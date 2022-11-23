3 con giáp nhân duyên đỏ sặc, tài lộc rực rỡ trong tuần cuối cùng của tháng 11 (21-27/11/2022)

Người tuổi Thìn gặp được những cơ hội để nâng cao chuyên môn, phát huy thế mạnh của mình. Dù khối lượng công việc trong tuần này khá lớn, bạn vẫn rất chăm chỉ để hoàn thành thật tốt.

Ngoài ra, hãy cố gắng tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp và cấp trên, đó sẽ là những người trực tiếp sát cánh với bạn trong mọi chặng đường dù tốt hay xấu.

Tình hình tài chính khá tốt vào tuần này, cả nguồn thu chính và phụ đều tăng, nhất là vào những ngày cuối tuần. Tuổi Thìn có được tiền bạc rủng rỉnh trong tay, thoải mái chi tiêu mà không phải suy nghĩ gì nhiều. Trong quan hệ tình cảm, dù bạn bận rộn và không có nhiều thời gian dành cho gia đình nhưng may mắn là nửa kia luôn thấu hiểu. Thậm chí, người ấy còn tiếp thêm động lực để bạn cố gắng hơn.

Tuổi Thân

Tuần này rất thích hợp để tuổi Thân tích cực xây dựng các mối quan hệ xã giao hữu ích cho công việc và cả đời sống cá nhân của mình. Thái Âm cát tinh độ mệnh sẽ giúp nhân duyên của bạn rất vượng, đi tới đâu cũng được người yêu kẻ mến, cơ hội gặp quý nhân cũng cao hơn rất nhiều.

Công việc khá thuận lợi, chăm chỉ và nỗ lực thì ắt sẽ đầu xuôi đuôi lọt, thậm chí còn có cơ hội thăng chức tăng lương. Thời điểm này cũng thích hợp để bản mệnh khởi nghiệp, tỉ lệ thành công cao. Nếu đang ấp ủ dự định mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh thì nên tiến hành càng sớm càng tốt, càng để lâu càng khó triển khai.

Tài chính ở mức bình ổn, có đồng ra đồng vào nhưng nhìn chung vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Dù là người làm công ăn lương hay kinh doanh, làm chủ đều gặt hái được thành quả nhất định.

Song bạn cũng cần có kế hoạch quản lý tiền chặt chẽ, đừng hớ hênh khiến kẻ xấu nhòm ngó. Đường tình duyên không có nhiều biến động. Các mối quan hệ trong gia đình hòa hợp, mọi người tìm được tiếng nói chung, gia đạo yên ổn. Người độc thân có đào hoa chiếu mệnh, nên mở lòng mình hơn mới mong sớm tìm được hạnh phúc riêng.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất được nhiều cát tinh trợ mệnh nên đường công danh, tài lộc khá sáng. Dù bạn sẽ phải hơi vất vả một chút, song đáng mừng là mọi việc đều diễn ra như mong muốn của bản mệnh.

Nhiệm vụ được hoàn thành tốt, con giáp may mắn tuần này ắt sẽ được cấp trên cất nhắc lên vị trí cao hơn, hoặc ít nhất là dành cho bạn một khoản tiền thưởng nóng.

Có thể thấy mọi khó khăn và trở ngại mà bản mệnh gặp phải trước đó đang dần dần được tháo gỡ bằng chính quyết tâm, nỗ lực không ngừng nghỉ mỗi ngày. Đã đến lúc bạn được hưởng thành quả cho sự cố gắng của mình. Vận đào hoa vượng, người độc thân dễ tìm được đối tượng ưng ý chung bước trên con đường hạnh phúc. Tuy thực thế có thể không hoàn toàn như tưởng tượng nhưng bạn vẫn rất hài lòng với những gì mình đang có.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.