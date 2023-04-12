3 con giáp nên cẩn thận tiền bạc trong nửa cuối tháng 4, dễ gặp họa tiểu nhân, thị phi dồn dập, coi chừng sự nghiệp 'tiêu tan'

Tâm linh - Tử vi 12/04/2023 08:48

Theo tử vi 12 con giáp, nửa cuối tháng 4 này sẽ có 3 con giáp xui xẻo đủ đường, công việc đã khó khăn lại còn bị tiểu nhân lừa đảo hãm hại.

Tuổi Tuất

Xem bói nửa cuối tháng 4 này, người tuổi Tuất sẽ gặp nhiều khó khăn trên con đường chinh phục thành công. Họa thị phi dồn dập, kẻ tiểu nhân quấy phá, bản mệnh dù đã lên kế hoạch kĩ càng cho mọi chuyện nhưng nếu không linh hoạt ứng biến thì vẫn có thể thất bại ngay phút cuối cùng.

Vận trình lên xuống thất thường, tinh thần khi hào hứng, khi lại thất vọng, bản mệnh cần sửa tính cứng nhắc, bảo thủ của mình, bởi đó chính là lý do khiến bạn gây thù chuốc oán với những người xung quanh. Vốn là bạn bè nay quay lưng trở mặt thành thù, họa tiểu nhân cũng từ đó mà ra, tứ phía đều không có người thân cận, muốn tiến hay lùi cũng thập phần khó khăn.

3 con giáp nên cẩn thận tiền bạc trong nửa cuối tháng 4, dễ gặp họa tiểu nhân, thị phi dồn dập, coi chừng sự nghiệp 'tiêu tan' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

“Ở nhà nhờ cha mẹ, ra đường nhờ bạn bè”, nếu bản mệnh không khéo léo xử lý các mối quan hệ, để cho mọi chuyện càng ngày càng trở nên tồi tệ, các mối quan hệ dày công gây dựng nay đổ bể trong chớp mắt. Chẳng thể cậy nhờ được ai, chỉ có thể hoàn toàn tự lực cánh sinh, dựa hết vào bản thân mình mà thôi.

Tuổi Thân

Trong nửa cuối tháng 4, tuổi Thân nên cẩn thận trọng kẻo bị phá tài, lừa đảo dẫn đến hao tốn tiền của. Đặc biệt, cần hết sức chú ý khi làm những việc liên quan đến giấy tờ, hợp đồng.

Hãy có kế hoạch tài chính cụ thể, ý thức rõ ràng về những khoản tiền mình kiếm được để tránh tiêu xài lãng phí, mất kiểm soát. Ngoài ra, bản mệnh cần tránh xa những trò cờ bạc đỏ đen, nếu không làm được bao nhiêu cũng sẽ tiêu tan hết. 

Họ còn nằm trong số những con giáp dễ bị tiểu nhân nhòm ngó, tìm cách hãm hại. Công việc căng thẳng khiến bạn áp lực, nay lại thêm sức ép từ phía kẻ tiểu nhân nên càng thêm phần mệt mỏi.

3 con giáp nên cẩn thận tiền bạc trong nửa cuối tháng 4, dễ gặp họa tiểu nhân, thị phi dồn dập, coi chừng sự nghiệp 'tiêu tan' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vốn yêu thích sự khám phá, trải nghiệm và thử sức với những điều mới mẻ nên tuổi Tuất rất yêu thích sự thay đổi liên tục trong cuộc sống cũng như công việc. Tuy nhiên, trong nửa cuối tháng 4 này, tuổi Tuất cần hạn chế việc đi lại và đầu tư làm ăn trong một lĩnh vực mới.

Nếu kiên nhẫn theo đuổi với công việc hiện tại, rất có thể bạn sẽ sớm tạo dựng được thành công. Việc đầu tư hoặc rẽ hướng sang một lĩnh vực mới có thể giúp bạn có nhiều kinh nghiệm và cơ hội hơn nhưng đồng thời cũng mang đến rất nhiều rủi ro, đặc biệt là trong thời điểm này.

3 con giáp nên cẩn thận tiền bạc trong nửa cuối tháng 4, dễ gặp họa tiểu nhân, thị phi dồn dập, coi chừng sự nghiệp 'tiêu tan' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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