Đúng 7 giờ sáng thứ Hai ngày 12/9/2022, vận tài bùng nổ, 3 con giáp làm một lời mười, rơi trúng mỏ kim cương, sự nghiệp đại thắng

Tâm linh - Tử vi 11/09/2022 18:00

Tử vi nói rằng 3 con giáp này sẽ gặp nhiều cơ hội phát triển tốt trong thời gian tới, tài lộc không ngừng tăng lên.

Tuổi Thìn

Theo các chuyên gia phong thủy, đúng 7 giờ sáng thứ Hai ngày 12/9/2022 sẽ là thời gian mà tuổi Thìn xây dựng và củng cố thêm các mối quan hệ trong công việc, và được hưởng lợi từ đó. Với nhiều cơ hội gặp gỡ và được quý nhân trợ giúp, họ từng bước đạt được thành công lớn và vững chắc.

Ngoài ra, đây cũng là lúc mà bản mệnh này sẽ được thấy những nỗ lực trước đây của họ "đơm hoa kết trái". Sau khoảng thời gian tương đối im ắng, may mắn về tài chính sẽ đến dồn dập với tuổi Thìn trong lúc này dưới nhiều hình thức, có thể họ sẽ được thăng chức, tăng lương hoặc nhận được hợp đồng lớn.

Dù sao đi chăng nữa, tuổi Thìn cũng nên cố gắng làm việc chăm chỉ và tập trung các nguồn lực cần thiết ngay từ bây giờ để có cơ hội là có thể lập tức bứt phá.

Đúng 7 giờ sáng thứ Hai ngày 12/9/2022, vận tài bùng nổ, 3 con giáp làm một lời mười, rơi trúng mỏ kim cương, sự nghiệp đại thắng - Ảnh 1
May mắn về tài chính sẽ đến dồn dập với tuổi Thìn, có thể họ sẽ được thăng chức, tăng lương hoặc nhận được hợp đồng lớn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Đây là con giáp có tính cách nhân hậu, hiền lành, sống dĩ hòa vi quý và thích giúp đỡ người khác, nên bất kể làm việc gì, chẳng may cuộc sống khó khăn thế nào cũng vượt qua ngoạn mục nhờ quý nhân giúp đỡ.

Đúng 7 giờ sáng thứ Hai ngày 12/9/2022, người tuổi Hợi đón nhận nhiều hỷ sự. Đường sự nghiệp hanh thông, Hợi có được thành công khiến nhiều người thấy ghen tị. Tài lộc thuận lợi, các nguồn thu tăng vì Hợi có nhiều cơ hội kiếm tiền.

Nhờ sự cố gắng phấn đấu không ngừng nghỉ, con giáp này sẽ nhanh chóng chạm tay tới mục tiêu đã đặt ra, thậm chí gặt hái thành công đáng ngưỡng mộ. Thời đại hoàng kim của con giáp đã đến, Hợi hãy tận dụng mọi thời cơ để làm giàu.

Đúng 7 giờ sáng thứ Hai ngày 12/9/2022, vận tài bùng nổ, 3 con giáp làm một lời mười, rơi trúng mỏ kim cương, sự nghiệp đại thắng - Ảnh 2
Đúng 7 giờ sáng thứ Hai ngày 12/9/2022, người tuổi Hợi đón nhận nhiều hỷ sự. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có tính cách mạnh mẽ, kiên trì. Họ có sự nhiệt huyết với công việc, một khi đã nói là làm, theo đuổi mục tiêu đến tận cùng. Đa số người tuổi Dần có thể gặt hái thành công ngay từ giai đoạn tiền vận. Tuổi Dần khá bản lĩnh, không sợ đối mặt với khó khăn, thử thách. Họ lấy đó làm động lực để tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp, gây dựng cuộc sống ấm no.

Tử vi nói rằng đúng 7 giờ sáng thứ Hai ngày 12/9/2022, tuổi Dần đón nhận nhiều bước chuyển mới trong cuộc sống cũng như sự nghiệp. Thời gian trước đây con giáp này phải đối mặt với nhiều khó khăn, từ lúc này trở đi, bản mệnh sẽ đón nhận nhiều hỷ sự.

Tuổi Dần không ngồi im chờ lộc đến mà luôn cố gắng để nhận được cơ hội phát triển mới. Trong những tháng cuối năm, tuổi Dần sẽ lấy lại được những gì đã mất. Tới cuối năm, bản mệnh sẽ kiếm được nhiều tiền để thay đổi cuộc sống.

Đúng 7 giờ sáng thứ Hai ngày 12/9/2022, vận tài bùng nổ, 3 con giáp làm một lời mười, rơi trúng mỏ kim cương, sự nghiệp đại thắng - Ảnh 3
Đúng 7 giờ sáng thứ Hai ngày 12/9/2022, tuổi Dần đón nhận nhiều bước chuyển mới trong cuộc sống cũng như sự nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Đúng 9 ngày tới (12/9 - 20/9), 3 con giáp nhận ân sủng trời cho, tài lộc thăng hoa, vàng bạc phủ phê, giàu nứt đố đổ vách đến hết đời

Đúng 9 ngày tới (12/9 - 20/9), 3 con giáp nhận ân sủng trời cho, tài lộc thăng hoa, vàng bạc phủ phê, giàu nứt đố đổ vách đến hết đời

Bước sang 9 ngày tới, 3 con giáp này vô cùng giàu sang, kiếm tiền siêu đỉnh, siêu giỏi, vượt xa với những con giáp khác.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tuần mới tử vi tuần tử vi hàng ngày 12 con giáp con giáp may mắn tử vi tháng 9 con giáp giàu có con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 52 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Ngoại tình 1 giờ 22 phút trước
Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 52 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 2 giờ 22 phút trước
Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 52 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 3 giờ 22 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân