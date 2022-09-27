Một khi đã hứa với ai điều gì, chắc chắn họ sẽ thực hiện bằng được. Ngược lại, khi nhận được lời hứa của ai đó, người tuổi Sửu sẽ tin tưởng tuyệt đối, không chút hoài nghi, ngay cả khi mới quen thân. Theo coi bói thấy rằng sự tin tưởng ngây thơ khiến họ phải trải qua không ít lần bị lừa gạt, cả tiền bạc lẫn tình cảm.

Trong tháng 9 âm lịch này, người tuổi Sửu càng nên cẩn trọng hơn để tránh rơi vào bẫy của tiểu nhân khiến "nhà tan cửa nát".

Người tuổi Sửu gần như không có quan niệm rõ ràng về quản lí tài chính. Con giáp này tiêu tiền theo hứng một cách tùy tiện. Cộng thêm với tâm địa lương thiện, khi thấy bạn bè gặp khó khăn, người tuổi Sửu sẵn sàng “vác tù và hàng tổng”, ra tay giúp đỡ người đó một cách nhiệt tình.Hơn thế, khi nghe được lời hứa đường mật từ người mượn tiền, con giáp này chắc chắn rằng có vay có trả, liền tin tưởng ngay mà không chút hoài nghi. Bởi vậy con giáp này dễ bị lừa tiền đến vậy. Tuy nhiên, thực tế lại phũ phàng, đến khi mọi thứ đề không cánh mà bay thì người tuổi Sửu mới vỡ òa trong tiếc nuối.

Tuổi Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

Vì khá chăm chỉ kiếm tiền, người tuổi Ngọ rất ít khi gặp phải khó khăn về vấn đề tiền bạc. Tuy nhiên, do hay giúp đỡ người khác lại vốn tính thật thà nên con giáp này cũng rất dễ bị kẻ xấu lừa gạt.

Trong tháng 9 âm lịch này, người tuổi ngọ sẽ có khá nhiều thăng trầm trong cuộc sống, thành công cũng nhiều mà thất bại cũng không ít. Họ có thể kiếm được khoản tiền khổng lồ nhanh chóng nhưng ngay sau đó cũng có thể rơi vào tình trạng phá sản bất cứ lúc nào bởi tính cách hay thay đổi của chính mình.

Tuổi Mão

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mão thông minh, nhạy bén, có khả năng quan sát và đánh giá vấn đề rất tốt. Cộng với lối sống đơn giản, lương thiện, trọng chữ tín, con giáp này rất dễ chiếm được lòng tin của mọi người. Bản thân họ cũng khá tin tưởng vào khả năng phán đoán của chính mình nên thường mắc chứng chủ quan, dễ rơi vào bẫy lừa của kẻ tiểu nhân.

Để tránh rơi vào tình huống khó xử, người tuổi Mão nên học cách tiết chế bản thân hơn nữa. Tự tin vào bản thân là một yếu tố quan trọng, tuy nhiên, nếu thái quá, không nghe ý kiến của mọi người xung quanh lại là điều không nên. Bởi người chịu thiệt thòi cuối cùng chính là bạn.

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