơ hội làm giàu.

Tuần thứ 3 của tháng 9 (12/9 - 18/9), Thần May Mắn tìm đến tận nhà, 3 con giáp vơ hết lộc thiên hạ, vàng bạc không đếm xuể, vận giàu sang bất ngờ ập đến - Ảnh 3
Trong tuần mới, cuộc sống của người tuổi Sửu đón nhận nhiều thay đổi tích cực. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Đúng 9 ngày tới (12/9 - 20/9), 3 con giáp nhận ân sủng trời cho, tài lộc thăng hoa, vàng bạc phủ phê, giàu nứt đố đổ vách đến hết đời

Đúng 9 ngày tới (12/9 - 20/9), 3 con giáp nhận ân sủng trời cho, tài lộc thăng hoa, vàng bạc phủ phê, giàu nứt đố đổ vách đến hết đời

Bước sang 9 ngày tới, 3 con giáp này vô cùng giàu sang, kiếm tiền siêu đỉnh, siêu giỏi, vượt xa với những con giáp khác.

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