Đúng 9 ngày tới (12/9 - 20/9), 3 con giáp nhận ân sủng trời cho, tài lộc thăng hoa, vàng bạc phủ phê, giàu nứt đố đổ vách đến hết đời

Nếu như từ đầu tháng 9 đã là thời gian có nhiều may mắn đối với tuổi Dần thì trong 9 ngày tiếp theo, tuổi Dần lại tiếp tục khởi sắc. Phải nói, đây là tháng vô cùng may mắn, là đâu trúng đó.

Theo tử vi 12 con giáp, bước sang 9 ngày sắp tới, người tuổi Thân gặp nhiều điều thuận lợi, làm gì cũng suôn sẻ, tới nơi tới chốn. Đường tài lộc khá mạnh, được quý nhân phù trợ nên làm ăn tiến bộ, không lo gặp xui xẻo, con giáp này làm việc gì cũng suôn sẻ, cuộc sống hanh thông. Thân có thái độ đúng đắn và luôn đi theo hướng có ánh sáng, do đo mà xứng đáng được tôn trọng và được công nhận.

Con đường tình duyên cũng cực kỳ đỏ chói, người độc thân có được đối tượng đúng gu sau suốt thời gian tìm kiếm. Còn Thân có gia đình thì gia đình hạnh phúc viên mãn, không xảy ra bất cứ cãi vả hay tranh cãi gay gắt nào cả.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất có tính cách đơn giản và trung thực. Họ thật thà, không biết dùng mưu mô để hại người nhưng lại có bộ óc thông minh, trái tim mạnh mẽ, sống đoan chính, có thái độ tích cực, nghiêm túc với công việc.

Trong 9 ngày sắp tới đây, con giáp tuổi Tuất được Thần Tài phù hộ, vận xui biến mất, vận may xuất hiện, của cải nảy nở. Trong cuộc sống của họ luôn có vận may lớn vào nhà, vận may nhỏ nhập túi, tài lộc dồi dào, và có một tương lai tươi sáng!

Tuy nhiên, trong thời gian này bạn cần chú ý một chút về sức khỏe, đặc biệt là những bệnh liên quan đến đường hô hấp.

Ảnh minh họa: Internet

