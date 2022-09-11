3 con giáp đích thị là cỗ máy in tiền từ ngày 12/9 đến ngày 15/9, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, vượng tình vượng tiền, sung sướng hưởng thụ

Tâm linh - Tử vi 11/09/2022 19:12

Đây chính là 3 con giáp được Thần Tài ưu ái, công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh.

Tuổi Dần

Theo các chuyên gia phong thủy, trong thời gian tới, nhất là giai đoạn từ ngày 12/9 đến ngày 15/9, bản mệnh này sẽ được quý nhân đưa đường dẫn lối, chuyện công việc sẽ được hanh thông, suôn sẻ, giúp họ từng bước gia tăng thu nhập, ổn định tình hình tài chính cá nhân.

Tử vi học có nói, bắt đầu từ thời gian này, cơ hội sẽ xuất hiện ở khắp mọi nơi, tuổi Dần sẽ có kiếm tiền tương đối dễ dàng. Tiền bạc có thể tới từ việc đầu tư hợp lý hoặc sự giúp đỡ của 1 số thành viên trong gia đình. Chỉ cần chăm chỉ và biết cách nắm bắt thì không có gì cần phải lo lắng.

Đặc biệt, sắp tới cũng lại là 1 thời điểm may mắn tiếp theo của tuổi Dần. Bản mệnh này có thể xem xét đầu tư vào lĩnh vực bất động sản. Sự quyết đoán và nỗ lực đến cùng của tuổi Dần sẽ là chìa khóa mang tới thành công của họ.

3 con giáp đích thị là cỗ máy in tiền từ ngày 12/9 đến ngày 15/9, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, vượng tình vượng tiền, sung sướng hưởng thụ - Ảnh 1
Từ ngày 12/9 đến ngày 15/9, tuổi Dần sẽ được quý nhân đưa đường dẫn lối, chuyện công việc sẽ được hanh thông, suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu là người hiền lành, tốt bụng, luôn biết suy nghĩ cho người khác và không ngừng nỗ lực vươn lên. Thế nên, con giáp may mắn này được trời ban nhiều phước lành, cuộc sống dù gặp khó khăn đến mấy cũng có thể vượt qua ngoạn mục.

Người tuổi Dậu từ ngày 12/9 đến ngày 15/9 sắp tới có vận trình hanh thông, công danh phát đạt. Được Thần Tài chiếu cố, quý nhân giúp sức, sau khoảng thời gian cố gắng không ngừng, con giáp cuối cùng cũng có được những gì xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Nhân lúc này, Dậu nên có kế hoạch chi tiêu và sử dụng tài lộc thật phù hợp để tiền bạc càng ngày càng sinh sôi nảy nở.

3 con giáp đích thị là cỗ máy in tiền từ ngày 12/9 đến ngày 15/9, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, vượng tình vượng tiền, sung sướng hưởng thụ - Ảnh 2
Người tuổi Dậu từ ngày 12/9 đến ngày 15/9 sắp tới có vận trình hanh thông, công danh phát đạt. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão vốn sống tình cảm, dĩ hòa vi quý. Họ không cần quá giàu có mà chỉ mong muốn có cuộc sống bình yên. Tất nhiên, con giáp này vẫn cố gắng để sống đủ ăn đủ mặc, giúp người thân thoải mái, không phải lo lắng về chuyện cơm áo gạo tiền.

Đa số người tuổi Mão đều thông minh, nhanh nhạy. Trong cuộc đời, họ gặp nhiều cơ hội tốt để nâng tâm cuộc sống nhưng đôi lúc cũng gặp khó khăn, trắc trở cản đường.

Tử vi nói rằng từ ngày 12/9 đến ngày 15/9, tuổi Mão đón nhận nhiều thay đổi tích cực trong cuộc sống. Trong thời gian này, tuổi Mão sẽ có cơ hội lội ngược dòng, làm ăn thuận lợi, tiền về ào ào. Trước khi qua tháng mới, sự nghiệp và tiền tài của bản mệnh đều viên mãn bất ngờ.

3 con giáp đích thị là cỗ máy in tiền từ ngày 12/9 đến ngày 15/9, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, vượng tình vượng tiền, sung sướng hưởng thụ - Ảnh 3
Tử vi nói rằng từ ngày 12/9 đến ngày 15/9, tuổi Mão đón nhận nhiều thay đổi tích cực trong cuộc sống. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Trúng số độc đắc ngay đầu tuần (12/9), 3 con giáp thoát số hiểm nghèo, lộc về đến trước cửa, nhàn nhã đếm tiền, cuộc sống sung túc ấm no

Trúng số độc đắc ngay đầu tuần (12/9), 3 con giáp thoát số hiểm nghèo, lộc về đến trước cửa, nhàn nhã đếm tiền, cuộc sống sung túc ấm no

Từ ngày đầu tuần, có 3 con giáp tài lộc phát triển như vũ bão, thậm chí trúng số độc đắc 100 - 200 tỷ cũng không có gì lạ.

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